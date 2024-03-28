Friday, 29 March 2024 07:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماذا بقي من الموروث الرمضاني

3/28/2024 11:22:23 PM
(MENAFN- Al Watan) فوانيس تزيّن الشوارع، ملابس تراثية، وأوانٍ قديمة تعرض في الأسواق، ورائحة مأكولات شعبية في كل مكان، ملبس ومأكل وعادات وتقاليد تميز شهر رمضان، يظل استذكارها حالة من النستولوجيا ((الحنين للماضي)).
وتطغى الفوانيس المضيئة، وأطباق الغبقة، وطبلة المسحراتي، وأهازيج القرقيعان، وصوت مدفع الإفطار، والكرم الرمضاني، ومشاركة الأهل والجيران، على الأجواء الرمضانية المحملة بعبق الماضي، لكنها تبدو مثل صور معلقة في إطار قديم تناقلتها أجيال بعد أجيال، بعضها اندثر ولم يشهد هذا الجيل منها إلا صورا من زمن الأبيض والأسود كما هو حال مدفع الإفطار، وجولة المسحراتي. وبعضها باقٍ، ولكن بأي حال؟.
الفانوس الفاطمي باقٍ
قبل رمضان، تنشط حركة البلديات في كل محافظات المملكة لتزيين الشوارع بالفوانيس التي تبقى طوال الشهر الكريم شاهداً تراثياً لزمن اعتمدت فيه الإضاءة والإنارة على الفانوس الزجاجي الملون عاكساً لنور الشمعة الخافت التي يحتضنها في داخله.
وترجع فكرة الفانوس للعهد الفاطمي في مصر حيث استمرت وانتشرت في دول العالم العربي.
تسترجع نجيبة قاسم (تجاوز عمرها الـ80 عاماً) ذكرياتها مع الفوانيس، وتقول ((لم يعد للفانوس أي داع للاستخدام منذ دخلت الكهرباء البيوت في نهاية ستينات القرن الماضي، وما نراه الآن من فوانيس في الأسواق مختلف تماماً عن فوانيسنا التي كنا نستخدمها قديماً، إلا أنها تشبهها إلى حد ما)).
وتضيف ((فوانيس الماضي كانت نحاسية ثقيلة الوزن وتعتمد على الفتيل والزيت، أما ما نراه في السوق الآن فهو أنواع خفيفة تعمل بالبطاريات وبالكهرباء، وتستخدم للزينة فقط، حيث تتزين بها الشوارع والبيوت والشرفات، فيما كنا نستخدمها مصدرا للإضاءة منذ غروب الشمس حتى الشروق، وكنا نعتمد في النهار على ضوء الشمس)).
وتكمل ((في رمضان كان الفانوس أيضا وسيلتنا لإنارة الطريق في ظلام الليل، حيث تخرج فتيات القرية معاً إلى منابع العيون لغسيل الصحون، أما في بعض ساحات القرية فتكون الفوانيس محيطة بالمكان وهناك تكون ساحة لعب الأطفال)).
وعلى الرغم من توفر الفوانيس في الأسواق، إلا أنها تختلف في الأسعار حسب نوع الخام المصنوعة منه، وشكل التصميم والتركيبات المضافة إليه، وبحسب نوع الاستخدام، فهناك فوانيس لا تعدو أن تكون لعبة للأطفال، وهناك فوانيس للزينة، وفوانيس للديكور الداخلي والخارجي.
وكانت أمانة الطائف نفذت قبل سنوات الفانوس الأكبر على مستوى المملكة بارتفاع 16 متراً وبقاعدة 4 أمتار لتزيين أحد شوارعها الرئيسة في شهر رمضان.
مخور وجلابية
تكثر في الأسواق حاليا أنواع مختلفة من الملبوسات الشعبية التي تنتعش تجارتها في رمضان، كنوع من الطقوس القديمة الجديدة؛ وشهد لبس المخور الإقبال الأكبر عليه من قبل السيدات، وهو (نوع من الجلابيات النسائية بتطريزات منقوشة كبيرة).
