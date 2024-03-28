كيف يعالج فقر الدم الخبيث

(MENAFN
- Al Watan) فقر الدم الخبيث هو فقر الدم الذي يحدث بسبب نقص فيتامين (ب12)، وهو مشكلة شائعة وخاصة عند المصابين بمرض كرونز، وأمراض المناعة الذاتية، والأشخاص الذين خضعوا لعمليات قص في المعدة أو الأمعاء.
كيف يُعالج فقر الدم الخبيث؟
حقنة أو إبرة من فيتامين (ب12)، تأخذها يومًا بعد يوم، وبعد فترة تأخذها مرة كل شهر.
مكملات فيتامين (ب12) على شكل حبوب للبلع أو حبوب تحت اللسان أو غيرها، إلى جانب الحقن، ولكن ليس دائمًا.
تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين (ب12).
ما هي الأطعمة الغنية بفيتامين (ب12)؟
حبوب الإفطار المُدعمة بفيتامين (ب12).
اللحوم مثل لحم البقر، والسمك، وكبد الخروف أو البقر.
البيض ومشتقات الحليب.
الأطعمة المدعمة بفيتامين (ب12).
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