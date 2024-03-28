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الأمانة تطلق مسابقة الطلبة يعيدون ابتكار المدن

3/28/2024 11:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت أمانة عمان الكبرى بمشاركة طلبة من كلياتهندسة العمارة والتخطيط الحضري من عدد من الجامعات الأردنية العامة والخاصة مسابقة"الطلبة يعيدون ابتكار المدن" بنسختها الثانية؛ وذلك لتقديم حلول حضريةمستدامة في أحد أحياء جبل النظيف بمدينة عمان.
وتهدف المسابقة التي تنظمها وحدة التنميةالمستدامة ومنعة عمان في الأمانة بالتعاون مع شبكة المدن القيادية الأربعين فيالعمل المناخي "C40" ؛ إلى بناء فرق من طلبةالجامعات لتقديم أفكار ومقترحات معمارية قابلة للتطبيق ضمن مشروع تطوير حضري داخلحدود أمانة عمان مع تلبية حاجات المجتمعات المحلية، والسعي نحو حلول وأفكار جديدةومبتكرة لمواجهة التغير المناخي.

وقالت مدير وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمانالمهندسة نسرين داود إن هذه المسابقات تهدف إلى إشراك ودمج الطلاب في العمل ضمنمدينتهم وإطلاعهم على الخطط الاستراتيجية للأمانة كخطة التغير المناخي وعمان مدينةخضراء، وتطوير مقترحاتهم لتعزيز المدينة في مواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظعلى المدينة ومواردها لأجيال المستقبل.

وأشار مدير دائرة المخطط الشمولي المهندس أيمنالنجداوي إلى أن أمانة عمان أبدت اهتماماً كبيراً في التخطيط الشمولي المستداملمدينة عمان ليتماشى مع مبادئ الاستثمار بالبنية التحتية للمدينة القائمة على أساسالنمو المستدام وتعزيز المناعة وتخفيض المخاطر.

وبينت مندوبة شبكة C40 ايلي وايت أهمية هذه المسابقاتالعالمية ومشاركة الشباب لتطوير مدينتهم والسير بها نحو الاستدامة وفتح آفاقالشباب لمتطلبات العمل في السوق الأردني والعالمي، وتعزز هذه المشاركة دور مدينةعمان في قيادة العمل المناخي على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

MENAFN28032024000072011014ID1108035429

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