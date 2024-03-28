الذهب ينهي التداولات عند مستوى قياسي ويرفع مكاسبه الفصلية إلى 6%

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عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال آخر تعاملات شهر مارس، في ظل ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية قد تساعد في بناء التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.
وعند تسوية تداولات الخميس، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.15% أو25.7 دولار عند 2238.4 دولار للأوقية، وهو مستوى قياسي جديد، لتحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بلغت 2.6% و7.9% على التوالي.
وأنهت العقود الأكثر نشاطًا للمعدن الأصفر تداولات الربع الأول من عام 2024، محققة مكاسب بنسبة 6%، سجلت خلال الفترة مستويات قياسية في نهاية تسع جلسات، كلها في شهر مارس.
فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% إلى 104.48 نقطة، مع ارتفاعه منذ بداية العام بنحو 3%.
ومن المقرر توقف جميع تداولات العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية غدًا، بمناسبة“الجمعة العظيمة”، ولكن لأنها عطلة للأسواق وليست عطلة فيدرالية، تنشر الحكومة الأمريكية بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر فبراير.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108035369
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