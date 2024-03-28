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الجيش الأميركي يعلن تدمير 4 مسيّرات أطلقها الحوثيون في اليمن

3/28/2024 11:28:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الجيش الأميركي إنه دمر 4 طائرات مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية على منصة إكس أن الطائرات المسيرة "شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".
وجاء في بيان القيادة المركزية أن المسيّرات كانت تستهدف سفينة تابعة للتحالف وسفينة حربية أميركية.
وأضاف البيان أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو سفن التحالف.

MENAFN28032024000072011014ID1108035410

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