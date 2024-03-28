نصراويان أكثر الهدافين براعة

(MENAFN
- Al Watan) التحق 186 لاعبًا في سجلات هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين منذ انطلاق الموسم الحالي وحتى نهاية الجولة الـ 24، وخلال تلك الفترة، برز 7 لاعبين مع إثباتهم كفاءة تهديفية عالية في الدوري، يتقدمهم قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله البرازيلي إندرسون تاليسكا.
ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري بتسجيله 23 هدفًا، محافظا على معدل تسجيل يبلغ هدفًا كل 85.87 دقيقة، في حين يتبعه تاليسكا (رابع الهدّافين برصيد 16 هدفًا) مع معدل هدف كل 89.81 دقيقة. هذا الإنجاز جعلهما اللاعبين الوحيدين الذين يصلان للشباك خلال وقت زمني يقل عن 90 دقيقة بين اللاعبين الذين سجلوا 3 أهداف على الأقل.
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