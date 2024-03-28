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وفاتان في حادث خالدة نجران

3/28/2024 11:22:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بنجران بأن فرق الإسعاف التابعة لفرع الهيئة قد باشرت بلاغًا إسعافيًّا عند الساعة "15:49" من عصر الخميس الموافق 28 مارس 2024 م عن حادث تصادم بمركز الخالدة بسلطانة بنجران نتجت عنه إصابتين ووفاتين، وتم توجيه 2 فرقتان اسعافية بالإضافة إلى الإسعاف الجوي وعندما وصلت الفرقة الأولى إلى موقع الحادث بمشاركة بقية الجهات تبين وجود ثلاث إصابات وعلى الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة في الموقع، ونقل عدد من الحالات التي تحتاج النقل لاستكمال العلاج إلى المستشفيات القريبة، فيما تم نقل حالة واحدة خطيرة عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الملك خالد بنجران.
من ناحيته، أكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة نجران محمد بن علي العسيري على أهمية سلامة المصابين وسرعة الاستجابة من الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة وتخفيف حدة الإصابات ونقلها إلى المستشفيات الصحية القريبة لاستكمال العلاج اللازم ونوّهت الهيئة بأنه في حال وجود أي حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني، الذي يدعم خصائص متنوعة وبلغات
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