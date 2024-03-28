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أعيدوا مراكز الأحياء

3/28/2024 11:22:23 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)النشاط الرياضي يكاد أن يكون ((معدوما)) في رمضان، وذلك بسبب الصوم، الذي لا يعلم كثيرون أنه محفز للأنشطة الرياضية الخفيفة، ولكن بسبب ((فوبيا الجوع)) التي تعد السبب الرئيس في ((سعار السيارات)) قبيل غروب الشمس، وجنون السائقين الذين يعتقدون أنهم سيموتون إن لم يكونوا أمام ((السفرة))، أقول بسبب ((فوبيا الجوع)) فإن الجميع يخلد للراحة التامة طوال الشهر، وهذا خطير.
(2)
تمنيت أن يكون هناك نشاط رياضي جماعي في ((الحارة)) كل ((عصر))، للصحة البدنية والنفسية أولا، ولإراحة النساء في المطبخ من تطفل ((أبو الشباب)) وملاحظاته واقتراحاته ونقده.
(3)
يقترب الشهر من التصرم وأنا أتمنى أن تكون المبادرة من المسجد، بعد صلاة العصر، نشاط رياضي متمثل بالمشي الجماعي، ولكنني لم أقدم مقترحا!، ولكن لو كان هناك ((مركز الحي)) لقدمت المقترح.
(4)
مراكز الأحياء يجب أن تعود، لتحمل على عاتقها المسؤولية الاجتماعية المشتركة، ولنشر الوعي والتثقيف والإصلاح الأسري، والمبادرات الفعالة التي تعزز الصحة النفسية، والبدنية، والعقلية، والاهتمام بالشباب، والاستثمار بهم، والحفاظ عليهم، وعلى أوقاتهم، ودعم السلوكيات الإيجابية وتعميمها.
(5)
مركز الحي سيكون له دور فعال في تنمية جودة الحياة، والحفاظ على المكتسبات، وخلق بيئة جاذبة على المستويات كافة، سيما عندما يصبح حلقة وصل بين ((الحي)) والجهات الحكومية، والشركات.
(6)
في هذا العصر التقني المتسارع، يقدم مركز الحي للفرد فرص التعارف بين الأفراد، وبالتالي المزيد من التكاتف، والتكافل الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، والتعاون.
(7)
((لو نظف كل منا ما أمام بيته لأصبح الشارع نظيفا))، ولو طورنا الحي طورنا المدينة، وحين تتطور المدينة، يرتقي الوطن.

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