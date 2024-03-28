قوات الاحتلال تقتحم قرى بالضفة وتواصل البحث عن منفذ عملية الأغوار

MENAFN - Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وقرية مادما جنوب نابلس في الضفة الغربية وأغلقت المعبر الحدودي مع الأردن بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب قرية العوجا في منطقة الأغوار الفلسطينية.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت أيضا مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة وسيّرت قواتها الراجلة في شوارعه، ولم تتضح أسباب اقتحام المخيم.

وخلال محاولة مراسلة ومصور الجزيرة الاحتماء ومواصلة التغطية أطلق قناص من جنود الرصاص الحي على رجل يبلغ الـ50 من العمر على الهواء.



يأتي ذلك في وقت انسحبت قوات الاحتلال من مخيم قلنديا شمالي القدس، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على عشرات الفلسطينيين.



وأفادت بأن آليات معززة اقتحمت مخيم قلنديا في ساعات فجر أمس الخميس وأطلقت النار على كل من يتحرك، فيما استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية عند المدخل الرئيسي للمخيم.



وفي نابلس، شيع فلسطينيون جثمان الشهيد وليد الأسطة الذي استشهد متأثرا بإصابته مساء الأربعاء بقصف مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة شبان في مخيم جنين.



وجاب المشيعون شوارع مدينة نابلس مرددين هتافات تندد بالجرائم الإسرائيلية والاغتيالات المتواصلة في حق الفلسطينيين، وكان شابان قد استشهدا في القصف الإسرائيلي وأصيب 4، بينهم الأسطة.



عملية الأغوار



في هذه الأثناء، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التمشيط بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب قرية العوجا في منطقة الأغوار الفلسطينية.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فرضت طوقا أمنيا على مدينة أريحا ومحيطها، وأغلقت معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن.



وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش وصل إلى موقع الهجوم المسلح.



وكان 3 مستوطنين أصيبوا بجروح جراء تعرض حافلة ركاب تقل مستوطنين لإطلاق نار قرب قرية العوجا.



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن منفذ الهجوم كان يعمل ضابطا في أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو من سكان منطقة جنين شمالي الضفة الغربية.



وفجر الخميس اعتدت مجموعة من المستوطنين على فلسطينيين في "مطلة ذيب" بمنطقة "الجيفتلك" في الأغوار الوسطى شرقي الضفة الغربية.



وأفاد أحد المتضررين للجزيرة بأن مستوطنين يرتدون الزي العسكري ويصطحبون جرافة اعتدوا على عائلة مكونة من 10 أشخاص وطردوهم وهدموا مكان إقامتهم، كما دمروا حظائر الأغنام، مضيفا أن قوات الاحتلال لم تتدخل لوقف اعتداءات المستوطنين.



من جهتها، أفادت مصادر محلية فلسطينية باقتحام نحو 200 مستوطن باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.



وتداول ناشطون عبر المنصات مقاطع فيديو تظهر جانبا من الاقتحامات التي كانت تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



عنف المستوطنين

وتعليقا على عنف المستوطنين، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إن الاستعمار والعنف المتزايد الذي يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية أمر غير قانوني، ويجب أن يتوقفا فورا.



وأضافت لحبيب أنه تم اتخاذ التدابير وإقرار عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين.