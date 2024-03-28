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ثقافة التنمية وتنمية الثقافة

3/28/2024 11:22:23 PM
(MENAFN- Al Watan) وإن ليس في عنوان هذا المقال أية محاولة للتفاصح أو التبالغ (من البلاغة) ، بل يمكن إدراجه أسلوبيا تحت ما اصطلح القدماء - بدءا بالجاحظ - على تسميته باسم (رد العجز على الصدر). واذا كان كثير ممن تناولوا الموضوع يضعون (الثقافة) طرفا في مقابل طرف (التنمية)، فإن هذا الوضع يزيد المشكل تعقيدا، في حين يتصور أصحابه أنه يقترب به من حدود الفهم، ويقودهم الى الحل. والحقيقة أننا لسنا بإزاء طرفين في علاقة، حتى لو وصلنا بها إلى آفاق التفاعل الجدلي بالمعنى العلمي. إن ما نطلق عليه . تجاوزا - اسم (العلاقة بين الثقافة والتنمية) لا يتشابه مع العلاقة الجدلية بين البنى التحتية والبنى الفوقية في تشكيلة اجتماعية بعينها، وذلك لأن التنمية مشروعات وخطط قصدية واعية من جانب أصحابها لتحريك الواقع في اتجاه تحقيق أهداف بعينها. والواقع الذي أعنيه البناء الذي تستهدفه التنمية بناء عضويا، بناء متكاملا ينتظم في كل مركب من الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الراهن والتاريخي التراثي والثقافي بالمعنى الشامل، الذي ينتظم بدوره من الأعراف والتقاليد، وأنماط السلوك والفكر والدين والأدب والفن، المدون والشفاهي (الراهن والتاريخي التراثي أيضا). هذه التركيبية المعقدة في بنية الواقع - هدف التنمية - تستلزم أن تكون التنمية شاملة حتى تحقق أهدافها في تحريك الواقع نحو الأهداف المرجوة .
التنمية إذن ليست طرفا مقابل الثقافة، بل هي خطط ومشروعات ذات طابع فكري عقلاني، يستند إلى تحليل الواقع واكتشاف علاقاته التركيبية المعقدة، طموحا إلى تحريكه إلى الأفضل والأرقى والأنفع. إنها نشاط ذهني ينتمي إلى مجال الثقافة، فكيف تعد طرفا في مقابل ذاتها. وإذا نظرنا للمشكلة من جانبها الآخر، أي من جانب الثقافة، فإننا ننظر في الحقيقة إلى الوجه الآخر للعملة، وهذا معناه أن (ثقافة التنمية) و(تنمية الثقافة) ليسا مفهومين متقابلين يمكن أن يتحقق أحدهما في استقلال عن الآخر. ولسنا بحاجة للتأكد أن هذا الفهم العضوي الجانبي التنمية / الثقافة (أو الثقافة / التنمية) - ولا نقول الطرفين - إنما ينطبق على التنمية الحقة / الثقافة الحقة، التي تحقق وتعبر عن مصالح المنتجين الحقيقيين في المجتمع. وفي الحالات المرضية تكون هناك خطط ومشروعات للتنمية، لكنها لا تنجح في تحقيق تحريك المجتمع ورفع مستوى المواطن واشباع حاجاته المادية والروحية، ولنلاحظ أن إحدى الدلالات اللغوية للصيغة الرباعية للفعل - أنمى أو نمى - الرفع والإشباع، يقال: أنمى النار ونماها: أي رفعها وأشبع وقودها. قد يقال في مثل هذه الأحوال إن خطط التنمية لم تراع
ظروف الواقع، وقد يقال إن المشكلة تكمن في القائمين على تنفيذها، وقد يقال إنها فشلت لأن الجماهير - صاحبة المصلحة الحقيقية - لم تتحمس لها بالقدر الكافي، وأيا كان ما يقال من تعليل للفشل فإن العلة - علة المرض - تكمن في (العقل) المخطط أو في (العقل) المنفذ ، أي تكمن في الوجه الثقافي.
1992*
* باحث وأكاديمي مصري((1943 - 2010)).

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