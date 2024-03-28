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إربد.. التجار يشكون تمادي البسطات والبلدية تتوعدها بالإزالة والحجز القانوني

3/28/2024 11:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي يتفاقم انتشار البسطات بشكل عشوائي مع تعديها على الأرصفة وأجزاء من الشوارع خلال شهر رمضان بمدينة إربد، بينما تتأزم المشكلة مع كل يوم تقترب فيه الأسواق من عيد الفطر، على اعتبار أن أيام ما قبل العيد هي ذروة النشاط والحركة التجارية.
ويقابل انتشار البسطات المزعج بالنسبة لأصحاب المحال التجارية، جهود يعتبرونها متواضعة من قبل البلدية لا تتعدى القيام بحملة مؤقتة لإزالة البسطات التي تعود للانتشار فور مغادرة كوادر البلدية للسوق.
ويشكي أصحاب المحال التجارية من انتشار هذه البسطات أمام محالهم، فضلا عن المنافسة التي يعتبرونها "غير عادلة"، يفرضها وجود هذه البسطات في الأسواق، ناهيك عما يسببه أصحابها من فوضى وافتعالهم المشاجرات لأبسط الأسباب.
وتبيع البسطات التي يكثر انتشارها وسط المدينة، مختلف أنواع الألبسة والإكسسوارات، كما تجد إقبالا من قبل المتسوقين بسبب تدني أسعارها، وهو ما يتسبب بالمقابل بخسائر لأصحاب المحال التجارية.
وقال التاجر مالك العناتي، إن انتشار هذه البسطات بشكل غير قانوني يؤثر على عملهم، ويخلق نوعا من المنافسة "غير العادلة"، وذلك كونهم يدفعون الضرائب والرسوم، بخلاف البسطات التي تنتشر بشكل غير قانوني، إضافة إلى أن تلك البسطات تنتشر بأي مكان ولا تتعرض للمخالفة، فيما المحال التجارية تتعرض بشكل شبه دوري للمخالفات.
وأكد أن انتشار البسطات يؤثر بشكل أو بآخر على المبيعات، ورغم أن التأثير محدود، إلا أنه يجب أن تكون هناك إزالة لهذه البسطات، أو قانون ينظم عملها وخصوصا وأن عددها بالسوق التجاري أصبح بالآلاف، ما يتطلب من الجهات المعنية العمل فورا على تنظيمها.
وكانت بلدية إربد والحاكمية الإدارية تعهدت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بإزالة البسطات المخالفة وتنظيم عملها، إلا أن تلك العهود ذهبت أدراج الرياح في ظل تزايد أعداد البسطات في كل عام وسط شكاوى مستمرة من التجار من وجود تلك البسطات أمام محالهم والاختناقات المرورية التي تسببها تلك البسطات في ظل تعمد أصحابها إغلاق أجزء من شوارع فرعية.
وقال عضو غرفة تجارة إربد أيمن الغزاوي، إن البضائع التي تُعرَض على البسطات متنوعة وتغني المتسوق عن الدخول للمحلات العادية، إلا أن نوعية وجودة المعروض لا يصل لمستوى البضائع المباعة في المحلات، وخاصة فيما يتعلق بالألبسة والأحذية.
وأكد أن المسؤولية تتحملها البلدية في تنظيم عمل البسطات وليس صاحب البسطة الذي يسعى إلى إيجاد فرصة عمل ومصدر دخل له، مؤكدا أن انتشار البسطات الذي يزداد خلال فترة العيد يسبب الكثير من الفوضى، فضلا عن أن الكثير من البسطات تقوم ببيع بضاعة بجودة متدنية، ناهيك عما تسبّبه هذه البسطات من انتشار كثيف للنفايات وتشويه لواجهات المحال التجارية.
في المقابل، يقول صاحب بسطة عبد الله إن شهر رمضان هو بمثابة فرصة ذهبية لمئات الشباب الذين لا يجدون عملا، فيخرجون لبيع مستلزمات العيد في الأسواق الشعبية، مشيرا إلى أنه يخرج في فترات الأعياد لبيع الألبسة عبر بسطة في سوق، في محاولة لتأمين "مصروف العيد"، مبينا أن هناك أشخاصا بحاجة حقيقية للعمل، فيما آخرون يعملون بشكل منظم ولديه أكثر من بسطة.
