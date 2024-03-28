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الأغوار.. الركود يخيم على الأسواق و 50 % تراجع الحركة الشرائية

3/28/2024 11:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الأغوار الوسطى - يخيم الركود على النشاط التجاري في أسواق لواءي ديرعلا والشونة الجنوبية، وسط تراجع الحركة الشرائية بنسبة 50 % مقارنة بشهر رمضان العام الماضي.
ويصف تجار الأوضاع الحالية بالأسوأ منذ سنوات، إذ إن التراجع طال جميع القطاعات التجارية، بدءا من المواد التموينية إلى الخضار والفواكه، وحتى اللحوم والدواجن التي عادة ما ينشط الطلب عليهما خلال الشهر الفضيل، عازين التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن وتردي الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة.
ويشير تاجر الجملة أحمد النادي، إلى أن الحركة التجارية نشطت خلال الأيام الثلاثة الأولى من الشهر المبارك، إلا أنها سرعان ما تراجعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 50 % مقارنة بالعام الماضي، عازيا ذلك إلى نقص السيولة لدى المواطنين الذي دفعهم إلى اقتصار إنفاقهم على السلع الأساسية.
ويضيف أن غالبية المواطنين قاموا بشراء احتياجاتهم للشهر الفضيل مبكرا، ما كان له دور كبير في تراجع الحركة رغم توفر السلع الاستهلاكية، خاصة المواد الغذائية والمواد الرمضانية بكميات كافية وبأسعار جيدة للمستهلك، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من السكان هم من الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود وهي الفئات التي تنتظر شهر رمضان لتقليل النفقات بالاعتماد على المساعدات العينية والنقدية سواء من الجمعيات الخيرية أو المحسنين.
ويرى أن جميع هذه العوامل أدت إلى حالة الركود في الأسواق، موضحا أنه وكموزع جملة يعمل يومين فقط بالأسبوع في حين أن بقية الأيام تعتبر غير مجدية بل ربما مخسرة في ظل ارتفاع الكلف والأجور.
ويؤكد صاحب أحد المولات التجارية محمد فؤاد أنه ورغم العروض التشجيعية التي قدمها لجذب الزبائن إلا أن النتائج سلبية للغاية، مشيرا إلى أن الحركة التجارية تمر بأسوا أوقاتها، إذ إن غياب حركة التنزه في فترة ذروة الموسم تسبب بخسائر كبيرة.
ويضيف أن غالبية سكان المنطقة يقبعون تحت خط الفقر ولا يوجد لديهم الإمكانات المادية للتسوق وشراء الاحتياجات اليومية، في حين أن ذوي الدخل المحدود يحاولون خلال الأيام الحالية المواءمة بين مقدرتهم المادية وحاجتهم للإنفاق، خاصة مع اقتراب العيد والحاجة لشراء ملابس العيد واحتياجاته.
ويرى صاحب ملحمة باسل الكايد أن القدرة الشرائية للمواطن تراجعت بالمقارنة بالأعوام الماضية وبشكل ملحوظ، إذ إن الطلب على اللحوم وخاصة اللحوم البلدية تراجع بنسبة 50 % مقارنة بشهر رمضان الماضي، مبينا أن الأيام المقبلة ستشهد تراجعا كبيرا لأن غالبية المواطنين ابتاعوا متطلباتهم الأساسية، فيما ستقتصر مشترياتهم على الحاجات اليومية كالخبز والخضار والألبان والعصائر فقط.
ويؤكد أن تراجع القدرة الشرائية لدى محدودي الدخل يدفعهم إلى شراء اللحوم المجمدة والمستوردة والإقبال على شراء الدواجن كبديل عن اللحوم البلدية التي تشتهر بها المنطقة، قائلا، "اعتدنا في منطقة الأغوار بشكل عام على أن تنشط الحركة التجارية خلال فترة صرف رواتب الموظفين فقط في حين تتراجع بقية الشهر".
من جانبه، يأمل تاجر الألبسة حكمت ملحم أن تنشط حركة بيع الألبسة مع اقتراب العيد، قائلا، "رغم أن الأسعار التي نبيع بها تناسب جميع المواطنين على اختلاف مقدرتهم المادية، إلا أن الحركة سيئة للغاية"، مضيفا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع عددا كبيرا من الأهالي لشراء الملابس من محلات التصفية والألبسة المستعملة خاصة العائلات التي لديها أبناء كثر.
ويشاركه الرأي صاحب محل الدواجن ربيع البكري في أن القدرة الشرائية تراجعت كثيرا مقارنة بالأعوام الماضية بنسبة زادت على 40 %، مؤكدا أن قطاع الدواجن يعد الأقل تضررا كونه البديل الأنسب المتاح أمام الأسر، ورغم ذلك فإن الحركة تشهد تراجعا ملحوظا.
من جانبهم يؤكد مواطنون، أن غالبية السلع الاستهلاكية متوفرة وبأسعار جيدة باستثناء الخضار والفواكة واللحوم والدواجن، التي ارتفعت أسعارها خلال الشهر الفضيل، موضحين أن تراجع حركة الشراء يعود لنقص السيولة لديهم، إذ عادة ما يحاولون ترتيب أولويات الإنفاق ما بين مصاريف الشهر ومصاريف العيد وحاجياته.
من جانبه، يؤكد رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان أن جميع المواد والسلع الأساسية متوفرة سواء في الأسواق التجارية أو في أسواق المؤسستين العسكرية والمدنية وبأسعار في متناول المواطن البسيط، موضحا أن تراجع الحركة التجارية مرده نقص السيولة لدى المواطنين وتراجع الوضع الاقتصاي بشكل عام.
ويؤكد متصرف لواء الشونة الجنوبية/ رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة، الدكتور علي الحيصة، أنه جرى تشكيل لجان لمراقبة الأسواق وقد باشرت جولاتها الرقابية مع بداية شهر رمضان، مبينا أن اللجان تعمل بجد لمراقبة المحال التجارية والملاحم والمطاعم والمخابز وصهاريج ومحطات بيع المياه للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة.
ويؤكد أنه سيتم محاسبة أي شخص يستغل حاجة المواطن خاصة خلال أيام الشهر الفضيل سواء برفع الأسعار أو بيع أي مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية، داعيا المواطنين إلى التأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء للسلعة المراد شراؤها وعدم التردد في إبلاغ مراقبي الصحة عن أي ملاحظة تخص الغذاء والدواء أو أي مخالفات قد تضر بالصحة والسلامة العامة.

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