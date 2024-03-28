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الجمود في المفاوضات قد يؤدي إلى اشتعال في لبنان

3/28/2024 11:28:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: عاموس هرئيل

الحرارة على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية تواصل الارتفاع بشكل ثابت، لكن بطريقة معينة بقيت حتى الآن تحت مستوى الحرب الشاملة. لو أنهم قالوا لنا قبل سنة بأن صواريخ ستطلق على الأراضي الإسرائيلية من لبنان لمدة ستة أشهر بشكل متواصل، وأن 60 ألف إسرائيلي من سكان المنطقة الحدودية سيضطرون إلى ترك بيوتهم، وأنهم في إسرائيل سيحصون أكثر من 20 قتيلا وفي لبنان تقريبا 350 قتيلا، لكنا سنفترض بيقين كبير أن تفسير هذا الأمر هو اندلاع حرب. حتى الآن إسرائيل وحزب الله يستمران في تجنب المواجهة الشاملة حتى لو كان ذلك ما يزال من الممكن أن يتغير فيما بعد.
أحداث الأيام الأخيرة تعكس تصعيدا آخر، إسرائيل تهاجم مرة تلو الأخرى في العمق اللبناني، شمال بيروت وفي البقاع. على مرمى الهدف توجد منظومات مسيرات حزب الله وعدد من بطاريات الدفاع الجوي لحزب الله. حزب الله يرد بكتلة حرجة من القذائف - رشقات تصل إلى 50 قذيفة في اليوم، لكنه لا يخلق معادلة متساوية، مهاجمة في عمق 100 كم داخل إسرائيل، بل هو يوجه هذه الرشقات نحو الجليل، وفي بعض الحالات نحو هضبة الجولان.
تبادل إطلاق النار، أول من أمس، كان أكبر من العادة. سلاح الجو قصف بيتا فيه سبعة نشطاء من منظمة مقاومة إسلامية، السبعة الذين حسب الجيش كانوا في الطريق لتنفيذ عملية في مزارع شبعا قتلوا. في الصباح قتل عامل في مصنع في كريات شمونة، بنيران الصواريخ التي أطلقت نحو المدينة. قبل المساء زاد سلاح الجو هجماته، من لبنان تم الإبلاغ عن قتلى آخرين.
منذ بداية الحرب، فضل حزب الله تجنب إرسال رجاله في محاولة للتسلل إلى أراضي إسرائيل. هذه المهمة ألقيت على منظمات فلسطينية أصغر -حتى الآن تم صد هذه المهمة بنجاح على يد الجيش الإسرائيلي. حزب الله والمنظمات التي تعمل بتنسيق معه تتعرض لإصابات لا بأس بها، ليس فقط قتلى، بل مهاجمة إسرائيلية منهجية لقيادات ومواقع عسكرية ومخازن سلاح على طول الجبهة.
النتيجة هي أن معظم رجال الرضوان، قوة النخبة في حزب الله، انسحبوا من القطاع الحدودي. ظاهرة مشابهة بحجم أصغر، يتم تشخيصها أيضا في أوساط ألوية الأمن الجاري لحزب الله التي تنتشر في جنوب لبنان. في موازاة ذلك الجيش الإسرائيلي يهتم بأن ينشر أنه يستخلص الدروس من الحرب في قطاع غزة من أجل إعداد قواته لحرب أكثر كثافة في لبنان. في الفترة الأخيرة جرى تدريب على هذا الشأن في المنطقة الشمالية.
العمليات ضد منظومات المسيرات وصواريخ أرض - جو لحزب الله تتم في عمق لبنان، وقد استهدفت تحسين التفوق العملياتي لسلاح الجو إذا اندلعت حرب شاملة. ولكن جميع هذه العمليات لا توفر أي مخرج من الظروف غير المحتملة التي اضطر فيها سكان منطقة الحدود للمغادرة (عدد مضاعف تقريبا من اللبنانيين تركوا قراهم على الجانب الثاني للحدود).
