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بائعات القهوة والشاي مكافحات على جنبات الطرق

3/28/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) لم تعد مصادفة بائعات القهوة والشاي على الطرقات أو في الأحياء والحدائق أمرًا غريبًا، فكثيرًا ما باتت مصادفة نساء يقفن في أكشاك على طرق السفر، أو تحت أشعة الشمس والمظلات البدائية يعملن في بيع القهوة والشاي بكد لكسب لقمة العيش ومساعدة أسرهن.
تقول أم عيسى، وهي بائعة للشاي والقهوة وخبز التنور، على الطريق من الدرب إلى أبها، إنها تتواجد يوميًا هي وبنتها وأولادها في كشك استأجرته عبر فرصة استثمارية لبيع الشاي والقهوة، كما تقوم بإعداد خبز التنور (الدقيق) بالسمسم لعابري ومرتادي الطريق والمسافرين، وتؤكد أنها تجد إقبالًا كبيرًا وتشجيعًا ولله الحمد.
وتضيف ((أعمل في بيع الشاي والقهوة والخبز منذ سنوات. إنها فرصة عمل تساعدنا على تحسين دخلنا وتجويد ظروفنا المعيشية، وهذا بحد ذاته دافع كبير يجعلني أتحمل المشاق والصعاب ولهيب التنور وحرارة الشمس والجمر. وأجد في هذا العمل الشريف لذة ومذاقا خاصين)).
وتكمل ((هناك كثيرات مثلي من النساء الكادحات، فنحن نتحرك ونعمل حسب إمكانياتنا المتواضعة، وقد وجدنا أنفسنا ربات بيوت، ووجدنا أن من واجبنا المساهمة في تحسين أوضاع أسرنا)).
رزق وفير
تعمل فاطمة عقيلي في بيع الشاي والقهوة على بسطات الشوارع منذ سنوات طويلة، وتقول لـ((الوطن)) ((أجد في هذا العمل رزقا وفيرا، وأنا أبيع المشروبات الساخنة (الشاي والقهوة) وكذلك بعض الأطعمة والحلويات والمعجنات والبطاطس، وبفضل من الله أجد إقبالا من زبائني)).
وأشارت إلى أنها توفر من عملها مصاريف دراسة أولادها وأغراض البيت، وقالت ((في الحقيقة هي تجارة مربحة، رأسمالها بسيط، وكسبها وفير، ونظرة المجتمع لمن يعمل بها اختلفت عنها في السابق، وهناك الآن دعم وتشجيع للبائعات السعوديات حتى في بسطات الشوارع والطرقات وداخل الحدائق والأحياء، فالإقبال علينا أكثر من غيرنا)).
وذكرت أن ((كثيرات من بائعات بسطات الشاي والقهوة من الأرامل والمطلقات العفيفات، وقد اتجهن إلى كسب لقمة العيش الحلال بعملهن، وبعضهن خريجات جامعيات ولم يجدن عملا سريعا في بداية الأمر، فاتجهن للبيع على البسطات إلى أن أتيحت لهن فرصة الحصول على وظيفة، حيث تركت بعضهن البسطة، فيما استمرت أخريات، كما تحولت بعضهن إلى البيع عبر عربة الفود تراك)).
مواجهة الانتقادات
تؤكد أم سعد، بائعة الشاي والقهوة، أنها امتهنت هذا العمل منذ أكثر من 5 سنوات، وتقول ((واجهت في البداية كثيرا من الانتقادات، لكني لم ألتفت لها، حتى أصبحت كثيرات يعملن الآن بهذه المهنة، فطالما رزقي حلال فلمَ أتوقف؟)).
وتضيف ((أدركت مبكرا أن رضى الناس غاية لا تدرك، وأنه ليس هناك ما هو أجمل من أن يكون الرزق من تعبك ومجهودك، وأنصح العاطلين عن العمل في وقت قلّت فيه الوظائف بالعمل والاجتهاد فالمال يأتي عندما نكافح، وكل كفاح يجلب المال، وعليهم ألا ينتظروا أن يأتي إليهم المال، بل عليهم أن ينهضوا بأنفسهم للبحث عنه، وسيجدونه بقدر كفاحهم وسعيهم له)).
أبواب كثيرة
تجزم عهد الشقيقي، وهي مهتمة بالإعلام، بأن العمل همة شخص محب للنجاح، وأن أبواب العمل كثيرة، وعلينا طرقها أو فتحها بأفكارنا وهمتنا، وأن نمتلك الأفكار والطموح للتسويق لها، وبائعات القهوة والشاي من هذه النماذج التي تكافح لأجل لقمة العيش متحديات الظروف وبساطتهن في العمل تميزت بجذبها المسافرين وعابري الطرقات، وابتدعت بعضهن أفكارا مثل تقديم خبز التنور وغيره، وكل هذه أفكار أبدعن فيها لتحسين دخلهن ولو قليلا.
وبينت أن الرعاية الإنسانية والتعاون مع هذه النماذج من النساء الكادحات له دور بنّاء في رفع المستوى المعيشي وما يتبعه من تقدير له وقع في النفس ورفع الهمم.
لقمة العيش
أوضح الناشط الاجتماعي علي عبده خيري لـ((الوطن)) أن بائعات القهوة والشاي يبحثن عن لقمة العيش ويكافحن من أجل حياة كريمة يوفرنها لأبنائهن، وقد جلسن على الطرقات وعلى كراسي من البلاستيك ينتظرن من يشتري منهن ويجلب لهن الزبائن ويشجعهن على بيع منتجاتهن وعلى دعمهن من المجتمع، وهن أهل للدعم لأنهن يتحملن مسؤولياتهن الأسرية والمعيشية بشجاعة وصبر.
وقال ((تواجه بعض الأسر صعوبات ومواقف سلبية من بعض المتعاملين الذين ينظرون إليهن نظرات دونية، أو بتعامل غير لائق، مما يكون له بالغ الأثر في نفوسهن، كذلك هناك من يسيء لهن مما يؤدي إلى انسحابهن من هذه الأعمال وتذمرهن من بعض التصرفات غير اللائقة)).

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