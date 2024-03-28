خام برنت ينهي التداولات عند 87 دولارًا ويحقق مكاسب فصلية تتجاوز 13%

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع عقود الغاز الأمريكية لكنها تتجه لتسجيل خسائر فصلية بنحو 27% تعافي أسعار النفط بعد توقعات نقص المعروض “شنايدر إلكتريك” تتعاون مع“إنفيديا” لتصميم مراكز بيانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

عززت أسعار النفط مكاسبها خلال آخر جلسات شهر مارس، لتحقق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومع ترقب اجتماع أعضاء“أوبك+” الأسبوع المقبل.

وعند تسوية تداولات الخميس، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.85% بما يعادل 1.59 دولار عند 87 دولارًا للبرميل، ليحقق العقد الأكثر نشاطًا مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 2.55% و7.15% و13.5% على التوالي.

فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 2.25% أو 1.82 دولار، ليسجل 83.17 دولار للبرميل، ويحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بنسبة 3.15% و7.4% ليرتفع منذ بداية هذا العام بنسبة 15.3%.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3 منصات عند 506 منصات، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر مارس.

ويتوقع محللو“جيه بي مورجان” أن يتسبب قرار روسيا بخفض إنتاج النفط إلى مستهدف 9 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية يونيو للوفاء بالتزامها مع تحالف“أوبك+”، ربما يدفع أسعار الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق هذا العام.

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