يبدو أن نقطة الانطلاق المحتملة من الأزمة معروفة. الإدارة الأميركية أوضحت في السابق بأنها تنوي استئناف الجهود السياسية من أجل التوصل إلى هدنة على الحدود بين إسرائيل ولبنان في اللحظة التي سيتم فيها الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القطاع. ولكن الاتصالات حول وقف إطلاق النار وصفقة تبادل في غزة وصلت إلى طريق مسدود، والجمود يؤثر أيضا على الساحة اللبنانية التي تعد ثانوية، لكنها يمكن أن تتحول بسهولة إلى الساحة الرئيسية وأن تؤدي إلى نزيف بقوة أكبر.
منطقة الشمال تثير الاهتمام والقلق إزاء تفاقم الحرب، لكنها تواصل العمل بقوة متغيرة حتى في ساحات أخرى. ففي القطاع، قتل أول من أمس جندي من لواء جفعاتي في مواجهة مع مقاومين في خانيونس. في مدينة غزة، يستمر الجيش في فرض حصار مشدد على مستشفى الشفاء الذي يواصل فيه عشرات المسلحين التحصن من حماس ومن الجهاد، بينهم كما يبدو نشطاء كبار. في الضفة الغربية عملت قوة عسكرية كبيرة في مخيم جنين للاجئين وقتلت عددا من المسلحين. الجيش يعلن كل يوم عن إحباط عمليات وعن اعتقال لأعضاء حماس في أرجاء الضفة الغربية.
كل ذلك لا يزعج الحكومة في التركيز على الحياة نفسها. الشجار الصاخب مع الإدارة الأميركية والمناورات السياسية المعقدة في محاولة لتأجيل الانفجار بين الليكود والأحزاب الحريدية إزاء الصعوبات في تمرير قانون الإعفاء من التجنيد لناخبيهم. في القدس يستمر هجوم نشر المعلومات الكاذبة حول التصويت في مجلس الأمن وصفقة المخطوفين. في مكتب رئيس الحكومة، قالوا إن حماس رفضت اقتراح الحل الوسط الأميركي بخصوص المخطوفين لأن حماس استغلت الأزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة حول امتناع أميركا عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن. في الإدارة الأميركية نفوا ذلك، وقالوا إن رفض حماس تم الحصول عليه قبل التصويت.
أول من أمس، بعد أن قام بمعاقبة الأميركيين بإلغاء بعثة سياسية إلى واشنطن لمناقشة الخلافات في قضية العملية المخطط لها في رفح، تراجع نتنياهو وطلب إعادة تنسيق الزيارة. في القدس قالوا إن الأميركيين هم الذين طلبوا اللقاء، وفي واشنطن سارعوا لنفي ذلك. القراء هم الذين سيقررون من روايته أكثر صدقا.
الردود حول الأزمة مع واشنطن نشرت من خلال الاتصالات المحمومة مع الحريديين في محاولة لحل أزمتهم. يصعب إدراك كيف يمكن لأبناء عائلات المخطوفين المحتجزين في غزة أو آباء الجنود الذين ما يزالون يقاتلون في غزة وعلى الحدود مع لبنان، الانتقال إلى روتين الحياة على خلفية هذه الأمور. جنود يقتلون تقريبا كل يوم، مخطوفون يموتون في الأنفاق في غزة والحكومة تنشغل في ترتيب إعفاء ساحق من الخدمة العسكرية بصورة معينة لعشرات آلاف الشباب الحريديين (في الواقع مئات الآلاف، حتى نهاية كل الأجيال).
على الأقل، تجمع أول من أمس عدد كاف من المواطنين الغاضبين كي يشوشوا بأصواتهم على خطابات وزيرين في مؤتمر العقارات الذي يعقد في ايلات (مجرد عقده في هذا الوقت هو أمر غريب بحد ذاته)، هذا كان الرد التلقائي الذي واجهه الوزراء في الأسابيع الأولى بعد الفشل الفظيع، الذي نتنياهو نفسه يرفض الاعتراف بالمسؤولية عنه حتى بعد مرور نصف سنة. ربما حان الوقت لاستئناف التقليد.

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