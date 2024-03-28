الأردن يعزي بضحايا حادث حافلة في جنوب إفريقيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمّان-الغد- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة بضحايا حادث حافلة كانت تقل ركاباً من بوتسوانا إلى موريا، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا وإصابة شخص بجروح خطيرة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصاب.
كما أكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.
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