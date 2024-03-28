صندوق النقد يناقش أول مراجعتين لبرنامج مصر غدًا تمهيدًا لصرف الدفعة الأولى من القرض

MENAFN - Al-Borsa News) يناقش المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، غدًا، المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتمانى الممدد الذى وقعته مصر مع الصندوق.

وفى حال إقرار المراجعتين ستحصل مصر على دفعة من القرض المتفق عليه مؤخرًا مع الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار.

موضوعاتالذهب ينهي التداولات عند مستوى قياسي ويرفع مكاسبه الفصلية إلى 6% “البنك المركزى” يعدل قواعد إعداد اختبارات الضغط للبنوك ضياء الدين: تمييز حاملى أسهم“فيصل” الدولارية فى توزيعات الأرباح غير قانونى كانت مصر قد اتفقت على برنامج تسهيل ائتمانى ممدد فى 2022 بقيمة 3 مليارات دولار حصلت على الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، لكنها جمدت البرنامج تحت ضغط أزمة العملة، قبل أن تعيد إحياء الاتفاق مع الصندوق الشهر الحالى وترفع قيمته إلى 8 مليارات دولار بخلاف نحو 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولى.