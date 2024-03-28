ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب فصلية 7%

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتداو جونز يغلق عند مستوى قياسي ويحقق مكاسب فصلية تتجاوز 5% بلاكستون تبيع منشآت صناعية في كاليفورنيا مقابل مليار دولار انخفاض أسهم ترامب ميديا وريديت وإيه إم سي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع، وحققت مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية، بدعم من تسجيلها مستويات إغلاق قياسية.

وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.2% إلى 512.6 نقطة (الإغلاق القياسي الـ 11 خلال الشهر)، لينهي المؤشر الأوروبي شهر مارس مرتفعًا بنسبة 12.75%، مع تحقيق مكاسب أسبوعية وفصلية بنسبة 0.6% و7% على التوالي.

وفي حين استقرت قيمة“كاك” الفرنسي عند 8205 نقاط، ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.25% عند 7952 نقطة، وزادت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 18492 نقطة (الإغلاق القياسي الثامن على التوالي).

وبحلول نهاية تداولات شهر مارس، حقق مؤشر“داكس” الألماني مكاسب فصلية بلغت 10.4%، مقابل ارتفاع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 8.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ومقارنة بزيادة قيمة“فوتسي 100” البريطاني 2.85% خلال الفترة.

وتغلق الأسواق المالية الأوروبية يومي الجمعة والإثنين بمناسبة احتفالات عيد الفصح، على أن تستأنف التداولات في المنطقة يوم الثلاثاء القادم.

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