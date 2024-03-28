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حضارات سادت ثم بادت كيف ولماذا

3/28/2024 11:22:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أيُّ حضارات ذكية هي التي سادت أُمَّنا الأرض في العصور القديمة؟ ما حقيقتها الباهرة؟ ماذا عن حكاياها وأسرارها؟ كيف أنجزت ما يعجز الإنسان اليوم عن إنجازه وحتى عن فهمه؟ وأين اختفت التكنولوجيا المتقدمة التي استخدمتها؟
أهرام الجيزة في مصر، هياكل بعلبك في لبنان، الإنشاءات الحجرية العملاقة في ستونهيش في إنكلترا، هرم الشمس في المكسيك، خطوط نازاكا في البيرو، تماثيل مواي في جزيرة القيامة... وغيرها، كل هذه الإنجازات الحجرية العجائبية المذهلة كانت من ثمار حضارات متقدمة وباهرة لا نعرف عنها إلا القليل ونجهل تماماً كيف ولماذا انتهت واختفى صُناعها.
هل تراهم غادروا كوكبنا ومعهم علومهم المتقدمة وتقنياتهم المذهلة، أم أنهم أجداد إنسان أرضنا، ونحن أحفادهم ((الجَهلة))؟
إن كانت إنجازاتهم التي ما برحت قائمة وتتحدى الزمن، صحيحة وواقعية، وهي كذلك بالفعل، فلماذا انقرضوا مع علومهم وانتهوا وخلّفوها...؟ هل كانوا من أهل الأرض أم من كوكب ما في الفضاء اللامتناهي... وقد عادوا إليه؟ وإن كانوا ((من هناك)) فلماذا جاؤوا إلى الأرض.. ولماذا هجروها؟
مجتمعات متقدمة
لا بد أن نكون منطقيين وواقعيين الآن إذ لا مكان للمخيلة... ما يجري الحديث عنه من مخلفات وآثار وهياكل وأدوات، هو واقع حقيقي قائم وملموس ويمكن لمن يشاء معاينته، ومختلف آثاره ما تزال قائمة ويزورها الهواة والسياح والعلماء والعامة. وواقعها الراهن يؤكد أنها بنات حضارات بالغة التقدم، قامت على تقنيات مذهلة مما لم يتوصل إليه البشر اليوم. فلماذا اختفى صانعوها.. وأين.. ولماذا؟
يمكنك الزعم أن ذلك كله خرافات وحكايا، وهذا في الحقيقة كلام يتردد كثيراً، وإن كان غير كاف لإرضاء غليل الحقيقة. وفي أفضل الأحوال فهو كلام حائر في الهواء ولا يستند إلى أي من عناصر الإقناع، وإلا فأين نذهب بتلك الآثار التي ما تزال قائمة وظاهرة للعيان؟
من حسن الحظ أن لا شيء في الطبيعة يمضي من دون أن يترك خلفه أثراً. وطالما الأمر كذلك، فلماذا هَجرَنا أولئك العباقرة.. وأين أحفادهم والشعوب التي انتموا إليها والمجتمعات التي عاشوا فيها وأورثوها علومهم؟ بل كيف يمكن لمجتمعات متقدمة ومتطورة إلى هذه الحدود أن تختفي هكذا من الوجود كأنها لم تكن؟
الأسئلة المطروحة كثيرة، وثمّة المزيد منها، وليس لدينا أجوبة. لكن بدلاً من إدارة الظهر والانصراف إلى شأنٍ آخر، أقترح التكهُّن بداية لعل ذلك يوصل إلى مكان معقول. لا أقترح على أحد ولا أطلب من أحد ولا ألزم أحداً أن يأخذ بما آخذ به. إنّما لِنَدع الأمور تسير في مجاريها. فالأنهار ينبغي لها أن تنتهي إلى البحر.
