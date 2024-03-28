بين بايدن وترامب.. انتخاب رئيس من الجحيم

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: سيفر بلوتسكر

من أميركا، تبدو أميركا مختلفة عن صورتها الإسرائيلية. نحن نعتقد أن الحرب في غزة بكل تداعياتها وتعقيداتها توجد في رأس جدول أعمال الخطاب السياسي الأميركي، وتتسلل إلى عظام المواطن العادي أو على الأقل إلى أبناء وبنات النخب على أنواعها. لكن الواقع، على الأقل خارج الجالية اليهودية المنقسمة، القلقة والمكتئبة، لم يعد يتطابق وهذه الصورة. في أثناء الأسابيع الأخيرة، دحرت الحرب في غزة من مقدمة الساحة العامة إلى أطرافها، وحتى المقالات الملتهبة لكُتّاب الرأي المتصدرين لم تعد تحظى باهتمام خاص، فما بالك بالتعقيب.

"أميركا"، يقول لي بروفيسور في السياسة في إحدى جامعات الشاطئ الشرقي الأميركي، "تغرق بسرعة في حملة انتخابات الرئاسة التي تركزت كلها على دونالد ترامب. خط الجبهة سيكون مع أم ضد ترامب. كل الباقي أقل أهمية. الشرق الأوسط بالتأكيد ليس مهما حقا".

هذا التقدير الواعي ينعكس في التقارير والمداولات على الأزمة الأخيرة في العلاقات الأميركية الإسرائيلية: فهي قليلة، هزيلة وسطحية. عمليا يكرس لها أقل فأقل مساحة إعلامية من التقارير عن انهيار جسم قرب مدينة بلتمور وعن مناورات البورصة لدى ترامب.

يروي البروفسور، "عصفت حتى قبل شهر باحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين وشكاوى طلاب ومحاضرين يهود عن اللاسامية التي ترفع الرأس. كل هذا يخبو الآن. المظاهرات أصبحت هزيلة المشاركين، الطلاب عادوا إلى قاعات المحاضرات وإلى الامتحانات، والحديث عن اللاسامية انتقل إلى معالجة لجان جمعية داخلية عديمة الأسنان. باختصار، الموجة انقضت".

هذا لا يعني أنه يوجد اليوم في أوساط الطبقة التي تصمم الرأي العام الأميركي انعطافة في صالح حكومة إسرائيل الحالية. العكس هو الصحيح، يوجد يأس تام منها. لكن إلى جانبه تبلور الفهم بأن الصراع على مستقبل أميركا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 لن يحسم في أزقة غزة وفي قرى جنوب لبنان، بل بارتفاع الأجر، وتيرة الغلاء، معدلات العمالة وأعداد المهاجرين غير القانونيين.

وفوق كل شيء، سيتركز التصويت على مسألة هل أنتِ وأنتَ مع أم ضد ترامب -وليس مع أو ضد الرئيس الحالي. ويقول محلل سياسي لصحيفة جماهيرية "إن بايدن يلعب في حملة الانتخابات الحالية دور المناهض لترامب وهذا كل شيء. هو لا يحاكم من مؤيدي الحزب الديمقراطي (الذي هو مرشحه للرئاسة) على خطواته، قراراته وسياسته، بل على قدرته أو عدم قدرته على هزيمة ترامب. عندما يعرض ترامب من قبل الليبراليين كالشر المطلق، فإن الجهد لمنع عودته إلى كرسي الرئاسة هو كل شيء".

إلى هذه الدرجة، يوجد اليوم محللون وسياسيون في واشنطن العاصمة يؤمنون بأن الأزمة الأميركية الإسرائيلية الأخيرة تستهدف منذ البداية "خدمة صورة بايدن في أوساط التقدميين، دون التشكيك بالدعم القوي له في جماهير المقترعين اليهود". وبخاصة خدم الرئيس الرد الغاضب ظاهرا من رئيس الوزراء نتنياهو على امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن وعلى مشروع القرار الداعي سواء لـ"وقف نار في فترة رمضان" أم لـ"تحرير فوري غير مشروط لكل المخطوفين". وحسب رجل دولة أميركي، فإنه "لولا رد بيبي لكان الامتناع الأميركي في مجلس الأمن مس بالتأييد لبايدن في دوائر اليسار. لكن عندما خرج نتنياهو مزبدا ضده وأجل موعد زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن فإنه صنع جميلا انتخابيا لبايدن، إذ عرضه كمقاتل من أجل الفلسطينيين الذين يعانون، من يدري، لعله حقا كان هنا تفاهم هادئ مسبقا".

