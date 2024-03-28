الجيش الأميركي يعلن تدمير 4 مسيّرات أطلقها الحوثيون في اليمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الجيش الأميركي إنه دمر 4 طائرات مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية على منصة إكس أن الطائرات المسيرة "شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".
وجاء في بيان القيادة المركزية أن المسيّرات كانت تستهدف سفينة تابعة للتحالف وسفينة حربية أميركية.
وأضاف البيان أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو سفن التحالف.
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