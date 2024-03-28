خام برنت ينهي التداولات عند 87 دولارًا ويحقق مكاسب فصلية تتجاوز 13%

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ارتفاع عقود الغاز الأمريكية لكنها تتجه لتسجيل خسائر فصلية بنحو 27% تعافي أسعار النفط بعد توقعات نقص المعروض “شنايدر إلكتريك” تتعاون مع“إنفيديا” لتصميم مراكز بيانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى
عززت أسعار النفط مكاسبها خلال آخر جلسات شهر مارس، لتحقق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومع ترقب اجتماع أعضاء“أوبك+” الأسبوع المقبل.
وعند تسوية تداولات الخميس، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.85% بما يعادل 1.59 دولار عند 87 دولارًا للبرميل، ليحقق العقد الأكثر نشاطًا مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 2.55% و7.15% و13.5% على التوالي.
فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 2.25% أو 1.82 دولار، ليسجل 83.17 دولار للبرميل، ويحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بنسبة 3.15% و7.4% ليرتفع منذ بداية هذا العام بنسبة 15.3%.
وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3 منصات عند 506 منصات، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر مارس.
ويتوقع محللو“جيه بي مورجان” أن يتسبب قرار روسيا بخفض إنتاج النفط إلى مستهدف 9 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية يونيو للوفاء بالتزامها مع تحالف“أوبك+”، ربما يدفع أسعار الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق هذا العام.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108035366
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