سوق دبي المالي يستضيف النسخة الثانية من قمة أسواق رأس المال

(MENAFN
- Al-Borsa News) ينظم سوق دبي المالي النسخة الثانية من القمّة السنوية لأسواق رأس المال ، القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز على الاكتتابات العامة الاولية (IPO)، وذلك بعد أن شهدت قمّة الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، أن القمة المُقرر عقدها يومي الأول والثاني من مايو 2024 في مدينة جميرا بدبي، ستكون بمثابة منصّة رئيسية لتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار وتنمية الحوارات الفعّالة داخل المنظومة الديناميكية لأسواق المال في دبي.
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وأضافت أنه بعد التفاعل الكبير الذي شهدته النسخة السابقة من قمّة أسواق رأس المال في دبي خلال العام الماضي، ستساهم نسخة العام 2024 من القمّة بدور محوري في زيادة الاهتمام بالاكتتابات العامة الأولية والإدراجات عبر مختلف فئات الأصول، إلى جانب تحفيز المناقشات حول أنشطة جذب رأس المال والابتكارات المالية.
كما سيطلع الحضور المشاركون في القمّة على أفكار ورؤىً قيمة من خلال الجلسات الرئيسية في القمة، وسيحظون بفرص للتواصل مع قادة الأعمال المؤثرين، لاستكشاف سبل تسريع النموّ مع مجموعة من الشركات الأكثر تميزاً في المنطقة.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108035367
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