حماس تطالب بآلية تنفيذية دولية لضمان إدخال المساعدات لغزة

وقالت حماس في بيان صدر هذه الليلة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني رغم القرارات السابقة لمحكمة العدل، وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي دأب على ضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط، وآخرها قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق نار إنساني.



من جهته، قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس بغزة باسم نعيم إن أمر محكمة العدل لم يذهب إلى الحد الكافي، ويتعين إصدار أمر لإسرائيل بإنهاء هجومها العسكري لوقف المعاناة.



وأضاف نعيم لرويترز "نحن نرحب بأي مطالبات جديدة لإنهاء المأساة في قطاع غزة، خاصة في شمال القطاع، ولكننا كنا نتمنى أن تأمر المحكمة بوقف إطلاق نار كحل جذري لكل المآسي التي يعانيها شعبنا في قطاع غزة".



وقال المتحدث باسم فريق جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل للجزيرة إن أمر المحكمة الجديد لإسرائيل يلزمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك يشمل التعاون مع وكالة الأونروا.



وشدد على أن إسرائيل لن تمتثل لأوامر المحكمة، لذا لا بد من ضغط حلفائها عليها.



وفي السياق، أعلنت الخارجية الأميركية أنه لا موقف لديها حاليا من أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات.



تفاصيل أمر محكمة العدل

وكان قضاة محكمة العدل أمروا إسرائيل -أمس الخميس- بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان قطاع غزة دون تأخير.



وقالت محكمة العدل الدولية -في بيان- إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروفا حياتية صعبة في ظل انتشار المجاعة، كما أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.



وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني قد كشف أن إسرائيل أبلغتهم أنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية إلى شمال قطاع غزة، مطالبا بـ"رفع هذه القيود".



وأكدت المحكمة -في بيانها أنه ينبغي على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقاؤها مفتوحة لأطول فترة.



وأضافت محكمة العدل الدولية أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في غزة مثل منع إيصال المساعدات.



وأشارت إلى أنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم.



وكانت محكمة العدل قد أمرت إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، دون إصدار قرار بوقف الحرب على غزة، وذلك في أعقاب رفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حربها على القطاع.