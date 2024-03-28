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التنمية: عقوبات لمخالفي جمع التبرعات وفق القانون الجديد

3/28/2024 11:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مساعد الأمين العام ومدير الدائرة القانونية بوزراة التنمية الاجتماعية ناصر الشريدة إن "المشرع الأردني لم يغفل عن موضوع جمع التبرعات، بحيث صدر منذ عام 1957 نظام اسمه نظام جمع التبرعات، ينظم جمع التبرعات بشكل كامل"، مشيرا إلى أن النظام السابق لم يضع ضوابط معينة إزاء المخالفين.
وقال الشريدة في تصريحات صحافية أمس، إن الإرادة الملكية لقانون التنمية الاجتماعية صدرت في 24 الشهر الحالي، وسيدخل حيز النفاذ في 24 الشهر المقبل.
وأكد أن القانون الجديد، تضمن مادة تنص على تنظيم جمع التبرعات، وأخرى تنص على عقوبة للمخالفين، مشيرا إلى أنه ستكون هناك عقوبات مالية وجزائية.
وأضاف أن هناك عدة ضوابط تشريعية تضبط جمع التبرعات، كالنظام نفسه وقانون الجمعيات الخيرية، لأن 80 % من التبرعات تتم عن طريق الجمعيات الخيرية، كمؤسسات مجتمع مدني تعنى بهذا الشأن، وهناك أيضا قانون العقوبات الذي أشار إلى جمع التبرعات عبر إدعاء كاذب، إذ تستغل بعض الجهات والأفراد لعمل الخير، ويكون غطاء لجمع الأموال لأغراض أخرى، وأيضا هناك قانون الجرائم الإلكترونية، الذي شمل مادة تنص على عقوبة في حال الترويج لعملية جمع التبرعات من خلال المنصات الإلكترونية.
وأكد أنه خلال شهر ستصبح عملية جمع التبرعات ذات ضوابط ونطاق قانوني ينظم عملية التبرع ويضع عقوبات جزائية للمخالفين.
وقال إن هناك مشاورات مع ديوان التشريع والرأي، لوضع نصوص قانونية بالنسبة لعملية جمع التبرعات، عبر الأفراد بحيث يكون هناك توازن بين المخالفة والاستمرار في التضامن وعمل الخير بين المواطنين.
وأكد أن القانون ألزم أي جهة أو مؤسسة مجتمع مدني ترغب بجمع التبرعات، بالحصول على ترخيص من الوزارة، لأنها الوحيدة المعنية بالموافقة على عملية أو الإعلان عن جمع التبرعات، وبالتالي أي جهة أو شخصية تجمع التبرعات دون الحصول على موافقة من الوزارة مخالفة.
وبين أن هناك قوانين وأنظمة تشريعية لجهات كوزارة الأوقاف وصندوق الزكاة والجامعات الأردنية التي لها تشريعات خاصة بها، بشأن جمع التبرعات، فإذا كان هناك نص خاص لأي جهة أو مؤسسة، فهي تتقيد بهذا النص وليس نص قانون جمع التبرعات، مؤكدا أن ليس هناك ازدواجية في عمل الوزارة وهذه المؤسسات والجهات.
وأضاف أنه سيكون هناك تنسيق كامل في الدعم الذي تعطيه الوزارة لمستحقيها، أكانت وزارة التنمية أو وزارة الأوقاف أو أي جهة أخرى، بحيث سيكون هناك منصة إلكترونية، وأي مواطن يستحق مساعدة من "التنمية"، يظهر عند إي جهة أخرى تمنح المساعدات، وبالتالي لن يكون هناك أي ازدواجية في العمل، ما يسهل عملية معرفة المستحقين والمحتاجين للمساعدة، مؤكدا أن هناك مديريات منتشرة في المملكة يبلغ عددها 41 مديرية.
ودعا المواطنين والجهات الراغبة بالتبرع لاتباع الإجراءات الصحيحة لتصل التبرعات إلى مستحقيها وللحصول على وصل من الجهات أو الجمعيات التي يجري التبرع لها.
وأشار إلى أن الجمعيات الخيرية مطلوب منها تقديم تقارير مالية وإدارية للوزارة، بصفتها الجهة المسؤولة كجهة رقابية وإشرافية على عملية جمع التبرعات لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود خلل في عمل هذه الجمعيات.

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