%50 من المسافرين السعوديين يحجزون بفنادق 5 نجوم

(MENAFN
- Al Watan) كشفت إحدى شركات سوق السفر الإلكتروني، أن السعوديين يفضلون السفر خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إلى الوجهات القريبة، الأكثر ملاءمة، وسهلة الوصول، التي توفر تجارب مميزة تناسب جميع المسافرين وكافة الميزانيات، مشيرة إلى أن العاصمة المصرية القاهرة تصدرت تلك الوجهات، تلتها مدينة إسطنبول التركية.
وأظهرت بيانات موقع ويجو المتخصص بسوق السفر الإلكتروني حول رحلات الطيران والفنادق التي قام بها المسافرون السعوديون عبر منصتها وتطبيقها خلال عيد الفطر العام الماضي 2023، أن أغلب المسافرين من المملكة العربية السعودية يخططون للسفر في وقت مبكر، حيث يميلون إلى حجز رحلاتهم قبل 46 يومًا من وقت السفر، مبينة أن نصف المسافرين يفضلون الإقامة في فنادق فئة 5 نجوم.
ووفق البيانات، فقد شهدت الوجهات القريبة من المملكة العربية السعودية، مثل: مصر، وتركيا، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وعمان، إقبالًا كبيرًا من قبل المسافرين السعوديين خلال إجازة عيد الفطر، حيث تتميز هذه الوجهات بسهولة الوصول إليها جميعًا في غضون رحلة مدتها 4 ساعات من مدينتي الرياض وجدة، مما يجعلها مثالية للباحثين عن راحة سريعة واستجمام خلال الإجازة. نمو القطاع
ويشهد قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا، مع تركيز المملكة على تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز المعالم الثقافية، وتقديم تجارب فاخرة تلبي تطلعات المسافرين؛ مما يجعلها نجمًا صاعدًا في سوق السفر العالمي، مع ازدياد شعبية حجز رحلات السفر وأماكن الإقامة عبر الإنترنت بالمملكة. القاهرة وإسطنبول
تصدرت القاهرة قائمة الوجهات المفضلة للسفر خلال عيد الفطر 2023، حيث شكّلت حجوزات الرحلات من السعودية إليها 68.29% من إجمالي الحجوزات العالمية، وتبدأ تكلفة الرحلات من الرياض إلى القاهرة من 1469 ريالًا سعوديًا، مع مدة رحلة تبلغ 3 ساعات، بينما تبدأ تكلفة الرحلات من جدة إلى القاهرة من 495 ريالًا مع مدة رحلة تبلغ ساعتين.
ويستطيع السعوديون الحصول بسهولة على تأشيرة إلكترونية للسفر إلى مصر، وتُعد القاهرة وجهة مثالية لقضاء عطلة العيد، حيث تتميز بآثارها التاريخية العريقة، إضافة إلى شوارعها العصرية المزدحمة، وهي المدينة الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بعجائب الدنيا القديمة.
واحتلت مدينة إسطنبول التركية المرتبة الثانية في قائمة الوجهات المفضلة للسعوديين خلال عيد الفطر، وشكّلت حجوزات الرحلات من المملكة إليها 45.92% من إجمالي الأرقام العالمية.
وتوفّر إسطنبول للمسافرين السعوديين تأشيرات سياحية قصيرة الأجل تسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وتُعد الرحلات الجوية إلى إسطنبول معقولة التكلفة، حيث تبدأ من 442 ريالًا من الرياض، بمدة رحلة تستغرق 4 ساعات، و826 ريالًا من جدة، بمدة رحلة تستغرق 3 ساعات. عمّان ودبي
وجاءت عمّان في المرتبة الثالثة كوجهة سياحية مثالية للسعوديين في عيد الفطر، حيث تقدم مزيجًا رائعًا من الأسواق التقليدية، وسجلت إحصائيات ويجو أن 44.97% من إجمالي الحجوزات العالمية إلى عمان خلال عيد الفطر 2023 جاءت من السعودية، حيث يمكن للمواطنين السعوديين السفر إلى الأردن دون تأشيرة والإقامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وتبدأ تكلفة الرحلات من الرياض من 582 ريالًا، ومن جدة تبدأ من 746 ريالًا، وتستغرق الرحلة ساعتين.