الخرافات والأساطيرنعرف جميعاً أن كل ما هو مَعدن سينتهي مع تقادُم الأزمنة ويبلى وينقلب إلى أكوام من مسحوقِ الصدأ لا يلبث أن يتآلف مع التراب ويختلط به ويتلاشى فيه. وفي المقابل نعرف أيضاً أن الحجر يبقى شريك الدهر. ومثله المنشآت المبنية. لذا فإن عندنا أهرامات الجيزة مثلاً، وهياكل بعلبك، وأهرامات المايا، والتماثيل العملاقة في غير نقطة من الكرة، وكل تلك البقايا الحجرية المشغولة من حضارات سادَت ثم بادت. والغريب أنه من النادر العثور على آلة معدنية مصنَّعة من تلك التي استخدمتها أقوام حضارات ذلك الأمس المبهم، في حين أن الأشكال المبنية والتي أقاموها من الحجر ما انفكت قائمة، ولذلك بقيت أو ربما لتحيرنا حكاياها، بما يكتنفها من غموض وخرافات وأساطير.
ربّما كان من المفيد في هذا المجال أن نستذكر بعضاً يسيراً من تلك الإنجازات المتخلفة عن الحضارات القديمة، والتي تدهش وتؤرق. وعلى الرغم من أن الخرافات والأساطير القديمة تتمتع ببنىً قوية ومتينة، إلا أن ما نتحدث عنه ليس خيالاً، ولا خرافة، بل هو واقع ما يزال ماثلاً أمامنا.
نظريات.. نظريات
لنرجع قليلاً إلى الأسطر التي سبقت، إلى الأهرام وهياكل بعلبك. كيف نجح الذين بنوا تلك الإنشاءات العملاقة في بنائها؟ كيف تمكنوا من رفع تلك الحجارة الطينية المصقولة، التي كانت غير قابلة للرفع بيد الإنسان وقوته الجسدية، وتثبيتها؟ هل توصلوا فعلاً كما يعتقد البعض إلى تقنيات غريبة كمثل التحريك بالصوت كما تقول إحدى النظريات العلمية الحديثة الجادة؟
يدعي البعض مثلاً امتلاك القدرة على تحريك الأشياء عن بعد، ومن دون لمسها، وذلك من خلال ما يُعرف بالـ Telekinesis، أي تحريك الأشياء بواسطة العقل! فهل هذا صحيح؟! أم أن القدماء نجحوا في ذلك من خلال تكنولوجيا نظرية ((تفريغ الجاذبية)) في منطقة معينة من مكان محدد، مما لا تقل غرابة وإدهاشاً، بحيث يصبح بالوسع رفع حجر بوزن خمسين طناً بإصبع؟
ثم هناك نظرية تحريك الأشياء بالصوت. بعض العلماء في عصرنا الراهن اشتغلوا على هذه النظرية، وكانت المُفاجأة أنهم حققوا شيئاً من النجاح في ذلك. فقد تمكنوا بالفعل من تحريك بعض الأشياء عن طريق إثارة نوع من النغم. يبدو أن هذا نمط مستغرب من العلم يصاهر الخيال، لكنه حقيقة. وليس لنا أن نحكم بخطأ أو بخرافية كل ما لا نعرفه اليوم؛ فربما لم نصل بعد إلى المستوى العلمي والتكنولوجي الذي كانوا عليه، أعني إلى المعرفة التي حققها، أو بلغها، أو سيطر عليها بُناة هياكل بعلبك وأهرامات مصر، الذين رفعوا تلك الإنشاءات المذهلة لتصمد أمام الزمن إلى يومنا هذا.
هنا اقتراح من أعمال التكهن، لكنه أيضاً نظرية لا يجوز إغفالها، تقول بهذا الخصوص إن بناة الأهرام ربما حصلوا معرفة متقدمة من بقايا حضارة أخرى ضائعة وقديمة من بقايا سكان آتلانتس مثلاً، القارة المفقودة، بحسب الإغريقي أفلاطون. وهذا احتمال لا أكثر.
