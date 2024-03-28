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نصراويان أكثر الهدافين براعة

3/28/2024 11:25:30 PM
(MENAFN- Al Watan) التحق 186 لاعبًا في سجلات هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين منذ انطلاق الموسم الحالي وحتى نهاية الجولة الـ 24، وخلال تلك الفترة، برز 7 لاعبين مع إثباتهم كفاءة تهديفية عالية في الدوري، يتقدمهم قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله البرازيلي إندرسون تاليسكا.
ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري بتسجيله 23 هدفًا، محافظا على معدل تسجيل يبلغ هدفًا كل 85.87 دقيقة، في حين يتبعه تاليسكا (رابع الهدّافين برصيد 16 هدفًا) مع معدل هدف كل 89.81 دقيقة. هذا الإنجاز جعلهما اللاعبين الوحيدين الذين يصلان للشباك خلال وقت زمني يقل عن 90 دقيقة بين اللاعبين الذين سجلوا 3 أهداف على الأقل.

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