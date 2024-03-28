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تقرير دولي: الأردن ساهم بتعزيز حوكمة اللجوء

3/28/2024 11:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس أشاد تقرير دولي صدر مؤخراً حول سياسات الدول تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء، بسياسة الأردن نحو اللاجئين السوريين في سوق العمل، اذ "فتحت سوق العمل لديها أمام السوريين"، على عكس دول أخرى تستضيف أعدادًا ضخمة من ملتمسي الحماية سواء في المنطقة أو في بقية أنحاء العالم، دون أن تفتح لهم أسواق العمل.
واعتبر التقرير، أنّ قدرة اللاجئين على التقدم بطلب استصدار تصاريح عمل بموجب "ميثاق الأردن"، في ظل التمويل الضعيف الموجه للاجئين يمثل جانبا إيجابيا لحوكمة اللجوء في الأردن. مؤكدا أنّ حجم الاحتياجات لدى ملتمسي اللجوء والحماية واللاجئين، يفوق التمويل والدعم المتاح لهم إلى حد كبير، خاصة في السنوات القليلة الماضية.
وأشار إلى أنّ سياسات متعلقة باللاجئين ما تزال غير واضحة وتحتاج لإصلاحات، ملمحاً إلى أنّ هناك تمييزا نحو اللاجئين السوريين، مقابل اللاجئين من جنسيات أخرى. داعيا لضرورة تطبيق "نهج اللاجئ الواحد" على نطاق أوسع وأعمق، خاصة وأنّه يركز على الاحتياجات بدلاً من الجنسية، مع الإشارة إلى أنّ هناك تقدما محرزا لتحقيق الهدف، لكنه "ما يزال هناك الكثير الذي يتعين فعله"، خاصة للعراقيين والسودانيين واليمنيين.
التقرير الذي صدر عن "مشروع الحوكمة العالمية للجوء ودور الاتحاد الاوروبي فيها ASILE"، بين أن الحصول على صفة اللاجئ أو ملتمس اللجوء في الأردن، وحتى الصيغ المشابهة الأخرى لطالبي الحماية، يعتمد إلى حد كبير على جنسية الشخص، الملتمس للحماية الدولية: ففي حين خضع السوريون ممن وصلوا للأردن لنظام اعتراف شكلي، وأصبح يشار إليهم على نطاق واسع بأنهم "لاجئون سوريون"، وحجب الوصول إلى نظام اللجوء فعليا عن الجنسيات الأخرى، كالعراقيين والسودانيين واليمنيين منذ مطلع عام 2019، أما القادرين على التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فتظل غالبيتهم العظمى، ملتمسين للجوء، ما لم ينظر بإعادة توطينهم؛ وفي هذه الحالة تتخذ إجراءات لتحديد وضعهم كلاجئين.
وقال مع أن عمل المفوضية ووجودها في الدولة يستندان رسميًا على مذكرة التفاهم المبرمة بين المفوضية والحكومة، لكن التغييرات في سياسة الحكومة "أبطلت من الناحية العملية" عناصر كثيرة من هذه المذكرة.
وفي الوقت ذاته، شكلت التغييرات في سياسات المفوضية المتعلقة بـ"النهج الجديد" لتحديد وضع اللاجئ، إلى حد كبير ملامح عملها في الأردن. إذ أشار التقرير إلى أنّ سياسات الحكومة صارت تسمح للسوريين بالبقاء مسجلين كملتمسي لجوء والحصول على تصاريح عمل. ومع ذلك، لا يمكن لأي ملتمس حماية من أي جنسية أخرى التمتع إلا بوضع واحد فقط من هذين الوضعين.
وفي ظل هذا السياق الذي يتسم بندرة الموارد والاحتياجات الهائلة، توظف وكالات إنسانية بصورة متزايدة تقييمات مختلفة لـ"الضعف"؛ إذ تستفيد منها في فهم طبيعة احتياجات السكان الذين يعملون معهم، وتوزيع التمويل والموارد، والضغط على الدول المانحة، وفي بعض الحالات المساعدة بعملية تحديد المرشحين الإعادة التوطين. وكثيرا ما تكون هذه التقييمات ذات طبيعة كمية وواسعة النطاق، وفي الوقت ذاته تراعي عدة عوامل، وتركز في الغالب على الضعف الاقتصادي والاجتماعي.
على أنّ هذه التقييمات- وفقاً للتقرير- تخلط، وفيها التباس بين مفهوم الضعف والفقر، وحتى مع الدور المحوري المتزايد الذي يسهم به مفهوم الضعف وتقييماته في حوكمة اللجوء، تبقى أوجه فهم الضعف متنوعة ومحط خلاف، خاصة أنّه لا يوجد مصطلح مكافئ في اللغة العربية للتعبير عن فكرة الضعف.
على صعيد آخر، لا شك أن قدرة اللاجئين على التقدم بطلب استصدار تصاريح عمل بموجب ميثاق الأردن في ظل هذا السياق الذي يتسم بالاحتياج الشديد، تمثل جانبا إيجابيا لحوكمة اللجوء، خاصة أن قرار الأردن بفتح سوق العمل لديها أمام السوريين يتناقض تماماً مع قرارات حكومات أخرى تستضيف أعدادا ضخمة من ملتمسي الحماية، سواء في المنطقة أو ببقية أنحاء العالم، مؤكدا التقرير على أنّ "حكومة الأردن تستحق الإشادة لهذا."
وقال التقرير، إنّ "الميثاق" أسفر عن بعض التحسينات في المركز القانوني والظروف المادية للسوريين، وصدور أكثر من 320 ألف تصريح عمل، لكن ما يزال هناك "تحديات جسام يواجهها تطبيقه"، حتى مع الدعم الحكومي والتمويل الدولي، فـ"الإصلاحات ستستغرق وقتاً".
ومن بين التحديات التي لاقاها الميثاق، التركيز على زيادة أعداد تصاريح العمل "وهي تختلف عن أعداد الأشخاص العاملين"، وعدم القدرة على الحصول على العمل اللائق، والنقص النسبي في أعداد التصاريح المصدرة للسوريات (خصوصا في الأعوام الأولى)، إضافة للإجراءات البيروقراطية المكلفة لتسجيل الأنشطة التجارية.
وانتقد التقرير "استبعاد ملتمسي الحماية من الجنسيات الأخرى من الميثاق"، بحيث اعتبر ذلك من عيوبه. لافتا إلى أنّ جائحة كورونا وانعكاساتها، جعلت من الإصلاحات في هذا الجانب أصعب خاصة أنّها أدّت لارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيين.
وقال التقرير، إنّه على المستوى الأساسي، أصبح ميثاق الأردن، إلى حد كبير، برنامجا لإضفاء الصبغة الرسمية على سوق العمل وتحديداً بشأن العمال السوريين عبر إصدار تصاريح العمل التي أصبحت هدفا جوهريا للدول المانحة.
وقد أسفر هذا التركيز -وفقاً للتقرير - عن إضفاء صبغة رسمية على تصاريح العمل، وبأنه حل محل الهدف الأهم والأساسي، المتمثل بالحصول على العمل اللائق، والذي كان من المتصور في البداية، أن يكون أكثر جوهرية بكثير للميثاق وبرامجه.
وأكد ضرورة اجراء إصلاحات في هذا المجال، مع الإشارة إلى أنّ الإصلاحات من هذا النوع تستغرق وقتا طويلاً وتتطلب تمويلا كافيا. فيما من الضروري الاستفادة من التجارب السابقة.

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