ثم ماذا عن حكايا ((الآلهة))... تلك الكائنات الافتراضية الأعلى التي زعم القدماء أن بوسعها فعل ما يستحيل على غيرها فعله؟
تحدثت قبل قليل عن التكهن. وها أنا أعود إليه فأتكهن أن تلك الخرافية التي سموها ((آلهة)) كانت مجرد أشخاص من لحم ودم، إنما من ذوي المعرفة الفائقة ممن ابتكروا آلات جدّ متقدمة يمكنها صنع ما يراه غيرهم من عامة الناس، مستحيلاً. فهل كانت الأساطير كلها مجرد مرويات خرافية فقط، أم كان فيها شيء من الواقع والحقيقة، بخاصة أن بعض إنجازاتها لا تزال ماثلة أمامنا حتى اليوم؟
اكتشافات غامضةبين سنة وأخرى في عصرنا يتوصل البشر إلى اكتشاف أحافير، وما تختزنه من آثار لا أحد يعلم عنها شيئاً. اكتشافات غامضة. من هنا تتسلل الخرافات والأساطير التي تشغل المعرفة البشرية وتتناقلها الأجيال. مدن مدمرة، وإنشاءات حجرية غريبة متبقية من حضارات تدمرت وتركت آثارها كشواهد على ذلك الماضي. وكلها دلائل على وجود حضارات سابقة.
أحد الأمثلة هو ما تم العثور عليه مثلاً في مدينة ((ولبرتن)) في ولاية أوكلاهوما الأميركية في العام 1912؛ حيث وقع عاملان من محطة كهرباء على قطعة فحم كبيرة لم يتمكنا من إدخالها إلى الفرن لضخامتها، فعمدا إلى تكسيرها. عندها عثرا في داخلها على ما يشبه قدر معدني. فحص العلماء المختصون هذا القِدْر فوجدوه حقيقياً وممتاز الصنع. ما الذي جعل هذا القدر داخل صخرة من الفحم أظهرت العلوم العصرية أن عمرها حوالي مليون سنة؟
بعد ذلك تم العثور على أشكال معدنية غريبة من مادة ثقيلة للغاية وغير معروفة. وبعده عثر عمال غيرهم في روسيا على أشكال معدنية أخرى مبهمة النوع ومملوءة بالأخاديد، في منجم على عمق حوالي تسعمائة متر. وبعد فحوصات طويلة لم يستطع العلماء قول أي شيء عنها، سوى أنها تعود إلى مقدرة تقنية عالية جداً، وأظهر الفحص أن عمرها يزيد على ثلاثمائة مليون سنة.
ثم يأتي دور خريطة ((بيل ريتس)). وهذه أشبه بأعجوبة. وفقاً للبيانات، فالقارة القطبية الجنوبية كانت متجمدة منذ 34 مليون سنة. لكن، ونظراً لما تظهره الخريطة المذكورة، وتشير إليه من تفاصيل تكاد لا تصدق، فمن المؤكد أنه جرى رسمها بتلك الدقة العلمية الباهرة قبل أن تتجمد القارة القطبية.
من كان بإمكانه رسم خريطة صحيحة، وبهذه التفاصيل، غير عالم يمتلك معرفة عالية وتقنيات باهرة، وهذا قبل أكثر من 34 مليون سنة؟ هل كان تحت تصرف تلك الحضارة التي أثمرت الخريطة، أقمار صناعية تمكنوا بواسطتها من تحديد معالم تلك الخريطة بهذه الدقة؟
ثم ماذا عن ((بطارية بغداد))؟
معروف اليوم أن هذه التسمية تطلق على بضع قطع فخارية صنعت في بلاد الرافدين خلال حكم الساسانيين أو ربما في مرحلة الحضارة البارثية قبل نحو أكثر من 2000 عام، وتبين أنها بقايا بطارية مما نعرف أحفادها في هذا العصر، وكانت تخزن طاقة كهربائية، مثلها مثل البطارية التي تشغل محرك السيارة اليوم.
وماذا عن بقايا آثار الحمض - acid في بعض ممرات الهرم الأكبر في مصر، فهل كان الفراعنة ينتجون الكهرباء؟
أخيراً، وليس آخراً، ماذا تعني تلكم الإشارة اللاسلكية التي التقطها تلسكوب ((الأذن الكبيرة))، والتي لم ينجح العلماء إلا في ترجمة عبارة واحدة منها، مؤدّاها: ((إن لم تتطور فسوف تختفي))...!!!
من المحرج أن يكون لدينا في القرن الحادي والعشرين كل هذا القدر من التساؤلات والحيرة. ليس في يدنا سوى الانبهار وأسئلة كبيرة ننتظر أجوبتها... وعسى ألا يطول الانتظار.
ربما علينا أن نعترف مع سقراط بأن كل ما نعرفه هو أننا لا نعرف شيئاً.
*كاتب من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق

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