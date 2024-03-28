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مسؤول صيني: سنوفر للعالم المزيد من الفرص الجديدة

3/28/2024 11:22:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد كبير المشرعين الصينيين تشاو له جي، أن“الصين ستوفر للعالم المزيد من الفرص الجديدة من خلال تنميتها الجديدة وستواصل دعم تطوير منتدى بوآو الآسيوي”، معربا عن أمله في أن يقدم المنتدى إسهاما أكبر للسلام والتنمية في آسيا والعالم بأسره.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة فى المنتدى حضرها كبير المشرعين الصينيين ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني“تشاو له جي” مع أعضاء مجلس إدارة منتدى بوآو الآسيوي وممثلين عن مجلس المستشارين للمنتدى وكذا الشركاء الاستراتيجيين في بوآو بمقاطعة هاينان جنوبي الصين حيث يعقد المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي لهذا العام تحت عنوان“آسيا والعالم: تحديات مشتركة ومسؤوليات مشتركة” - يتناول الاهتمامات المشتركة للمجتمع الدولي ويحظى بأهمية عملية قوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” اليوم الخميس.

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وقال تشاو إنه في عالم اليوم، تتشابك العديد من التحديات والأزمات، مشيرا إلى أنه كلما زادت صعوبة الظروف، زادت ضرورة تعزيز التوافق والتضامن والتعاون مضيفا أن الصين تتمتع بمزايا حجم السوق الكبير والنظام الصناعي القوي والمواهب والابتكار بالإضافة إلى المزايا المؤسسية الواضحة، وإن أساسيات التحسن الاقتصادي طويل الأجل في الصين لم تتغير كما أن الصين تدعم العولمة الاقتصادية الشاملة، وتعارض الأشكال المختلفة للأحادية والحمائية، ومستعدة لربط تنميتها بشكل وثيق مع تنمية البلدان الأخرى.

وأضاف أن الصين تتخذ سلسلة من الإجراءات الجديدة لتوسيع انفتاحها رفيع المستوى وترحب بإخلاص بالشركاء من كل أرجاء العالم لافتا إلى أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سيواصل تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين الصين والدول الأجنبية على مستوى النظام القانوني، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، وتعزيز مستوى أعلى من الانفتاح على العالم الخارجي.

المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108035371

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