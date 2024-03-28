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سوق دبي المالي يستضيف النسخة الثانية من قمة أسواق رأس المال

3/28/2024 11:22:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ينظم سوق دبي المالي النسخة الثانية من القمّة السنوية لأسواق رأس المال ، القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز على الاكتتابات العامة الاولية (IPO)، وذلك بعد أن شهدت قمّة الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، أن القمة المُقرر عقدها يومي الأول والثاني من مايو 2024 في مدينة جميرا بدبي، ستكون بمثابة منصّة رئيسية لتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار وتنمية الحوارات الفعّالة داخل المنظومة الديناميكية لأسواق المال في دبي.

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وأضافت أنه بعد التفاعل الكبير الذي شهدته النسخة السابقة من قمّة أسواق رأس المال في دبي خلال العام الماضي، ستساهم نسخة العام 2024 من القمّة بدور محوري في زيادة الاهتمام بالاكتتابات العامة الأولية والإدراجات عبر مختلف فئات الأصول، إلى جانب تحفيز المناقشات حول أنشطة جذب رأس المال والابتكارات المالية.

كما سيطلع الحضور المشاركون في القمّة على أفكار ورؤىً قيمة من خلال الجلسات الرئيسية في القمة، وسيحظون بفرص للتواصل مع قادة الأعمال المؤثرين، لاستكشاف سبل تسريع النموّ مع مجموعة من الشركات الأكثر تميزاً في المنطقة.

المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108035367

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