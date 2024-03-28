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حسابات مختلفة وتحديات صعبة بعد التوقف

3/28/2024 11:22:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تعود الحياة مجددا، لملاعب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد توقف منافسات الدوري السعودي بسبب الأجندة الدولية لشهر مارس الجاري، لخوض العديد من المباريات المختلفة، سواء ودية أو بتصفيات كأس العالم 2026.
وهناك العديد من التحديات والمباريات المنتظرة عقب التوقف، فيما يتعلق بالدوري، إذ ستشهد الجولة الـ25 مواجهات نارية، خلال يومي الـ29 والـ30 من مارس الجاري، وسيكون للمواجهات الـ9 دور مهم في تغيير في سلم الترتيب، سواء في وسط الترتيب أو القاع، فيما تظل قمة الدوري محجوزة إلى أجل غير مسمى باسم الهلال، الذي يبتعد بفارق 12 نقطة عن مطارده ومنافسه التقليدي، النصر، المبتعد هو الآخر بالوصافة بفارق 9 نقاط عن الأهلي الثالث، الذي تقلص الفارق بينه وبين الرابع منافسه التقليدي الاتحاد إلى 4 نقاط، والطامح في عدم التنازل عن موقعه أو اتساع الفارق بينه وبين منافسه التقليدي قبل الديربي المنتظر مطلع أبريل المقبل. وسيكون الصراع على أشده في مراكز القاع، وما يسبقها نظرا لمعاناة 6 أندية من الخطر، والفارق النقطي بين 6 منها لا يتجاوز النقاط

ديربي مثير
تشهد الجولة الـ25 ديربيا مثيرا وقويا للغاية، عندما يتواجه الشباب والهلال، على ملعب الأول في قمة قوية، يطمح من خلالها الليث الذي يملك 28 نقطة، إلى إيقاف سلسلة انتصارات جاره، ومواصلة انتصاراته وتقدمه في سلم الترتيب، وتأمين موقفه جيدا في وسط الترتيب، فيما يريد الزعيم المتصدر بـ68 نقطة، الابتعاد كثيرا بالقمة وتجاوز حاجز الـ70 نقطة، والاقتراب أكثر من حسم اللقب لمصلحته.
مواجهات بارزة
تبرز موقعة الاتفاق الذي يملك 35 نقطة والأهلي صاحب الـ47 نقطة، ومواجهة النصر الثاني بـ56 نقطة، والطائي الذي يعاني من وقوعه في مراكز الهبوط ويملك 22 نقطة، ومباراة الأخدود والرائد، اللذين حصد كل منهما 24 نقطة ويبعدان عن مراكز الهبوط بفارق نقطتين، إضافة لمواجهة الاتحاد الرابع بـ43 نقطة والفيحاء الثامن بـ32 نقطة، ولقاء الرياض صاحب النقاط الـ24، وأبها الذي جمع 21 نقطة، واللذان تفصلهما 3 نقاط فقط. وهناك مواجهة الوحدة ((27 نقطة))، والفتح ((31 نقطة)). ويحضر في الجولة مباريات صعبة وذلك عندما يتقابل التعاون ((40 نقطة))، والحزم ((15 نقطة))، ولكل منهما حسابات مختلفة، ويلتقي ضمك ((34 نقطة))، والخليج ((28 نقطة)).

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