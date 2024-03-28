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مسؤول إسرائيلي: بعد رفح - لبنان

3/28/2024 11:28:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم شيريت افيتان كوهن
ما بدا كجرأة كبيرة من حزب الله، في رشقات من عشرات الصواريخ نحو بلدات ومدن شمال إسرائيل، ففي فهم مسؤولين إسرائيليين كبار، ليس بعد مبررا لحرب برية. ومع ذلك، لأول مرة يقول مصدر إسرائيلي رفيع المستوى إنه بعد رفح ستكون عملية برية في الشمال: "تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم يستوجب حربا برية. هذا ما سنفعله بعد رفح، وليس بالتوازي".
كلما مر الوقت وبدا أن التصريحات الإسرائيلية عن عملية واجبة في رفح لا تتطابق والواقع، تدعي محافل سابقة في جهاز الأمن بأنه لن يكون ممكنا تنفيذ الخطط الإسرائيلية. بزعمهم، بقدر ما تنزع الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل في الجبهة الدولية، هكذا تتضاءل تدريجيا الاحتمالات لعملية ذات مغزى في رفح.
غير أنه ليس لهذه التوقعات في هذه اللحظة شريك في القيادة السياسية الإسرائيلية. هناك، رئيس الوزراء نتنياهو وكذا وزير الدفاع غالنت، مثل الوزير غانتس، يعودون ويدعون بأنه لا مفر من عملية إسرائيلية في رفح وتصفية باقي كتائب حماس.
العملية في رفح كان يفترض بها أن تضغط حماس بصفة مخطوفين تخفف وضعها، لكن هذا الضغط لم يعطِ ثماره والمنظمة تتمترس في مواقفها.
في إسرائيل يقدرون بأن الأمر يرتبط بشكل مباشر في تراجع الدعم الأميركي لإسرائيل، والإيمان من جانب حماس بأنه بعد قليل سيهزم الضغط الدولي إسرائيل قبل أن تنطلق لتهزم المنظمة ورجالها.
رغم ذلك، من خلف الكواليس تتواصل المحادثات تحت النار، رغم عودة الوفد الإسرائيلي إلى البلاد في بداية الأسبوع. فهل ستنضج إلى صفقة؟
في القيادة السياسية قلقون من فقدان الدعم الأميركي، لكن ليس بثمن إعادة الخطط إلى الجارور. وكما نشر أول من أمس في موقع "إسرائيل اليوم"، في البيت الأبيض يبذلون جهودا منذ الآن لإعادة تنسيق وصول رئيس هيئة الأمن القومي تساحي هنغبي والوزير رون ديرمر إليهم كي يعرضوا عليهما البدائل التي أعدوها لعملية واسعة في رفح.
وأفادت شبكة "ان.بي.سي"، أول من أمس، على لسان مصدر رسمي في الولايات المتحدة، بأن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو أبلغ البيت الأبيض رغبته في إعادة تحديد موعد اللقاء الذي ألغاه احتجاجا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في الأمم المتحدة، لكن في المكتب سارعوا للنفي: "بخلاف ما نشر، رئيس الوزراء لم يقر سفر الوفد إلى واشنطن".
مهما يكن من أمر، في البيت الأبيض يفهمون بأنه إلى أن يعرضوا تلك البدائل على رجال نتنياهو، لن يتمكنوا من منع خروج الخطة الإسرائيلية إلى حيز التنفيذ. غالنت، الذي يتواجد في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، تلقى هو الآخر استعراضا. لكن كما يذكر لأجل ربط نتنياهو بالفكرة سيتعين عليهم أن يقنعوا ديرمر وهنغبي أولا.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير "إن الرسالة للولايات المتحدة وللعالم مهمة من ناحيتنا - المرحلة الثالثة ليست نهاية الحرب، ولن يكون ممكنا هزيمة حماس من الجو. هذه أفكار 2006. نحن نعمل في هذه اللحظة في خانيونس والفرقة التي ستنهي العمل في خانيونس ستتوجه بعد ذلك إلى رفح".
وعلى حد قوله، لن يكون ممكنا إخلاء الناس من رفح والسماح بالعملية العسكرية هناك قبل أن ينهي الجيش مهمته في خانيونس. رغم الضغط الدولي، أضاف "نحن نقوم بالعمل دون ساعة توقف".
بالنسبة لمسألة محور فيلادلفيا، يبدو أنه في إسرائيل لم يتخذ بعد القرار رغم التنسيقات بين الولايات المتحدة ومصر في الموضوع.
وقالت مصادر في الكابينت إنه توجد بضعة بدائل للعملية في الجانب الجنوبي لضمان وقف التهريب، لكنه لم يتخذ القرار في كيفية العمل بعد. مثل هذا القرار سيتخذ، كما يقولون هناك، فقط بعد أن تنتهي عملية القضاء على كتائب حماس في رفح.
وعلى مسألة الدعم الأميركي، تكرر المصادر المطلعة على سياق اتخاذ القرارات، فتقول: "كان بودنا أن يتواصل الدعم لنا في المؤسسات الدولية، لكن سنعمل حتى من دونه".

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