متطوعون لخدمة المصلين في رمضان

(MENAFN
- Al Watan) قدمت الفرق التطوعية مساهمات كبيرة في خدمة المصلين في المسجد النبوي والمساجد الكبرى والمساجد في المدينة المنورة، إضافة إلى الميقات ومحطات القطار والمطار، بما فيهم أولئك الذين يتزامن وصولهم مع وقت الإفطار من المعتمرين والزائرين.
وتقدم الفرق التطوعية التي تعمل تحت إشراف الجهات المختصة والمعنية عددًا من الخدمات مثل نقل كبار السن ودفع عرباتهم، وكذلك إرشاد التائهين، ورعاية الأطفال المفقودين، إضافة إلى خدمات الترجمة.
كما تشمل تلم الخدمات أيضا الخدمات الطبية والإسعافية التي تقدم للمصلين بين الصلوات وفترة صلاة التراويح.
مجالات متنوعة
تعمل الفرق التطوعية في مجالات عدة تتمثل في خدمة ضيوف الرحمن في المواسم واللجان الخيرية والخدمات التوعوية الأمنية والبرامج التطوعية والوطنية والخدمات الصحية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والبرامج الدينية والثقافية والرياضية وخدمات الأزمات.
وتنتشر الفرق التطوعية في ساحات المسجد النبوي وداخله من فرق الهلال الأحمر الإسعافية، والفرق الصحية، وفرق الكشافة، وفرق الجامعات، وفرق الأمانة التطوعية، حيث يقدم كل فريق خدماته في مجال اختصاصه، وينسق ويتعاون مع بقية الفرق.
وتعمل فرق الهلال الأحمر في الصلوات وقبيل الإفطار في استعداد تام لتقديم الخدمة للمصابين والمرضى، حيث تقدم لهم الخدمات الإسعافية، وقياس العلامات الحيوية، مع نقل المحتاجين منهم إلى أقرب مركز صحي عند الحاجة.
وتنتشر فرق الهلال الأحمر في المسجد النبوي ومسجد قباء والميقات والمواقع التي تشهد أعدادًا كبيرة من الزوار والمعتمرين.
نصائح صحية
من جانبها، تتولى الفرق الصحية التطوعية عددا من الخدمات وتقدمها للمصلين، إضافة إلى تركيزها على الجانب التوعوي، حيث تعمل على قياس السكر والضغط والعلامات الحيوية وتقديم النصائح والإرشادات الصحية للمعتمرين، كما تدلهم على الطريقة الصحيحة عند تناول الأدوية مع الصيام.
خدمة الكبار
بدورها، تتولى فرق الكشافة التابعة لإدارة التعليم أعمالها التطوعية بخدمة كبار السن ودفع العربات ونقل المصلين إلى المواقع المخصصة لهم للصلاة، إضافة إلى إرشاد التائهين، ومساعدة الأطفال التائهين بالوصول إلى ذويهم، وتوزيع وجبات الإفطار على السُفر، وتقديمها للصائمين في مواقع السفر وعلى الطرق.
تسهيل حركة المصلين
تقوم فرق التطوع في أمانة المدينة المنورة بتسهيل حركة المصلين وتأمين وتسهيل تنقلهم إلى الحافلات وأثناء ركوبهم ونزولهم منها، كما تنظم الحركة والتنقل والمساعدة لكبار السن في الصعود إلى العربات والنزول منها.
طاقة مستثمرة
تركز الفرق التطوعية على الاستفادة من طاقات الشباب بتسخيرها لخدمة المصلين، وذلك من خلال تسجيل هؤلاء الشباب في الفرق التطوعية التابعة للجهات المعنية للمشاركة في الخدمات الإنسانية والتطوعية في المسجد النبوي والمساجد الكبرى والمنافذ، بحيث يشارك كل شاب أو فتاة بالتخصص الذي ينتمي إليه.
وتقدم تلك الفرق خدمات تطوعية نوعية لمجتمع المدينة المنورة وزوار المسجد النبوي من خلال نشر رسالة التطوع لدى أفراد المجتمع، وغرس حب خدمة الآخرين عمليا في نفوس المتطوعين بالإسهام بتربية المتطوع عمليا وصقل شخصيته من خلال إكسابه الخبرات التربوية والمساهمة في تقديم الخدمات المناسبة لضيوف الرحمن بالتعاون مع الجهات الحكومية ومساندتها بمهامها، وإبراز دور المتطوع تجاه المجتمع.
وتقدم تلك الفرق رسالة تتمثل في تقديم خدمات تطوعية ذات جودة عالية لسكان المدينة المنورة وزوارها على مدار العام من خلال الكوادر البشرية والمؤهلة لممارسة العمل التطوعي باستخدام طرق مبتكرة خدمة للدين والوطن والريادة في تقديم العمل التطوعي لقاطني المدينة المنورة وزوارها.
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