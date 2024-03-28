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المتطرفون يسعون إلى إشعال الصدامات في القدس

3/28/2024 11:28:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- أعلنت ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، رفضها لقرار حكومة الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى المبارك في وجه اقتحامات المستوطنين المتطرفين، خلال تظاهرة احتجاجية نظمتها أمس بالقدس المحتلة، للمطالبة بالتراجع عنه تحت طائلة التهديد باقتحامه بالقوة وتنفيذ طقوسهم الدينية الاستفزازية المزعومة مع نهاية شهر رمضان الفضيل.
وتصاعد الخلاف الداخلي بين أوساط الاحتلال السياسية والأمنية وأعضاء "الكنيست" الإسرائيلي حول اجراءات شرطة الاحتلال التي بدأت اعتباراً من يوم أمس ومستمر لمدة 16 يوماً، إزاء خشيتها من تدهور الأوضاع الأمنية في ظل العدوان الحالي ضد قطاع غزة، وفي محاولة لتجنب الاحتقان والغضب الشعبي بالقدس والضفة الغربية.
غير أن ما يسمى "جماعات المعبد" المتطرفة نظمت تظاهرة احتجاجية، أمس، أمام منزل الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير" في مستوطنة "كريات أربع" الإسرائيلية في الخليل، احتجاجاً على قرار الإغلاق، وللمطالبة بتجاوز الوزير قرارات الأجهزة الأمنية، وإعطاء الأوامر للشرطة لفتح المسجد أمام الاقتحامات بالقوة.
وعمت موجة من الغضب بين أوساط اليمين المتطرف في الكيان المُحتل، الذي نددوا بتراجع حكومة الاحتلال عن تشجيع اقتحامات المستوطنين في شهر رمضان، رضوخاً لإرادة الفصائل الفلسطينية، محملين مسؤولية القرار للوزير "بن غفير" الذين اتهموه بالتواطؤ مع أجهزة أمن الاحتلال لضمان عدم توسيع جبهة الحرب.
ويُعد هذا الإغلاق الأطول في وجه الجماعات المتطرفة، مقارنة بالسنوات الماضية التي أغلق فيها المسجد الأقصى في وجه الاقتحامات، عشية العشر الأواخر من شهر رمضان وأيام عيد الفطر لمدة 12 يوماً، عام 2023، و13 يوماً عام 2022.
وكان الخلاف قد ظهر بوضوح في تصريحات وإجراءات حكومة الاحتلال حول عمليات تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، إزاء دعوة المتطرف "بن غفير" لتحويلها لسياسة "صفر فلسطينيين"، مقابل مطالب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لتخفيف الضغط في القدس المحتلة، خوفاً من اشتعال جبهة الضفة الغربية وخروجها عن السيطرة في ظل عدوان الاحتلال ضد غزة.
جاء ذلك بالتزامن مع التنديد الفلسطيني الواسع لتصريح عضو "الكنيست" المتطرف، "ألموغ كوهين"، عن "حزب القوة اليهودية" المتطرف الذي يتزعمه "بن غفير"، الذي دعا فيه رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، لاستهداف النازحين في رفح خلال شهر رمضان وقتلهم وهم جائعون وخائفون.
وأكد في تصريحاته، التي أدلى بها "للقناة 14" الإسرائيلية الموالية للمتطرفين اليهود، بضرورة إعطاء تعليمات لجيش الاحتلال من أجل دخول رفح، و"القضاء على النازحين وتكسير عظامهم".
ويواصل الاحتلال قصف المنازل في رفح فوق رؤوس ساكنيها، مما يثير المخاوف بين أكثر من مليون فلسطيني يحتمون بالملاذ الأخير لهم في جنوب قطاع غزة من تهديد حكومة الحرب بشن هجوم بري واسع تلوح به مراراً.
ونتيجة لجرائم الاحتلال ومجازره الوحشية؛ فقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء عدوانه على قطاع غزة إلى 32490 شهيداً، و74889 مصاباً.
في حين أعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار وتشديد الاجراءات الأمنية والعسكرية بالضفة الغربية بعد إصابة 3 مستوطنين على الأقل بجروح بليغة، في عملية إطلاق نار فلسطينية على حافلة للمستوطنين، وقعت أمس بالأغوار بالقرب من بلدة العوجا بأريحا.
وعلى الفور؛ سارعت سلطات الاحتلال لإغلاق جسر الملك حسين "معبر الكرامة" أمام حركة المسافرين الفلسطينيين، والشحن، بين الضفة الغربية والأردن، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الاحتلال العسكرية في أريحا، والأغوار غرباً.
من جانبها، أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالعملية التي اعتبرتها عملاً بطولياً نوعياً يأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال، كما تشكل "صفعة للاحتلال ولإجراءاته الأمنية والعسكرية ومحاولاته الفاشلة في وقف موجة العمليات المتصاعدة في الضفة الغربية".
ودعت الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى تحويل اليوم الجمعة إلى يوم للتصعيد الشامل والاشتباك المفتوح وتصعيد الحراك الشعبي المساند لقطاع غزة من خلال تنظيم طوفان جماهيري حاشد لا يتوقف.
وفي الأثناء؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب وليد لؤي الأسطة (19 عاماً)، من مدينة نابلس، متأثرا بإصابته الحرجة إثر قصف مسيرة الاحتلال على مخيم جنين، وذلك في إطار تصعيد الاحتلال الخطير ضد الضفة الغربية بالتزامن مع عدوانه الهمجّي بحق قطاع غزة.
وفي اليوم الـ174 من العدوان على غزة، تواصل قوات الاحتلال قصفها لمناطق متعددة في شمال غزة ووسطها وجنوبها، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا لتبلغ 32 ألفا و552 شهيدا و74 ألفا و980 مصابا، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة بالقطاع.
يأتي ذلك فيما قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت مع كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بقذائف الهاون تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء بغزة، الذي يحاصره الاحتلال منذ 11 يوما.
من جهتها، قالت حماس إن "المشاهد التي بثت لقتل مدنيين بدم بارد دليل إضافي على حجم الفاشية والإجرام في السلوك الصهيوني"، ودعت لتحرك دولي لوقف "القتل الممنهج لشعبنا ومحاسبة هذا الكيان المارق".

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