وشكّل المسافرون السعوديون 39.18% من إجمالي الحجوزات العالمية إلى دبي خلال عيد الفطر 2023، حيث تمنح دولة الإمارات التأشيرة دون قيود زمنية لحاملي جوازات السفر السعودية، وتبدأ تكلفة الرحلات من الرياض إلى دبي من 236 ريالًا، ومن جدة تبدأ من 549 ريالًا، وتبلغ مدة الرحلات إلى دبي من ساعة إلى 3 ساعات.
وتُعدّ دبي وجهة مثالية لقضاء عطلة عيد الفطر، حيث تقدم مزيجًا من الترفيه والتسوق والمغامرة، وتُعرف دبي بأفقها البراق والرائع، فهي أرض المزيج الثقافي وجنة التكنولوجيا. الدوحة والمنامة وعُمان
أشارت بيانات الموقع إلى أن حجوزات المسافرين من السعودية شكّلت 26.20% من إجمالي الحجوزات إلى الدوحة خلال عيد الفطر الماضي، حيث يتمتع حاملو جوازات السفر السعودية بامتياز السفر دون تأشيرة إلى قطر، وتبدأ أسعار رحلات الطيران من الرياض إلى الدوحة من 522 ريالًا، ومن جدة إلى الدوحة من 1198 ريالًا، وتبلغ مدة الرحلات إلى الدوحة من ساعة إلى 4 ساعات.
أما العاصمة البحرينية المنامة، التي تعد وجهة مميزة لمحبي التاريخ والثقافة والتسوق، حيث يُسمح لحاملي جوازات السفر السعودية بدخول البحرين دون تأشيرة، فإن أسعار رحلات الطيران من الرياض إلى المنامة تبدأ من 1047 ريالًا، ومن جدة إلى المنامة من 1126 ريالًا، وتبلغ مدة الرحلات إلى المنامة على منصة ويجو ساعتين.
ولفتت البيانات إلى أن أسعار رحلات الطيران من الرياض إلى مسقط تبدأ من 625 ريالًا، وتبلغ مدة الرحلة ساعتين، بينما تبدأ أسعار الرحلات من جدة إلى مسقط من 2484 ريالًا، وتبلغ مدة الرحلة 3 ساعات فقط، ويُسمح لحاملي جوازات السفر السعودية بدخول عُمان دون تأشيرة. أماكن الإقامة
وفيما يخص أماكن الإقامة، أظهرت بيانات الموقع أن الفنادق ذات الـ5 نجوم استحوذت على اهتمام كبير من المسافرين السعوديين، حيث شكّلت ما يقرب من نصف عمليات البحث عن أماكن الإقامة خلال عيد الفطر 2023، كما أبدى المسافرون السعوديون اهتمامًا كبيرًا بالمنتجعات والشقق الفندقية، مما يُظهر تزايد الرغبة لدى المسافرين السعوديين في الاستمتاع بتجارب فاخرة ومريحة خلال عطلاتهم.
Asf:
%50 من المسافرين السعوديين يحجزون فنادق 5 نجوم
46 يوما متوسط أيام الحجز قبل الرحلة
أبرز وجهات سفر السعوديين:
1- القاهرة
2- إسطنبول
3- عمّان
4- دبي
5- الدوحة
6- مسقط
نسبة حجوزات السعوديين لأبرز الوجهات:
%68.29 من حجوزات القاهرة من السعودية
%45.92 من حجوزات إسطنبول من السعودية
%44.97 من حجوزات عمّان من السعودية
%39.18 من حجوزات دبي من السعودية
%26.20 من حجوزات الدوحة من السعودية
تكلفة السفر لأبرز الوجهات:
من الرياض:
1469 ريالًا للقاهرة
442 ريالًا لإسطنبول
582 ريالًا لعمّان
236 ريالًا لدبي
522 ريالًا للدوحة
1047 ريالًا للمنامة
625 ريالًا لمسقط
من جدة:
495 ريالًا للقاهرة
826 ريالًا لإسطنبول
746 ريالًا لعمّان
549 ريالًا لدبي
1198 ريالًا للدوحة
1126 ريالًا للمنامة
2484 ريالًا لمسقط
MENAFN28032024000089011017ID1108035394