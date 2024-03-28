السلع التموينية تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت عباد

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 35.250 ألف طن زيت عباد وصويا خام.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.
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وأكدت أن الكمية تتضمن 5750 طن زبت عباد وصويا في الفترة من 1 إلى 15 مايو.
كما تتضمن 11500 طن زيت عباد، بالإضافة إلى 18 ألف طن زيت صويا وفترة الوصول من 16 إلى 30 مايو.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108035368
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