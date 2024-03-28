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الكرك.. سوق المواشي على قارعة طريق بلا خدمات

3/28/2024 11:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك – على قارعة طريق عام مهمل شرقي محافظة الكرك، يواصل تجار ومربو الماشية بالمحافظة ممارسة تجارة بيع وشراء المواشي في سوق عشوائي وحيد غير رسمي، كان انشأوه بجهود منهم، فيما يفتقد لكافة الخدمات.
ويطالب التجار ومربو الماشية، بضرورة أن يتم اعتماد السوق وتوفير الخدمات الأساسية له، حيث تغيب عن السوق حظائر الماشية والمرافق الصحية ومياه الشرب للمواشي، والمراقبة البيطرية المفترض وجودها.
ويقع سوق مواشي الكرك والذي يتواجد فيه المئات من التجار ومربي المواشي منذ ساعات الفجر الأولى يوميا، على طريق فرعية محاذية لطريق الكرك القطرانة التي تربط المحافظة بالعاصمة عمان وبالقرب من مسلخ البلدية القديم.
ومنذ أن أنشئ السوق قبل عدة سنوات، يعاني مربو وتجار المواشي من مختلف مناطق محافظة الكرك، جراء افتقاد السوق لأدنى متطلبات العمل، حيث يضطرون إلى التوقف وسط الطريق العام المار بالمنطقة، مع ما يرافق هذه الحالة من فوضى وإرباك لعمليات البيع والشراء المفترضة.
ورغم وجود السوق بالقرب من مسلخ المحافظة الوحيد، والواقع في منطقة زحوم شرقي المحافظة، إلا أن السوق الموجود لا يمكن اعتباره سوقا لغياب كل متطلبات العمل فيه، ما يدفع أحيانا كثيرة مربي الماشية إلى جلب التجار إلى حظائر المواشي التي تعود إليهم في مناطق سكنهم بدلا من نقل مواشيهم إلى السوق.
وبحسب العديد من التجار والمربين فإن السوق يخلو من أي مرافق خدمية، مشيرين إلى أن الساحة التي خصصتها البلدية في وقت سابق لتكون سوقا للمواشي، لا يوجد فيها أي مرافق ولا تستخدم على الإطلاق من قبل التجار وأصحاب المواشي.
وقال مربي ماشية ابراهيم الضمور إن السوق الحالي والواقع في الطريق العام والمهمل من كل الخدمات الضرورية، يخلو من المرافق الصحية، ومياه الشرب وسقاية المواشي أو أي مرافق تحتاجها أسواق المواشي كما هو معروف وخاصة الحظائر التي نحتاجها في موسم الأمطار لتجنب لنقل المواشي طوال الوقت.
ولفت إلى غياب دور الجهات المعنية في مراقبة السوق حيث تسود الفوضى والعشوائية بشكل دائم، ما يمنع عدد كبير من التجار وأصحاب المواشي من التواجد والحضور للسوق رغم حاجتهم إليه.
وتابع: أن افتقار السوق للحظائر يفرض معاناة حقيقية على أصحاب المواشي أثناء تواجدهم بالسوق من حيث قدرتهم على السيطرة على مواشيهم وسط الفوضى العارمة.
وقال تاجر المواشي ناصر المدادحة، إن عدم وجود حظائر خاصة بالمواشي يفرض عرضها في الشارع العام بطريقة غير سليمة، أو إبقاء كل تاجر أو صاحب ماشية مواشيه في المركبات أثناء عرضها للبيع وهو أمر غير مناسب أيضا، مؤكدا أن جميع الأسواق الخاصة بالمواشي في مختلف مناطق المملكة يوجد فيها حظائر ومعالف للمواشي ومياه لسقايتها أثناء تواجدها بالسوق.
ولفت إلى أن التجار ومربي الماشية وكل من يرتاد السوق يعانون من عدم توفر الخدمات الضرورية وخاصة المرافق الصحية والمظلات للحماية من الشمس صيفا والأمطار شتاء.
ولفت إلى أن غياب المراقبة الرسمية عن السوق يؤثر في عملية البيع والشراء، اذ تحدث في بعض الأحيان مشاجرات من قبل أشخاص لا علاقة لهم بعمليات بيع وشراء المواشي، وخاصة وأن السوق بات يشهد بيع بضائع أخرى لا علاقة لها بالمواشي.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة أن البلدية كانت في السابق قد أعدت ساحة واسعة بالقرب من مسلخ البلدية لتكون سوقا للمواشي، إلا أن التجار ومربي الماشية يرفضون العمل فيها، حيث وفرت البلدية مظلات ومرافق خدمية بالمنطقة، ولكن حتى الآن لا يتم استخدامها.
ولفت أن العاملين بالسوق حاليا يفضلون البقاء في السوق الحالية المتواجدة في أحد الشوارع الفرعية بالمنطقة وهي غير ملائمة لتكون سوقا للمواشي.
وأضاف أن البلدية لديها برنامج عمل للفترة المقبلة سيتم خلاله تنظيم سوق المواشي بالتوازي مع تطوير مسلخ البلدية وبحيث يقدم الخدمات بشكل أفضل.

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