وتقول مصممة الملابس زهرة علي ((ينتعش سوق الجلابيات بشكل عام في رمضان، واللافت الآن أنها تلقى رواجاً كبيراً لدى الشابات على وجه الخصوص، ولعل انتشار بعض الفعاليات مثل الغبقات الرمضانية هي السبب حيث رفعت الرصيد الاستهلاكي للملبوسات الشعبية)).
والغبقة هي اجتماع عائلي أو لمة أصحاب فيها بعض الفعاليات وتوزيع للطعام الذي يكون طعاما شعبيا فقط.
وتكمل ((يلقى المخور الإقبال الأشد بينها فهو يمزج بين الأذواق الخليجية معاً، ويكون نوع القماش فيه أنعم وأخف، فيما تنتشر أيضا أنواع مختلفة من الأقمشة والتشكيلات التي تضم تصاميم قديمة وحديثة معاً)).
تنبيه رمضاني خاص
من العادات التي اندثرت مدفع الإفطار وطبلة المسحراتي اللتين كانتا بمثابة المنبه للصائم.
كان مدفع الإفطار يطلق منبهاً إلى وقت الغروب ودخول وقت الإفطار، فيما كانت طبلة المسحراتي منبهاً لوقت السحور، وكانت تصاحب ضربات الدف والطبلة أهازيج يرددها المسحراتي الذي غالبا ما كان يجر وراءه عربة يقودها حمار، في وسط أزقة الحي، وبحسب ما ذكر قاسم الحكيم كان يطلق الأهازيج لتنبيه النائمين للاستيقاظ وبدء وجبة السحور وشرب الماء قبل ساعة الإمساك.
ويضيف الحكيم ((أتذكر أن المسحر في سيهات كان يقوم قديما بمهامه للتنبيه، ويستلم أجرته من أهالي المدينة بعد منتصف الشهر أو في نهايته، وكانت الأجرة في الغالب عبارة عن 2 كيلو جرام من الأرز التي يحملها على ظهر عربته)).
قبل عام ونصف شهدت مدينة صفوى وفاة آخر من عرف عنه أنه من جيل المسحرين، وهو الحاج علي قاسم آل سليمان الذي توارث المهنة عن أبيه وأخيه، وقد أكمل مسيرتهما في خدمة الصائمين إلى أن توقف عن ممارستها فعلياً مع تطور المدينة، ودخول وسائل التواصل والتلفاز، حيث أصبحت مهنة المسحراتي طقسا من طقوس الذكريات التمثيلية التي تقدم في مشاركات اجتماعية كنوع من الفعاليات التي تعيد للذاكرة أهزوجات رمضان وطبلة المسحراتي.
أسواق وطقوس
ذكر الباحث المهتم بالتراث عبدالرسول الغريافي أن ((بعض العادات المتبعة تنبع من أصول عقائدية، فيما يكون بعضها نوعا من التسليات، وبعضها الآخر ناجم عن الحاجة، مثلاً بعض الأسواق التي تعقد في عصريات أيام رمضان وتكون في مداخل بعض أحياء القطيف أو قراها وتسمى الواحدة من هذه الأسواق (الجامع)، حيث يتجمع فيها الناس وفيها تباع المنتجات المحلية التي تحتاجها الأسر للطبخ والسلطات كالفجل (الرويد) والبقل (القثا) والحليب الذي لا غنى عنه لوجبة السحور، وكذلك البيض البلدي وبعض المنتجات الأخرى، وعلى ذكر البيض يتجمع الشباب لشراء البيض ويتسلون بلعبة تسمى (المكاسر) حيث يشتري كل شخص بيضة ويتفق مع شخص آخر بسؤاله (تكاسر؟) فيتفقا ويبدآ تبادل البيضتين من أجل قياس قوتها بأن يدق بها على أسنانه عدة مرات من الجهتين، فجهة تسمى الرأس، وجهة تسمى التاه، فيقول أحدهم مثلا طيح تاه وراس.. ومن يطيح أي يثبت بيضته في الأسفل بينما الآخر يقوم بالطرق عليها ببيضته، ومن يكسر مقدمة بيضة الآخر يكسبها ويأخذها. وقد انتهت هذه الجوامع في منتصف ثمانينيات القرن الماضي)).
