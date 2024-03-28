ارتفاع عقود الغاز الأمريكية لكنها تتجه لتسجيل خسائر فصلية بنحو 27%

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتخام برنت ينهي التداولات عند 87 دولارًا ويحقق مكاسب فصلية تتجاوز 13% تعافي أسعار النفط بعد توقعات نقص المعروض “شنايدر إلكتريك” تتعاون مع“إنفيديا” لتصميم مراكز بيانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للارتفاع خلال تعاملات الخميس، عقب صدور بيانات المخزونات، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر مايو بنسبة 2.7%، قبل أن تُقلص مكاسبها عند 1.727 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (+0.5%).

ويتجه عقد الغاز الطبيعي الأكثر نشاطًا لتحقيق خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية، حيث يعتبر منخفضًا بنسبة 4.6% و13.9% و27% على التوالي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من مارس، بمقدار 36 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.296 تريليون قدم مكعبة، وهو أكثر من توقعات انخفاضها بنحو 26 مليار قدم مكعبة.

ووفقًا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، خفض المنتجون توقعاتهم بشأن متوسط الأسعار، حيث يرون ارتفاعها إلى 2.21 دولار خلال الأشهر الستة المقبلة وأن تنتهي العام عند 2.59 دولار، بانخفاض عن 3.09 دولار التي توقعوها الشهر الماضي.

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