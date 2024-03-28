مسؤول صيني: سنوفر للعالم المزيد من الفرص الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد كبير المشرعين الصينيين تشاو له جي، أن“الصين ستوفر للعالم المزيد من الفرص الجديدة من خلال تنميتها الجديدة وستواصل دعم تطوير منتدى بوآو الآسيوي”، معربا عن أمله في أن يقدم المنتدى إسهاما أكبر للسلام والتنمية في آسيا والعالم بأسره.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة فى المنتدى حضرها كبير المشرعين الصينيين ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني“تشاو له جي” مع أعضاء مجلس إدارة منتدى بوآو الآسيوي وممثلين عن مجلس المستشارين للمنتدى وكذا الشركاء الاستراتيجيين في بوآو بمقاطعة هاينان جنوبي الصين حيث يعقد المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي لهذا العام تحت عنوان“آسيا والعالم: تحديات مشتركة ومسؤوليات مشتركة” - يتناول الاهتمامات المشتركة للمجتمع الدولي ويحظى بأهمية عملية قوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” اليوم الخميس.
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وقال تشاو إنه في عالم اليوم، تتشابك العديد من التحديات والأزمات، مشيرا إلى أنه كلما زادت صعوبة الظروف، زادت ضرورة تعزيز التوافق والتضامن والتعاون مضيفا أن الصين تتمتع بمزايا حجم السوق الكبير والنظام الصناعي القوي والمواهب والابتكار بالإضافة إلى المزايا المؤسسية الواضحة، وإن أساسيات التحسن الاقتصادي طويل الأجل في الصين لم تتغير كما أن الصين تدعم العولمة الاقتصادية الشاملة، وتعارض الأشكال المختلفة للأحادية والحمائية، ومستعدة لربط تنميتها بشكل وثيق مع تنمية البلدان الأخرى.
وأضاف أن الصين تتخذ سلسلة من الإجراءات الجديدة لتوسيع انفتاحها رفيع المستوى وترحب بإخلاص بالشركاء من كل أرجاء العالم لافتا إلى أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سيواصل تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين الصين والدول الأجنبية على مستوى النظام القانوني، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، وتعزيز مستوى أعلى من الانفتاح على العالم الخارجي.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108035371
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