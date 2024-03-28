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الاحتلال يقر بإصابة أكثر من 3160 مقاتلا منذ طوفان الأٌقصى

3/28/2024 11:28:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الإحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إصابة 8 جنود من قواته في معارك غزة خلال الساعات 24 الماضية.
وارتفع عدد مصابي قوات الاحتلال منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" وبداية العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 3160 مصابا، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وكان موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي كشف عن إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلي إن قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع تعامل مع 3400 جندي صنفوا معاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما ذكرت الصحيفة الشهر الماضي أن 5 آلاف جندي جرحوا منذ بداية الحرب، وأن وزارة الدفاع اعترفت بألفين من الجنود كمعاقين حتى الآن. وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أن الأرقام التراكمية فلكية، على حد وصفها.

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