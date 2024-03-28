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الأردن يعزي بضحايا حادث حافلة في جنوب إفريقيا

3/28/2024 11:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمّان-الغد- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة بضحايا حادث حافلة كانت تقل ركاباً من بوتسوانا إلى موريا، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا وإصابة شخص بجروح خطيرة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصاب.

كما أكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.

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