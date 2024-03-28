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وجبات العزاب حريق وسحور مع الأذان

3/28/2024 11:22:23 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تغيب الأرقام الإحصائية لدى تطبيقات توصيل الطعام والتي ترصد عدد طلبات العزاب لوجبات الفطور والسحور خلال شهر رمضان، تحفل ذاكرة هؤلاء العزاب بكثير من القصص لمعاناتهم في تحضير تلك الوجبات، وإن كان كثير منها لا يخلو من الطرافة التي تجعل لصومهم بعيدًا عن أسرهم نتيجة لظروف دراستهم أو عملهم نكهة خاصة.
ذبحتنا بالكبسة
((يا أخي ذبحتنا بالكبسة)) سمعها عبدالله الغامدي وهو يعد لوجبة الإفطار في رمضان.
يتذمر رفاق عبدالله، لتكراره نفس الوجبة يوميًا، لكنه لا يعرف أن يعد غيرها.
يقول عبدالله لـ((الوطن)) ((أتولى شراء مستلزمات تحضير وجبة الفطور بعدما كلفني الأصدقاء بإعدادها لهم، فيما تولى صديق آخر إعداد وجبة السحور)).
ويكمل ((تفنن الأصدقاء وطلبوا أن أعد لهم السمبوسة بدلًا من الكبسة، وقبل آذان المغرب وضعت الزيت في المقلاة وبعد الانتهاء من قلي السمبوسة، نسيت إطفاء النار، لكنني انتبهت لاحقًا إلى صرخات الأصدقاء تصيح أن هناك حريقًا في المطبخ، فقد اشتعل الزيت، واضطررنا لاستدعاء رجال الدفاع المدني الذين سيطروا ولله على الحريق)).
وتابع ((صدرت توجيهات الأصدقاء بمنعي من دخول المطبخ سواء لإعداد الفطور أو السحور)).
وأكمل ضاحكًا ((ألم تكن الكبسة أسهل وأكثر أمانا؟!)).
بلا سحور
يشير قاسم جابر إلى أنه كعازب يفتقر إلى جلسات العائلة خلال رمضان، ويستذكر مواقف عدة حدثت له خلال الشهر، ويقول ((أردت مرة أن أجهز كبسة للسحور، وبالفعل أعددت كل شيء، لكني لم أنتبه للوقت، وحين انتهيت ووضعت الكبسة على السفرة استعدادًا للسحور سمعت أذان الفجر، فنمت بلا سحور)).
مكرونة محروقة
يروي سامر الأحمدي حكايته مع مجموعة من أصدقائه العزاب الذين يسكنون معًا في شقة واحدة، ويقول ((لدينا زميل يسكن معنا ماهر في الطبخ، وقد وليناه زمام أمور الطبخ، ونحن نقوم بمساعدته في التقطيع والتقليم وتجهيز السلطات والأشياء البسيطة، وأحيانًا نلجأ إلى أمهاتنا أو أخواتنا لمساعدتنا في تحضير بعض الوصفات الصعبة)).
ويتابع ((لا يخلو الأمر من بعض الخلافات البسيطة في توزيع المهام، فكثير من الشباب غير معتاد على القيام بها عندما كان مع أسرته، ولكننا نتخطاها بروح الدعابة)).
وأضاف ((أصيب زميلنا الذي يتولى مهمة الطبخ بعارض صحي، فقررنا التناوب على إعداد الوجبات، وكان بيننا صديق يكره الطبخ كثيرًا، لكنه كان مضطرًا لأن يتولى المهمة حين حان دوره لإعداد وجبة الفطور، وقد قرر أن يطبخ لنا المكرونة، وحين حان وقت الإطار، فوجئنا أن مكرونته محروقة، فأفطرنا على التمر والماء)).
نشتهي وجبة كاملة
يشتكي محمد القحطاني مما يصادفونه كعزاب خلال شهر رمضان، ويقول ((زميلنا المكلف بالطبخ لم يقدم لنا طيلة الشهر وجبة واحدة متكاملة، مرة طبخ لنا الشوربة دون ملح ودون أن تنضج اللحمة، ومرة يكثر من البهارات والفلفل، ومرة تأخر بإعداد السحور فقدمه لنا مع أذان الفجر)).
ويوضح ((معاناتنا نحن العزاب لا توصف خلال شهر رمضان، ولذا وجدنا أخيرًا في أكل المطاعم حلا لا بد منه)).
ارتفاع الأسعار
يشير ماهر حامد إلى أن اللجوء لأكل المطاعم ليس حلًا مناسبًا دائمًا، خصوصًا مع ارتفاع أسعار تلك الوجبات، وقال ((بسبب عملي في جدة بعيدًا عن أسرتي التي تقيم في الرياض، اضطررت للاعتماد على نفسي بسبب ارتفاع أسعار التطبيقات التي توصل الطعام، وبعد المطاعم الجيدة عن مسكني، وصرت أقوم بتحضير الوجبات بنفسي، لكن مع كل وجبة تحدث لي كارثة)).
ويضيف ((في اليوم الرابع من رمضان احترقت الطبخة فأفطرت على التمر والماء، وفي الخامس منه اشتريت قدر ضغط ولأنني أستخدمه لأول مرة جهزت الكبسة للسحور، لكن لجهلي في استخدام القدر الذي يتطلب تنفيس البخار منه قبل فتح غطائه، قمت بفتح غطاء القدر دون تنفيس البخار من الصمام، فحدث انفجار قوي تسبب في حريق برقبتي ويديّ)).
شعور بالعزلة
توضح الاستشارية الأسرية سميرة صالح أن حياة العزاب في شهر رمضان تفتقر إلى عدة أمور مثل الأسرة والأجواء العائلية، لذا يشعرون بالعزلة، وبأجواء مختلفة بعيدًا عما اعتادوه مع الأهل، كما يعانون في تحضير وجبات الإفطار والسحور، ويعانون مع المطاعم.
وتضيف ((قد يعتمد العزاب على أنفسهم في إعداد وجبات الفطور في ظل غياب لمة الأسرة، وهذا يخفف من متعة العازب بالإفطار لا سيما إذا تناوله بمفرده، ولهذا نجدهم يحاولون التجمع في مجموعات من الأصدقاء، خصوصًا أن المشاركة تعد من السمات الأساسية في رمضان، ويعتقد هؤلاء أن تجمعهم يعوض بعض الحنين إلى الأهل والأسرة)).

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