الذهب ينهي التداولات عند مستوى قياسي ويرفع مكاسبه الفصلية إلى 6%

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتداو جونز يغلق عند مستوى قياسي ويحقق مكاسب فصلية تتجاوز 5% بلاكستون تبيع منشآت صناعية في كاليفورنيا مقابل مليار دولار انخفاض أسهم ترامب ميديا وريديت وإيه إم سي

عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال آخر تعاملات شهر مارس، في ظل ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية قد تساعد في بناء التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وعند تسوية تداولات الخميس، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.15% أو25.7 دولار عند 2238.4 دولار للأوقية، وهو مستوى قياسي جديد، لتحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بلغت 2.6% و7.9% على التوالي.

وأنهت العقود الأكثر نشاطًا للمعدن الأصفر تداولات الربع الأول من عام 2024، محققة مكاسب بنسبة 6%، سجلت خلال الفترة مستويات قياسية في نهاية تسع جلسات، كلها في شهر مارس.

فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% إلى 104.48 نقطة، مع ارتفاعه منذ بداية العام بنحو 3%.

ومن المقرر توقف جميع تداولات العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية غدًا، بمناسبة“الجمعة العظيمة”، ولكن لأنها عطلة للأسواق وليست عطلة فيدرالية، تنشر الحكومة الأمريكية بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر فبراير.

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