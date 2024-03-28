Friday, 29 March 2024 07:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النقل العام وتنظيم المواصلات

3/28/2024 11:22:22 PM
(MENAFN- Al Watan) مشكلة المواصلات داخل البلدة مشكلة عويصة، رغم ما كتبته أنا وما كتبه غيري فإنها مازالت حديث كثير من الناس، وكثير من الرسائل التي تصل إلى هذه الصحيفة، فهناك من يشكو من قلة عدد الخطوط وكثرة الركاب وطول فترات الانتظار. وهناك من يشكو من وقوف عمل هذه الخطوط في أوقات أحوج ما يكون الناس فيها إلى هذه الخطوط كالظهيرة وبعد العشاء والصباح الباكر، وهناك من يشكو من عدم وصول الخطوط إلى محل سكناه واقتصارها على مواقف معينة منذ سنوات مع أن العمران يمتد.
وهناك اقتراحات وطلبات كثيرة، فمن القراء من يطلب زيادة عدد الخطوط، ومنهم من يقترح خطوطا جديدة من نواحي امتد إليها العمران، ومنهم من يرى أنه لا مانع من جعل الخط درجتين كما هو معمول به في الخارج، ومنهم ومنهم إلى آخره. والمتأمل للمسألة يرى أنها ذات أهمية بالغة، فالمواصلات هي كل شيء في التقدم العمراني والاجتماعي والاقتصادي وعقدة العقد فيما نراه من تكدس السكان وسط البلدة، والتمسك بالحياة فيها ولو على رأس جبل هو حالة المواصلات التي نحن عليها، فليس في مقدور كل إنسان أن يقتني سيارة ليتمكن من السكني بعيداً عن قلب البلدة.
ولست أعني المواصلات في مكة فقط، بل أعني المواصلات في كل مدينة متسعة اتساع مكة، كالرياض والمدينة وجدة والطائف.. إلخ. إنها مسألة جديرة بالاهتمام، ولا تكفي فيها مثل هذه الكلمات والملاحظات، ولا بد لها من دراسة مستفيضة من اختصاصيين يدرسون نواحي البلدة وحاجة السكان والقدرة على الدفع والربح والخسارة، ثم يضعون عنها تقريراً مفصلاً عن الخطوط والتاكسيات وحاجة كل منطقة والتعرفة وشروط منح الامتياز، إلخ. إني أقدم هذه الكلمة إلى سعادة أمين العاصمة، وأمين مدينة الرياض، ورئيس كل بلدية في المملكة باعتبارهم المسؤولين في نظري عن أمثال هذه الأمور وأرجو لهم التوفيق.
سبق أن كتبت عن خطوط البلدة وما يلاقيه الجمهور من مشقة وعنت مرات عديدة حتی سئمت الكتابة عنها رغم أن الحال لم تتغير، بل يبدو لي أنها ساءت أكثر من ذي قبل. لأن الشركات تعتبر نفسها متفضلة على الجمهور بتسيير خطوطها، هذا هو شعور شركات السيارات التي تسير خطوطها كما يبدو لي، وإلا لما صمت آذانها عما سبق أن كتبنا في هذا الموضوع.
ولولا أن ألح على بعض القرّاء أن أعيد الكتابة في هذا الموضوع الحساس لما كتبت مرة أخرى ليأسي من اهتمام أصحاب الشركات بالمسألة ما لم يكن عليهم رقيب من جهات مسؤولة، وها أنا أضع تحت أنظار المسؤولين صورا من تعسفات الخطوط:
1 - في سوق الصغير - رغم ضيقه يُصر كمساري الخط رقم 150 من خطوط التوفيق على عدم السير من الموقف إلا بعد وصول خط آخر إليه، رغم اكتظاظ الخط 160 بالركاب واختناق ركابه من شدة الحر، ويقول أن هذه هي تعليمات الشركة لجميع خطوطها.
2 - وكمساري الخط رقم 110 التوفيق يصر على الوقوف كلما أشار له راكب على طول الخط دون تقيد بمحطات، وعندما روجع في ذلك قال إنها تعليمات الشركة.
3- أذان الظهر تقف جميع الخطوط ويذهب سائقوها وكمساريوها للغداء، ولا يعودون إلا بعد الساعة السابعة، والويل لمن أدركه الظهر وهو بعيد عن مقره، وكان المفروض أن يكون التوقف بالتناوب كما سبق أن قلنا.
4- عدم تقيد الكمساري بعدد محدد من الركاب بل يبذل جهده لإركاب أكبر عدد ممكن.
5 - منذ نصف شهر أوقفت شركة عبد العزيز كعكي خطوطها، لأن تشغيلها من نقل الحجاج أربح.
هذا قليل من كثير مما يلقاه الجمهور في خطوط البلدة، وقد سبق أن قصصت حادث خط من خطوط شركة عبد العزيز كعكي من إنزال الكمساري لبعض الركاب بعد ركوبهم من المحطة، لأنه اشتهى أن يُطعم أولاده موزاً، فذهب بالخط لإيصاله إليهم، ولم أسمع أن الشركة فعلت شيئاً في الأمر.
إن تنظيم المواصلات داخل البلدة وضواحيها أصبح ضرورة لازمة، وفي اعتقادي أن المسؤول عن ذلك هو سعادة أمين العاصمة، فهو الذي يستطيع أن يضع مشروعاً كاملاً عن تنظيم المواصلات داخل البلدة وضواحيها، بشروط ومواصفات تضمن راحة الجمهور، فليس كل الناس يستطيع امتلاك سيارة.
1956*
* صحفي وكاتب سعودي (( 1920 - 1991)).

MENAFN28032024000089011017ID1108035376

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث