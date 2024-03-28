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السلع التموينية تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت عباد

3/28/2024 11:22:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 35.250 ألف طن زيت عباد وصويا خام.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

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وأكدت أن الكمية تتضمن 5750 طن زبت عباد وصويا في الفترة من 1 إلى 15 مايو.

كما تتضمن 11500 طن زيت عباد، بالإضافة إلى 18 ألف طن زيت صويا وفترة الوصول من 16 إلى 30 مايو.

المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108035368

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