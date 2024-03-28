ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب فصلية 7%

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع، وحققت مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية، بدعم من تسجيلها مستويات إغلاق قياسية.
وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.2% إلى 512.6 نقطة (الإغلاق القياسي الـ 11 خلال الشهر)، لينهي المؤشر الأوروبي شهر مارس مرتفعًا بنسبة 12.75%، مع تحقيق مكاسب أسبوعية وفصلية بنسبة 0.6% و7% على التوالي.
وفي حين استقرت قيمة“كاك” الفرنسي عند 8205 نقاط، ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.25% عند 7952 نقطة، وزادت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 18492 نقطة (الإغلاق القياسي الثامن على التوالي).
وبحلول نهاية تداولات شهر مارس، حقق مؤشر“داكس” الألماني مكاسب فصلية بلغت 10.4%، مقابل ارتفاع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 8.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ومقارنة بزيادة قيمة“فوتسي 100” البريطاني 2.85% خلال الفترة.
وتغلق الأسواق المالية الأوروبية يومي الجمعة والإثنين بمناسبة احتفالات عيد الفصح، على أن تستأنف التداولات في المنطقة يوم الثلاثاء القادم.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108035372
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