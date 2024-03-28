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كيف يعالج فقر الدم الخبيث

3/28/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) فقر الدم الخبيث هو فقر الدم الذي يحدث بسبب نقص فيتامين (ب12)، وهو مشكلة شائعة وخاصة عند المصابين بمرض كرونز، وأمراض المناعة الذاتية، والأشخاص الذين خضعوا لعمليات قص في المعدة أو الأمعاء.
كيف يُعالج فقر الدم الخبيث؟
حقنة أو إبرة من فيتامين (ب12)، تأخذها يومًا بعد يوم، وبعد فترة تأخذها مرة كل شهر.
مكملات فيتامين (ب12) على شكل حبوب للبلع أو حبوب تحت اللسان أو غيرها، إلى جانب الحقن، ولكن ليس دائمًا.
تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين (ب12).
ما هي الأطعمة الغنية بفيتامين (ب12)؟
حبوب الإفطار المُدعمة بفيتامين (ب12).
اللحوم مثل لحم البقر، والسمك، وكبد الخروف أو البقر.
البيض ومشتقات الحليب.
الأطعمة المدعمة بفيتامين (ب12).

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