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%50 من المسافرين السعوديين يحجزون بفنادق 5 نجوم

3/28/2024 11:25:41 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت إحدى شركات سوق السفر الإلكتروني، أن السعوديين يفضلون السفر خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إلى الوجهات القريبة، الأكثر ملاءمة، وسهلة الوصول، التي توفر تجارب مميزة تناسب جميع المسافرين وكافة الميزانيات، مشيرة إلى أن العاصمة المصرية القاهرة تصدرت تلك الوجهات، تلتها مدينة إسطنبول التركية.
وأظهرت بيانات موقع ويجو المتخصص بسوق السفر الإلكتروني حول رحلات الطيران والفنادق التي قام بها المسافرون السعوديون عبر منصتها وتطبيقها خلال عيد الفطر العام الماضي 2023، أن أغلب المسافرين من المملكة العربية السعودية يخططون للسفر في وقت مبكر، حيث يميلون إلى حجز رحلاتهم قبل 46 يومًا من وقت السفر، مبينة أن نصف المسافرين يفضلون الإقامة في فنادق فئة 5 نجوم.
ووفق البيانات، فقد شهدت الوجهات القريبة من المملكة العربية السعودية، مثل: مصر، وتركيا، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وعمان، إقبالًا كبيرًا من قبل المسافرين السعوديين خلال إجازة عيد الفطر، حيث تتميز هذه الوجهات بسهولة الوصول إليها جميعًا في غضون رحلة مدتها 4 ساعات من مدينتي الرياض وجدة، مما يجعلها مثالية للباحثين عن راحة سريعة واستجمام خلال الإجازة.
نمو القطاع
ويشهد قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا، مع تركيز المملكة على تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز المعالم الثقافية، وتقديم تجارب فاخرة تلبي تطلعات المسافرين؛ مما يجعلها نجمًا صاعدًا في سوق السفر العالمي، مع ازدياد شعبية حجز رحلات السفر وأماكن الإقامة عبر الإنترنت بالمملكة.
القاهرة وإسطنبول
تصدرت القاهرة قائمة الوجهات المفضلة للسفر خلال عيد الفطر 2023، حيث شكّلت حجوزات الرحلات من السعودية إليها 68.29% من إجمالي الحجوزات العالمية، وتبدأ تكلفة الرحلات من الرياض إلى القاهرة من 1469 ريالًا سعوديًا، مع مدة رحلة تبلغ 3 ساعات، بينما تبدأ تكلفة الرحلات من جدة إلى القاهرة من 495 ريالًا مع مدة رحلة تبلغ ساعتين.
ويستطيع السعوديون الحصول بسهولة على تأشيرة إلكترونية للسفر إلى مصر، وتُعد القاهرة وجهة مثالية لقضاء عطلة العيد، حيث تتميز بآثارها التاريخية العريقة، إضافة إلى شوارعها العصرية المزدحمة، وهي المدينة الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بعجائب الدنيا القديمة.
واحتلت مدينة إسطنبول التركية المرتبة الثانية في قائمة الوجهات المفضلة للسعوديين خلال عيد الفطر، وشكّلت حجوزات الرحلات من المملكة إليها 45.92% من إجمالي الأرقام العالمية.
وتوفّر إسطنبول للمسافرين السعوديين تأشيرات سياحية قصيرة الأجل تسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وتُعد الرحلات الجوية إلى إسطنبول معقولة التكلفة، حيث تبدأ من 442 ريالًا من الرياض، بمدة رحلة تستغرق 4 ساعات، و826 ريالًا من جدة، بمدة رحلة تستغرق 3 ساعات.
عمّان ودبي
وجاءت عمّان في المرتبة الثالثة كوجهة سياحية مثالية للسعوديين في عيد الفطر، حيث تقدم مزيجًا رائعًا من الأسواق التقليدية، وسجلت إحصائيات ويجو أن 44.97% من إجمالي الحجوزات العالمية إلى عمان خلال عيد الفطر 2023 جاءت من السعودية، حيث يمكن للمواطنين السعوديين السفر إلى الأردن دون تأشيرة والإقامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وتبدأ تكلفة الرحلات من الرياض من 582 ريالًا، ومن جدة تبدأ من 746 ريالًا، وتستغرق الرحلة ساعتين.
