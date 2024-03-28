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ملاقيف قبور دون رادع

3/28/2024 11:22:23 PM
(MENAFN- Al Watan) لم تعد اللقافة (وهي تدخل شخص ما فيما لا يعنيه) تقتصر على شؤون الحياة، بل وصلت حتى إلى التدخل في كيفية دفن الموتى، وهو ما يمارسه من يمكن تسميتهم بـ((ملاقيف القبور)) وهم أناس يتدخلون خلال الجنازات ويبدؤون في توجيه تعليماتهم عن كيفية الدفن، ووضع الجثمان داخل القبر، دون طلب من أحد، ودون أدنى معرفة بالميت أو ذويه، حتى أن توجيهاتهم العشوائية باتت تزعج المشيعين وأهل المتوفى، علما أن هناك من هو أهل للتوجيه والإرشاد من غيرهم، لكنهم يقفزون في كل موقف ليظهروا بمظهر العارفين الناصحين فلا يتركون لمن يتولى المهمة ويلم بها شرعا وعرفا أن يدلي بدلوه أو أن يقدم نصحه في الدفن وطريقته.
ويتباين تدخل هؤلاء في شؤون الدفن من الإشارة إلى أن الجثمان لم يوجه بشكل صحيح نحو القبلة، أو أن وضعيته غير صحيحة، إلى أمور أخرى خلال إنزال الجثمان في القبر، وهم يتقدمون صفوف المشيعين في الغالب ليقفوا على جنبات القبر ويبدؤون بطرح توجيهاتهم ويلبسوا ثوب العارفين، دون احترام لآداب التشييع وأهمية واحترام الصمت خلاله.
آلية مانعة
اشتكى سيف تميم من تدخل من يسمون ((ملاقيف القبور))، ويرى أن تدخلاتهم باتت ظاهرة منتشرة، وقال ((كنا في جنازة أحد الأقارب، ووجدنا عند القبر أناسا لا نعرفهم، وأثناء إنزال جثمان الميت إلى القبر بدأ هؤلاء في توجيهي بعبارات تختلف فيما بينها، فيطلب بعضهم وضع الميت وتحريكه إلى هذه الجهة أو تلك، حيث يطلب أحدهم تحريك الجثمان أكثر ناحية اليمين، ويطلب آخر تحريكه قليلا نحو اليسار، حتى أنني اضطررت أخيرا للطلب منهم وبحزم شديد أن يصمتوا وألا يتدخلوا)).
وأوضح ((لا بد أن تكون هناك آلية تمنع تدخل أي شخص، خصوصا ممن ليسوا على علم ودراية، أثناء تشييع الجنازة ودفنها، وألا ((يتلقف)) كل من هب ودب ليعطي النصائح التي قد تربك أهل الميت أثناء دفنه)).
إزعاج وقلق
أكد ثامر القحطاني، وهو إمام مسجد أن ما يحدث من البعض داخل المقابر يتسبب في إزعاج الجميع، أهل الميت، والمشيعين، وقال ((ما إن تبدأ مواراة جثمان الميت حتى ينطلق هؤلاء طالبين تعديل وضعية الجثمان، وإضافة شيء هنا، وآخر هناك، والغريب أن توجيهاتهم تتضارب أحيانا فتسبب إرباكا أشد لأهل الميت الذين يوارون جثمانه، وتخلق حالة من التوتر والقلق والإزعاج)).
وأضاف ((لا بد لمشيّعي الجنائز بشكل عام من الالتزام بالهدوء، والدعاء للميت، وترك ما ليس لهم علاقة به، وترك شؤون دفن الميت لأهل الميت)).
وطالب بأن يكون ((هناك تنظيم يمنع تدخل المشيعين للجنازة في شؤون الميت أثناء الدفن، وأن يكتفوا فيه بما فيه صلاح وخير لهم، مثل المشاركة في حمل الميت والدعاء له إثناء إنزاله إلى القبر، وترك أمور دفنه دون تدخل فيها)).
تجربة شخصية
أوضح صالح الغامدي أن ((ملاقيف المقابر)) صاروا بمثابة الظاهرة المنتشرة، وهم يسابقون الجميع للوقوف في المقدمة، وقد يعتقد البعض أنهم من أهل الميت، لكن للأسف انتشروا ولم يجدوا من يمنعهم أو يوقفهم عن هذا التصرف المربك، ولا بد من وجود آلية تمنع تدّخل مشيعي الجنازة في شؤون الدفن، وأن يقتصر الأمر على أهل الميت أو من لديهم معرفة وعلم وتخصص شرعي لمساعدتهم إذا احتاجوا إلى المساعدة.
جهات متخصصة
لا يرى كثيرون أن دفن الميت يحتاج إلى تدخلات من كل من هب ودب، وهم يرون أن جهات معنية خيرية ومتخصصة تعمل تحت ظل الجهات الرسمية باتت تتولى كثيرا من شؤون نقل وتجهيز الموتى إكراما لهم، وتخفيفا عن ذويهم، وأنه يمكن لهذه الجهات أن تساعد من يحتاج للمساعدة خلال الدفن.
وعبر منصة ((بلدي)) وفي إطار إكرام الموتى، تتوفر خدمة نقل وتجهيز الموتى، على أن يبقى الدفن بمشاركة أهل الميت، الذين يمكنهم الاستعانة بمن يختارونه في حال عدم توفر العلم لديهم في طريقة الدفن، بدلا من تدخل من يعرف ومن لا يعرف أو من يدعي المعرفة ممن يسببون الإرباك.
انتشار الظاهرة
أكدت المستشارة الاجتماعية مها الأحمدي أن ((التدخل في شؤون الآخرين بات أمرًا منتشرًا في مجتمعنا للأسف الشديد)).
وقالت ((من يطلق عليهم اصطلاحًا الملاقيف موجودون في كل جوانب الحياة، ومن بينهم فئة تريد أن تظهر أن لديها القدرة والمعرفة، وهؤلاء يتنطحون في المقابر ويكونون موجودين مع كل جنازة، وما إن يبدأ تجهيز الميت لمواراته في قبره حتى يبدؤون بلعب دور الناصح العارف، لكنهم بطريقتهم هذه يثيرون ضجر أهل الميت ويسببون لهم الانزعاج)).
وتواصل ((أغلب هؤلاء يعانون من حالة نفسية يمكن تلخيصها في حب إظهار الذات، وإظهار فكرة أنهم على علم ومعرفة بكافة الأمور)).
وتتابع ((على هؤلاء أن ينتبهوا لتصرفاتهم، وأن يرتقوا بمستوى وعيهم ونضجهم، وأن يتجنبوا التدخل في شؤون الآخرين حتى لا يوقعوا أنفسهم في مشاكل قد تسبب لهم الإحراج مع الآخرين، بل ولربما تعرضهم إلى الذم من قبل العقلاء)).

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