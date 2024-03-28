السلع التموينية تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت عباد

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 35.250 ألف طن زيت عباد وصويا خام.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

موضوعاتغدًا.. مجلس القبائل ينظم إفطارًا بدون طعام فى العريش ويرسل 100 ألف وجبة لغزة “القاهرة” تتلقى 12 ألف طلب من أصحاب المحال للحصول على ترخيص ((السكر والصناعات التكاملية)) تضخ 80 مليون جنيه فى مصنع أبوقرقاص بـ 2024

وأكدت أن الكمية تتضمن 5750 طن زبت عباد وصويا في الفترة من 1 إلى 15 مايو.

كما تتضمن 11500 طن زيت عباد، بالإضافة إلى 18 ألف طن زيت صويا وفترة الوصول من 16 إلى 30 مايو.

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