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انتهاء المهلة الثانية للاشتراك في التوجيهي

3/28/2024 11:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان- انتهت أمس المهلة الثانية التي حددتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلبات الاشتراك ودفع الرسوم في الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2024، لكل الفروع الأكاديمية والمهنية، بحسب ناطقها الإعلامي أحمد المساعفة.
وكانت"التربية" أعلنت مؤخرا عن تمديد فترة تقديم الطلبات ليومين إضافين، والتي انتهت أمس، لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من التقدم للاشتراك في الامتحان خلال الفترة التي أعلنت عنها الوزارة سابقا، وانتهت في 21 آذار (مارس) الماضي.
وقال المساعفة، إن هذه المهلة كانت الفرصة الأخيرة لتقديم طلبات الاشتراك بالدورة الأساسية لـ"التوجيهي"، حتى يتسنى لـ"التربية" استكمال التحضير واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقده.
وأضاف ان العدد الإجمالي لمن تقدموا بطلبات للاشتراك بـ"التوجيهي سيتضح بعد حصر الإعداد من مديريات التربية والتعليم، كون التسجيل للطلبة النظاميين جرى عبر مدارسهم، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد في مديريات التربية".
وتابع المساعفة، أن التسجيل شمل كل من تقدم بطلب اشتراك للامتحان، بما فيهم النظاميون، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، وغير المستكملين لمتطلبات النجاح أو من يرغبون برفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد.
ولفت المساعفة الى أن الوزارة أعلنت اول من أمس عن برنامج (التوجيهي) 2024 للفروع الأكاديمية والمهنية، بحيث ستنطلق أولى جلساته في 25 حزيران (يونيو) المقبل، وتنتهي في 15 تموز (يوليو) المقبل.
وأشار المساعفة إلى أن الطلبة سيمتحنون في أولى الجلسات بالتربية الإسلامية، لافتا الى أن هذه الجلسة بحسب الجدول، ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا، في حين تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرا، مبينا أن جدول الامتحان تخللته فواصل زمنية مناسبة، تتراوح بين يوم ويومين، فسيكون أمام الطلبة برهة وقت بين امتحان وآخر.
وكان مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة قال في تصريحات سابقة لـ"الغد" إن طبيعة الامتحان في دورتها المقبلة لن تتغير عما كانت عليه في الدورات الامتحانية السابقة، لافتا إلى أن الورقة الامتحانية في بعض المباحث ستقتصر على الأسئلة الموضوعية في حين أن بعض الأوراق في عدد من المباحث ستجمع بين الأسئلة المقالية والموضوعية معا.
وأكد شحادة أن ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، ستنطبق على الدورة المقبلة أيضا، موضحا أن الوزارة ماضية بتطبيق قرارها القاضي باحتساب العلامة الأحدث لكل متقدم لـ"التوجيهي" لإعادة مبحث أو أكثر من مشتركي رفع المعدل ممن يحق لهم الالتحاق بالجامعات.
ولفت شحادة إلى أن الوزارة ماضية بتطبيق قرارها المتعلق بالسماح للمشتركين باستخدام الآلة الحاسبة التي ستوفرها، لتستخدم في المباحث التي تتطلب ذلك، منوها إلى إن المشتركين سيتقدمون على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2023/2024 (جيل 2006).

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