محايل يكثف تحضيراته للطائي

(MENAFN
- Al Watan) واصل فريق درجة الشباب لكرة القدم بنادي محايل تدريباته استعدادا لمواجهة الطائي السبت المقبل على ملعب نادي محايل، ضمن منافسات الجولة ((24)) من الموسم الرياضي لدوري الدرجة الاولى ((شباب)) تحت ((19)) سنة بقيادة المدرب الوطني علي الفضلي.
وبدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على ((ملعب نادي محايل)) بتمارين الإحماء ثم تمارين الاستحواذ، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، وتابع المران رئيس النادي الدكتور إبراهيم عمر المحائلي ورئيس بلدية محايل أحمد العربي ونائب الرئيس علي فايع.
يُذكر أن نادي محايل لدرجة الشباب في المركز الثاني من ترتيب الدوري حالياً، ويسعى ((محايل)) لحصد نقاط الجولة الـ 24 ليتأهل رسمياً إلى الدوري الممتاز درجة الشباب.
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