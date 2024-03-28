ارتفاع عقود الغاز الأمريكية لكنها تتجه لتسجيل خسائر فصلية بنحو 27%

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تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للارتفاع خلال تعاملات الخميس، عقب صدور بيانات المخزونات، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر مايو بنسبة 2.7%، قبل أن تُقلص مكاسبها عند 1.727 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (+0.5%).
ويتجه عقد الغاز الطبيعي الأكثر نشاطًا لتحقيق خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية، حيث يعتبر منخفضًا بنسبة 4.6% و13.9% و27% على التوالي.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من مارس، بمقدار 36 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.296 تريليون قدم مكعبة، وهو أكثر من توقعات انخفاضها بنحو 26 مليار قدم مكعبة.
ووفقًا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، خفض المنتجون توقعاتهم بشأن متوسط الأسعار، حيث يرون ارتفاعها إلى 2.21 دولار خلال الأشهر الستة المقبلة وأن تنتهي العام عند 2.59 دولار، بانخفاض عن 3.09 دولار التي توقعوها الشهر الماضي.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108035370
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