وشكّل المسافرون السعوديون 39.18% من إجمالي الحجوزات العالمية إلى دبي خلال عيد الفطر 2023، حيث تمنح دولة الإمارات التأشيرة دون قيود زمنية لحاملي جوازات السفر السعودية، وتبدأ تكلفة الرحلات من الرياض إلى دبي من 236 ريالًا، ومن جدة تبدأ من 549 ريالًا، وتبلغ مدة الرحلات إلى دبي من ساعة إلى 3 ساعات.
وتُعدّ دبي وجهة مثالية لقضاء عطلة عيد الفطر، حيث تقدم مزيجًا من الترفيه والتسوق والمغامرة، وتُعرف دبي بأفقها البراق والرائع، فهي أرض المزيج الثقافي وجنة التكنولوجيا.
الدوحة والمنامة وعُمان
أشارت بيانات الموقع إلى أن حجوزات المسافرين من السعودية شكّلت 26.20% من إجمالي الحجوزات إلى الدوحة خلال عيد الفطر الماضي، حيث يتمتع حاملو جوازات السفر السعودية بامتياز السفر دون تأشيرة إلى قطر، وتبدأ أسعار رحلات الطيران من الرياض إلى الدوحة من 522 ريالًا، ومن جدة إلى الدوحة من 1198 ريالًا، وتبلغ مدة الرحلات إلى الدوحة من ساعة إلى 4 ساعات.
أما العاصمة البحرينية المنامة، التي تعد وجهة مميزة لمحبي التاريخ والثقافة والتسوق، حيث يُسمح لحاملي جوازات السفر السعودية بدخول البحرين دون تأشيرة، فإن أسعار رحلات الطيران من الرياض إلى المنامة تبدأ من 1047 ريالًا، ومن جدة إلى المنامة من 1126 ريالًا، وتبلغ مدة الرحلات إلى المنامة على منصة ويجو ساعتين.
ولفتت البيانات إلى أن أسعار رحلات الطيران من الرياض إلى مسقط تبدأ من 625 ريالًا، وتبلغ مدة الرحلة ساعتين، بينما تبدأ أسعار الرحلات من جدة إلى مسقط من 2484 ريالًا، وتبلغ مدة الرحلة 3 ساعات فقط، ويُسمح لحاملي جوازات السفر السعودية بدخول عُمان دون تأشيرة.
أماكن الإقامة
وفيما يخص أماكن الإقامة، أظهرت بيانات الموقع أن الفنادق ذات الـ5 نجوم استحوذت على اهتمام كبير من المسافرين السعوديين، حيث شكّلت ما يقرب من نصف عمليات البحث عن أماكن الإقامة خلال عيد الفطر 2023، كما أبدى المسافرون السعوديون اهتمامًا كبيرًا بالمنتجعات والشقق الفندقية، مما يُظهر تزايد الرغبة لدى المسافرين السعوديين في الاستمتاع بتجارب فاخرة ومريحة خلال عطلاتهم.
Asf:
%50 من المسافرين السعوديين يحجزون فنادق 5 نجوم
46 يوما متوسط أيام الحجز قبل الرحلة
أبرز وجهات سفر السعوديين:
1- القاهرة
2- إسطنبول
3- عمّان
4- دبي
5- الدوحة
6- مسقط
نسبة حجوزات السعوديين لأبرز الوجهات:
%68.29 من حجوزات القاهرة من السعودية
%45.92 من حجوزات إسطنبول من السعودية
%44.97 من حجوزات عمّان من السعودية
%39.18 من حجوزات دبي من السعودية
%26.20 من حجوزات الدوحة من السعودية
تكلفة السفر لأبرز الوجهات:
من الرياض:
1469 ريالًا للقاهرة
442 ريالًا لإسطنبول
582 ريالًا لعمّان
236 ريالًا لدبي
522 ريالًا للدوحة
1047 ريالًا للمنامة
625 ريالًا لمسقط
من جدة:
495 ريالًا للقاهرة
826 ريالًا لإسطنبول
746 ريالًا لعمّان
549 ريالًا لدبي
1198 ريالًا للدوحة
1126 ريالًا للمنامة
2484 ريالًا لمسقط

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