الأمانة تطلق مسابقة الطلبة يعيدون ابتكار المدن

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- Alghad Newspaper) أطلقت أمانة عمان الكبرى بمشاركة طلبة من كلياتهندسة العمارة والتخطيط الحضري من عدد من الجامعات الأردنية العامة والخاصة مسابقة"الطلبة يعيدون ابتكار المدن" بنسختها الثانية؛ وذلك لتقديم حلول حضريةمستدامة في أحد أحياء جبل النظيف بمدينة عمان.
وتهدف المسابقة التي تنظمها وحدة التنميةالمستدامة ومنعة عمان في الأمانة بالتعاون مع شبكة المدن القيادية الأربعين فيالعمل المناخي "C40" ؛ إلى بناء فرق من طلبةالجامعات لتقديم أفكار ومقترحات معمارية قابلة للتطبيق ضمن مشروع تطوير حضري داخلحدود أمانة عمان مع تلبية حاجات المجتمعات المحلية، والسعي نحو حلول وأفكار جديدةومبتكرة لمواجهة التغير المناخي.
وقالت مدير وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمانالمهندسة نسرين داود إن هذه المسابقات تهدف إلى إشراك ودمج الطلاب في العمل ضمنمدينتهم وإطلاعهم على الخطط الاستراتيجية للأمانة كخطة التغير المناخي وعمان مدينةخضراء، وتطوير مقترحاتهم لتعزيز المدينة في مواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظعلى المدينة ومواردها لأجيال المستقبل.
وأشار مدير دائرة المخطط الشمولي المهندس أيمنالنجداوي إلى أن أمانة عمان أبدت اهتماماً كبيراً في التخطيط الشمولي المستداملمدينة عمان ليتماشى مع مبادئ الاستثمار بالبنية التحتية للمدينة القائمة على أساسالنمو المستدام وتعزيز المناعة وتخفيض المخاطر.
وبينت مندوبة شبكة C40 ايلي وايت أهمية هذه المسابقاتالعالمية ومشاركة الشباب لتطوير مدينتهم والسير بها نحو الاستدامة وفتح آفاقالشباب لمتطلبات العمل في السوق الأردني والعالمي، وتعزز هذه المشاركة دور مدينةعمان في قيادة العمل المناخي على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.
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