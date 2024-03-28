13 % من العمال المهنيين مسجلون في الضمان منذ بداية العام

MENAFN - Alghad Newspaper) هبة العيساوي

أظهرت أرقام مديرية تنظيم العمل المهني بوزارة العمل، أن إجمالي العمال في المحلات المسجلة بالعمل المهني بلغ في أول شهرين من العام الحالي 77 عاملا، 10 منهم مسجلون في مسسة الضمان الاجتماعي، أي بنسبة 13 % فقط.



ووفقا للأرقام التي حصلت عليها "الغد"، فعدد العمال الأردنيين في تلك المحال يبلغ 61، ومنهم 16 أجانب. في حين بلغ عدد العمال المهنيين فيها 66 عاملا بنسبة 85 %، من عدد العمال الإجمالي، في حين أن عدد عمال الإدارة والخدمات 11.

وأظهرت الأرقام أن المديرية نفذت 67 زيارة توعية لتلك المحال أول شهرين من العام الحالي. أما بالنسبة للحاصلين على مزاولة المهنة فبلغ عددهم 45 عاملا، توزعوا وفقا لمتخصص بعدد 41، وفني بعدد واحد، وماهر بعدد 2 عاملا ومحدد ماهر واحد.

في حين صنفت زيارات المتابعة (الإجراءات القانونية)، ووضع المحلات عند الزيارة ، إلى زيارات نصح وإرشاد وبلغ عددها 20 زيارة، مغلق 16، وملتزم 13.

يشار إلى أن أرقام مديرية تنظيم العمل المهني بالوزارة أظهرت أن إجمالي العمال في المحلات المسجلة في العمل المهني بلغ العام الماضي 611 عاملا، 39 منهم مسجلون في الضمان بنسبة 6 % فقط.

ووفقا للأرقام ، فإن عدد العمال الأردنيين في تلك المحال يبلغ 520 منهم 90 أجانب.

يشار إلى أن مديرية تنظيم العمل المهني، تهدف لتنظيم وتصنيف المنشآت والعاملين في مصفوفات مهنية، لتحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية في سوق العمل المهني وتطوير مهاراتها، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والمعايير والأدوات الرقابية والتكنولوجية والشراكة المؤسساتية، وإصدار شهادات التصنيف المهني وفق المعايير والأسس المعتمدة والتأكد من مدى تطبيق أحكام قانون تنظيم العمل المهني النافذ، عبر إجراء الزيارات التفتيشية الدورية لتقديم النصح والإرشاد.

كما وتعمل على تحديد نطاق الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والفرعية، التي ستطبق عليها معايير التصنيف، وتشكيل اللجان الفنية من القطاعين العام والخاص لتطوير معايير تصنيف المحلات المهنية المشمولة بأحكام القانون.

وتهدف ايضا، لتشكيل اللجان الفنية للكشف على تصنيف المحلات وفقاً للشروط والأسس المعتمدة بهذا الخصوص، وتشكيل لجان الإشراف على تنفيذ الاختبارات المهنية للعاملين المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين خارج نطاق المحلات، وحصر مسميات المهن والوظائف وترتييا وتبويها وتعريفها في مصفوفات مهنية متدرجة هرمياً، وبحسب نطاق الأنشطة الاقتصادية، وتحديد الحد الأدنى للأجور لكل نشاط اقتصادي، وحصة العمالة الوافدة لكل نشاط اقتصادي حسب حجم المنشأة وتقييميا.