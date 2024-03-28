حسابات مختلفة وتحديات صعبة بعد التوقف

(MENAFN
- Al Watan) تعود الحياة مجددا، لملاعب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد توقف منافسات الدوري السعودي بسبب الأجندة الدولية لشهر مارس الجاري، لخوض العديد من المباريات المختلفة، سواء ودية أو بتصفيات كأس العالم 2026.
وهناك العديد من التحديات والمباريات المنتظرة عقب التوقف، فيما يتعلق بالدوري، إذ ستشهد الجولة الـ25 مواجهات نارية، خلال يومي الـ29 والـ30 من مارس الجاري، وسيكون للمواجهات الـ9 دور مهم في تغيير في سلم الترتيب، سواء في وسط الترتيب أو القاع، فيما تظل قمة الدوري محجوزة إلى أجل غير مسمى باسم الهلال، الذي يبتعد بفارق 12 نقطة عن مطارده ومنافسه التقليدي، النصر، المبتعد هو الآخر بالوصافة بفارق 9 نقاط عن الأهلي الثالث، الذي تقلص الفارق بينه وبين الرابع منافسه التقليدي الاتحاد إلى 4 نقاط، والطامح في عدم التنازل عن موقعه أو اتساع الفارق بينه وبين منافسه التقليدي قبل الديربي المنتظر مطلع أبريل المقبل. وسيكون الصراع على أشده في مراكز القاع، وما يسبقها نظرا لمعاناة 6 أندية من الخطر، والفارق النقطي بين 6 منها لا يتجاوز النقاط
ديربي مثير
تشهد الجولة الـ25 ديربيا مثيرا وقويا للغاية، عندما يتواجه الشباب والهلال، على ملعب الأول في قمة قوية، يطمح من خلالها الليث الذي يملك 28 نقطة، إلى إيقاف سلسلة انتصارات جاره، ومواصلة انتصاراته وتقدمه في سلم الترتيب، وتأمين موقفه جيدا في وسط الترتيب، فيما يريد الزعيم المتصدر بـ68 نقطة، الابتعاد كثيرا بالقمة وتجاوز حاجز الـ70 نقطة، والاقتراب أكثر من حسم اللقب لمصلحته.
مواجهات بارزة
تبرز موقعة الاتفاق الذي يملك 35 نقطة والأهلي صاحب الـ47 نقطة، ومواجهة النصر الثاني بـ56 نقطة، والطائي الذي يعاني من وقوعه في مراكز الهبوط ويملك 22 نقطة، ومباراة الأخدود والرائد، اللذين حصد كل منهما 24 نقطة ويبعدان عن مراكز الهبوط بفارق نقطتين، إضافة لمواجهة الاتحاد الرابع بـ43 نقطة والفيحاء الثامن بـ32 نقطة، ولقاء الرياض صاحب النقاط الـ24، وأبها الذي جمع 21 نقطة، واللذان تفصلهما 3 نقاط فقط. وهناك مواجهة الوحدة ((27 نقطة))، والفتح ((31 نقطة)). ويحضر في الجولة مباريات صعبة وذلك عندما يتقابل التعاون ((40 نقطة))، والحزم ((15 نقطة))، ولكل منهما حسابات مختلفة، ويلتقي ضمك ((34 نقطة))، والخليج ((28 نقطة)).
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