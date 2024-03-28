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الأمم المتحدة: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا

3/28/2024 11:28:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - فيما أكدت الأمم المتحدة أمس الخميس أنه لا بديل عن توصيل المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة، ما تزال العوائق أمام المساعدات قائمة، بفعل الاحتلال الذي يرفض فتح المعابر وكافة الاقتراحات لوصول كميات أكبر من المساعدات لنحو 2 مليون إنسان في غزة أنهكهم الجوع.
وحذرت الامم المتحدة من نفاد الوقت، مع مواجهة أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة خطر المجاعة. وفي مؤتمر صحفي أمس أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ضرورة إرسال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، من أجل إنقاذ حياة الأطفال.
وقال دوجاريك إن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة أندريا دي دومينيكو، زار أحد المستشفيات الأربعة التي تقدم الخدمة بشكل جزئي في شمال غزة.
وأضاف نقلا عن معلومات تلقاها من دي دومينيكو أن المستشفى يستقبل يوميا حوالي 15 طفلا يعانون من سوء التغذية. وأكد على ضرورة إرسال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون انقطاع من أجل إنقاذ حياة الأطفال. وأشار إلى استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، رغم إعلان برنامج الغذاء العالمي أن ما يقرب من 70 % من شمال غزة يواجه جوعا رهيبا.
ولا يعني أن ما تبقى من 30 % من نسبة السكان ينعمون بكميات طعام كافية وإنما لديهم أقل القليل مما تمكنوا من الحصول عليه عبر طرق مختلفة من المساعدات.
ولفت إلى أن برنامج الأغذية العالمي لم يتمكن الشهر الجاري سوى من إرسال 11 قافلة مساعدات إلى شمال غزة لجلب الغذاء إلى حوالي 74 ألف شخص. مؤكدا أن الشحنات اليومية ضرورية لمنع المجاعة. وما تزال عوائق الوصول لتقديم المساعدات قائمة والوقت ينفد.
وفي انتهاك للقوانين الدولية، يقيد الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة، لا سيما عبر البر، وهو ما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، وفق الأمم المتحدة.
وخلّف عدوان الاحتلال المدمر على غزة، والمستمر منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عشرات آلاف الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، فضلا عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
ويواصل الاحتلال هذا العدوان رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.-(وكالات)

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