نغصة ومجالس
يكمل الغريافي ((من العادات المتبعة (النغصة) وهي مصطلح قديم متداول يعني تبادل الأطباق بين الجيران، وهذه العادة رغم استمراريتها إلا أنها آخذة في الاندثار، وقد ضعفت مع ظهور الأحياء الجديدة، والتوسع العمراني الذي باعد بين البيوت وتقارب الجيران)).
وأضاف ((من العادات المتبعة أن تفتح بعض البيوت أبواب مجالسها وخصوصا الأعيان من الأهالي لتلاوة القرآن الكريم ليلا، حيث يتم ختم القرآن مرتين في الشهر، ويلي قراءة القرآن أدعية مناسبة، وأما النساء فيتجمعن كل مجموعة في إحدى البيوت، وذلك في وقت مبكر من عصر كل يوم من أيام رمضان ليستمعن إلى قراءة أدعية خاصة بشهر رمضان، وتلاوة ما تيسر من القرآن وطرح بعض المسائل الشرعية)).
ألعاب شعبية
يسترسل الغريافي ((في الوقت الذي تنشغل فيه الأمهات والفتيات بالطبخ والإعداد للسفرة الرمضانية، كان للأطفال والشباب شأن آخر))، حيث يقول الغريافي: ((يخرج الفتية من الشباب إلى الطرقات في ليالي رمضان، وغالبا ما كانوا يمتلكون مصابيح تعمل بالبطاريات من أجل التمشية والتنزه، كما كانوا يمارسون بعض الألعاب الشعبية المتنوعة حتى وقت متأخر من الليل، فيما يتوجه بعضهم نحو الأسواق الشعبية التي تفتح مساء وهي خاصة بالشهر لبيع بعض التسالي من حلويات ومكسرات، أما البنات والأولاد الصغار فقد كانوا يمارسون تلك الألعاب في عصريات رمضان، علاوة على تبادل الزيارات بين الأهل والأقارب والأصدقاء والتي كانت متبعة في ليالي رمضان)).
وتابع ((كانت هناك عادات متبعة عند البنات خصوصاً، حيث تقوم كل فتاة من مجموعة من الصديقات بالمبادرة بدعوة صديقاتها (للعزيمة) وهي وجبة خفيفة متأخرة نوعا ما بعد وقت العشاء (الساعة العاشرة ليلاً تقريباً) وفيها تقدم ما توفر من حلويات رمضانية وبعض الفواكه ثم تتناوب الفتيات بالدعوات للبقية)).
ويواصل ((أما بعض الشباب فكانوا يقضون أوقاتهم في وقت العصريات في ألعاب مسلية تحتاج إلى الذكاء، وهي الألعاب الشعبية المشابهة للشطرنج كلعبة الصبة والقرعة وهي ألعاب تحتاج إلى الذكاء وبعض المهارات)).
قلوب تتجمع وتتشارك
لفت الغريافي إلى أن ((أكثر ما يثير الحنين للأيام القديمة في رمضان هو تلك المشاركة بين الجيران وأهالي الحي في بعض العادات، فمن ضمن العادات المتبعة عند الشباب التمشيات في أوقات العصاري، حيث تخرج مجموعات إلى البحر وإلى البساتين أو إلى البر لصعود كثبان الرمال والجلوس عليها ومشاهدة الطبيعة، وكذلك يقومون بسرد بعض القصص بغية إمضاء الوقت، أما بعد الإفطار فكانت النساء يتجمعن ويقضين وقتا مع بعضهن، حيث تقوم بعضهن بسف الخوص وبعضهن بخياطة السراويل أو القحافي (اللفات والحجابات) النسائية، كما يتناوبن في سرد القصص الشعبية أو ما يمكن أن نسميه الخرافات والأساطير، وأما الرجال فتبدأ عندهم عادة سرد القصص في السهرات بعد قراءة القرآن والدعاء)).

MENAFN28032024000089011017ID1108035381

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث