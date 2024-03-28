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متطوعون لخدمة المصلين في رمضان

3/28/2024 11:22:23 PM
(MENAFN- Al Watan) قدمت الفرق التطوعية مساهمات كبيرة في خدمة المصلين في المسجد النبوي والمساجد الكبرى والمساجد في المدينة المنورة، إضافة إلى الميقات ومحطات القطار والمطار، بما فيهم أولئك الذين يتزامن وصولهم مع وقت الإفطار من المعتمرين والزائرين.
وتقدم الفرق التطوعية التي تعمل تحت إشراف الجهات المختصة والمعنية عددًا من الخدمات مثل نقل كبار السن ودفع عرباتهم، وكذلك إرشاد التائهين، ورعاية الأطفال المفقودين، إضافة إلى خدمات الترجمة.
كما تشمل تلم الخدمات أيضا الخدمات الطبية والإسعافية التي تقدم للمصلين بين الصلوات وفترة صلاة التراويح.
مجالات متنوعة
تعمل الفرق التطوعية في مجالات عدة تتمثل في خدمة ضيوف الرحمن في المواسم واللجان الخيرية والخدمات التوعوية الأمنية والبرامج التطوعية والوطنية والخدمات الصحية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والبرامج الدينية والثقافية والرياضية وخدمات الأزمات.
وتنتشر الفرق التطوعية في ساحات المسجد النبوي وداخله من فرق الهلال الأحمر الإسعافية، والفرق الصحية، وفرق الكشافة، وفرق الجامعات، وفرق الأمانة التطوعية، حيث يقدم كل فريق خدماته في مجال اختصاصه، وينسق ويتعاون مع بقية الفرق.
وتعمل فرق الهلال الأحمر في الصلوات وقبيل الإفطار في استعداد تام لتقديم الخدمة للمصابين والمرضى، حيث تقدم لهم الخدمات الإسعافية، وقياس العلامات الحيوية، مع نقل المحتاجين منهم إلى أقرب مركز صحي عند الحاجة.
وتنتشر فرق الهلال الأحمر في المسجد النبوي ومسجد قباء والميقات والمواقع التي تشهد أعدادًا كبيرة من الزوار والمعتمرين.
نصائح صحية
من جانبها، تتولى الفرق الصحية التطوعية عددا من الخدمات وتقدمها للمصلين، إضافة إلى تركيزها على الجانب التوعوي، حيث تعمل على قياس السكر والضغط والعلامات الحيوية وتقديم النصائح والإرشادات الصحية للمعتمرين، كما تدلهم على الطريقة الصحيحة عند تناول الأدوية مع الصيام.
خدمة الكبار
بدورها، تتولى فرق الكشافة التابعة لإدارة التعليم أعمالها التطوعية بخدمة كبار السن ودفع العربات ونقل المصلين إلى المواقع المخصصة لهم للصلاة، إضافة إلى إرشاد التائهين، ومساعدة الأطفال التائهين بالوصول إلى ذويهم، وتوزيع وجبات الإفطار على السُفر، وتقديمها للصائمين في مواقع السفر وعلى الطرق.
تسهيل حركة المصلين
تقوم فرق التطوع في أمانة المدينة المنورة بتسهيل حركة المصلين وتأمين وتسهيل تنقلهم إلى الحافلات وأثناء ركوبهم ونزولهم منها، كما تنظم الحركة والتنقل والمساعدة لكبار السن في الصعود إلى العربات والنزول منها.
طاقة مستثمرة
تركز الفرق التطوعية على الاستفادة من طاقات الشباب بتسخيرها لخدمة المصلين، وذلك من خلال تسجيل هؤلاء الشباب في الفرق التطوعية التابعة للجهات المعنية للمشاركة في الخدمات الإنسانية والتطوعية في المسجد النبوي والمساجد الكبرى والمنافذ، بحيث يشارك كل شاب أو فتاة بالتخصص الذي ينتمي إليه.
وتقدم تلك الفرق خدمات تطوعية نوعية لمجتمع المدينة المنورة وزوار المسجد النبوي من خلال نشر رسالة التطوع لدى أفراد المجتمع، وغرس حب خدمة الآخرين عمليا في نفوس المتطوعين بالإسهام بتربية المتطوع عمليا وصقل شخصيته من خلال إكسابه الخبرات التربوية والمساهمة في تقديم الخدمات المناسبة لضيوف الرحمن بالتعاون مع الجهات الحكومية ومساندتها بمهامها، وإبراز دور المتطوع تجاه المجتمع.
وتقدم تلك الفرق رسالة تتمثل في تقديم خدمات تطوعية ذات جودة عالية لسكان المدينة المنورة وزوارها على مدار العام من خلال الكوادر البشرية والمؤهلة لممارسة العمل التطوعي باستخدام طرق مبتكرة خدمة للدين والوطن والريادة في تقديم العمل التطوعي لقاطني المدينة المنورة وزوارها.

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