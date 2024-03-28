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ضحايا بغارة إسرائيلية على حلب السورية

3/28/2024 11:28:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أسفرت غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الجمعة، على عدة مواقع في ريف حلب، عن استشهاد وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين السوريين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري بوزارة الدفاع قوله: "حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب".


وأضاف المصدر العسكري السوري، في بيان، أن الهجوم استهدف: "عدداً من النقاط في ريف حلب".


ولفت إلى أن الهجوم وقع "بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسيّر نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لإستهداف المدنيين".


وبحسب المصدر، "أسفر العدوان عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".


من جهته، قال رامي عبدالرحمن مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن " ما لا يقل عن 3 انفجارات دوت في منطقة مطار حلب الدولي".


وأشار مدير المرصد إلى أن "الدفاعات الجوية انطلقت بكثافة للتصدي لصواريخ يرجح أنها إسرائيلية".


ورجح عبدالرحمن أن يكون "الاستهداف لمستودعات أسلحة أو مطار النيرب القريب من مطار حلب الدولي".


وكان مصدر عسكري قد أفاد، في وقت سابق، بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة أخرى، مساء الخميس، استهدفت مبناً سكنياً في ريف العاصمة دمشق.


وقال المصدر إن "العدوان أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".


وتتعرض منطقة مطار حلب الدولي في سوريا لغارات إسرائيلية مستمرة، تقول تل أبيب إنها تستهدف من خلالها مواقع ومقرات عسكرية لميليشيات موالية لإيران.

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