وأضاف أنه يحاول اختيار مكان حيوي لبسطته، وبشكل لا يمكن له أن يؤثر بشكل كبير على واجهة أي محل تجاري، لافتا إلى أنه يبيع على البسطة ألبسة الأطفال وبأسعار جيدة.
بدوره يقول رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن البسطة في أسواق إربد أصبحت حقا مكتسبا، لا يمكن للبلدية إزالتها بالرغم من الشكاوى والمطالب المستمرة للعمل على تنظيمها وعلى استعداد الغرفة التجارية المساهمة ماديا من أجل إقامة سوق كبير لغاية تنظيم عملها، لكن دون جدوى.
ويضيف الشوحة أن حجم انتشار البسطات تضاعف خلال السنوات الماضية إلى 5 أضعاف، وأصبحت هناك أماكن مخصصة يقوم أصحاب البسطات بحجزها نهارا وليلا، الأمر الذي أسهم في خلق فوضى دائمة في الأسواق وزاد من معاناة التجار في ظل قيام أصحاب البسطات بعرض بضائع شبيهة للبضائع في المحال التجارية.
ويشير الشوحة إلى أن الوضع في الأسواق خلال هذه الفترة وبعد أن تسلم الموظفون لرواتبهم مأساوي في ظل الانتشار الكبير للبسطات ومنافستهم غير العادلة للمحال التجارية، مبينا أن الأسواق شهدت حركة نشطة خلال اليومين الماضين بعد استلام الموظفين لرواتبهم، إلا أن البسطات استحوذت على جزء كبير من المتسوقين.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى غيث التل إنه طالما أعلنت البلدية مراراً وتكراراً تقديرها للظروف الاجتماعية التي يمر بها المواطن الأردني، وبذلت كل جهودها لإيجاد معادلة مشتركة تضمن تحقيق العدالة للتاجر والمواطن وصاحب البسطة، من خلال تنظيم عمل البسطات وعدم السماح بإغلاق الطرق والأرصفة العامة.
وأكد أنه سبق وأن عقدت البلدية عدة اجتماعات مع الغرفة التجارية والتجار وأصحاب البسطات وتم الاتفاق حول عدد كبير من النقاط والبنود التي خالفها أصحاب البسطات لاحقاً ولم يتم الالتزام بها.
وأضاف أن البلدية سعت خلال الفترات الماضية وقبل حلول شهر رمضان المبارك لإعادة تنظيم الوسط التجاري والسماح للبسطات بالتواجد في مناطق محددة وضمن مواصفات معينة لكن ومع كل أسف لم تجد البلدية أي التزام، ما اضطرها للبدء بإزالة المعتدين وإجراءات الحجز القانوني على البسطات المخالفة والتي يتعدى أصحابها على حرم الطرق والشوارع والأرصفة.
وأزالت لجنة الصحة والسلامة العامة في إربد قبل يومين 60 بسطة وعربة متنقلة تعدت على الأرصفة والشارع العام في الوسط التجاري وضبط 20 شخصا لتجاوزهم الأنظمة والقوانين وعدم تجاوبهم مع اللجنة وتم تحويلهم للحاكم الإداري.
وقامت أجهزة البلدية المختصة بالتعاون مع مديرية الشرطة وباقي الجهات المعنية بحملة واسعة في المدينة بإزالة البسطات والعربات من شوارع المدينة ومنع اعتداءات البسطات وعدد من أصحاب المحلات التجارية على أرصفة المشاة.
وأوضح محافظ إربد رضوان العتوم في تصريح صحفي أن الاعتداءات على الأرصفة والشارع العام تشكل إعاقة لحركة السير وتشكل تجاوزا وتعديا على القانون، مؤكدا أن الحملة مستمرة طيلة شهر رمضان وحتى إشعار آخر بهدف ضمان توفير حركة تنقل وتسوق للمواطنين بشكل سهل وميسر.

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