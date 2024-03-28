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محايل يكثف تحضيراته للطائي

3/28/2024 11:22:22 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل فريق درجة الشباب لكرة القدم بنادي محايل تدريباته استعدادا لمواجهة الطائي السبت المقبل على ملعب نادي محايل، ضمن منافسات الجولة ((24)) من الموسم الرياضي لدوري الدرجة الاولى ((شباب)) تحت ((19)) سنة بقيادة المدرب الوطني علي الفضلي.
وبدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على ((ملعب نادي محايل)) بتمارين الإحماء ثم تمارين الاستحواذ، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، وتابع المران رئيس النادي الدكتور إبراهيم عمر المحائلي ورئيس بلدية محايل أحمد العربي ونائب الرئيس علي فايع.
يُذكر أن نادي محايل لدرجة الشباب في المركز الثاني من ترتيب الدوري حالياً، ويسعى ((محايل)) لحصد نقاط الجولة الـ 24 ليتأهل رسمياً إلى الدوري الممتاز درجة الشباب.

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