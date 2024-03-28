صندوق النقد يناقش أول مراجعتين لبرنامج مصر غدًا تمهيدًا لصرف الدفعة الأولى من القرض

(MENAFN
- Al-Borsa News) يناقش المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، غدًا، المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتمانى الممدد الذى وقعته مصر مع الصندوق.
وفى حال إقرار المراجعتين ستحصل مصر على دفعة من القرض المتفق عليه مؤخرًا مع الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار.
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الذهب ينهي التداولات عند مستوى قياسي ويرفع مكاسبه الفصلية إلى 6% “البنك المركزى” يعدل قواعد إعداد اختبارات الضغط للبنوك ضياء الدين: تمييز حاملى أسهم“فيصل” الدولارية فى توزيعات الأرباح غير قانونى كانت مصر قد اتفقت على برنامج تسهيل ائتمانى ممدد فى 2022 بقيمة 3 مليارات دولار حصلت على الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، لكنها جمدت البرنامج تحت ضغط أزمة العملة، قبل أن تعيد إحياء الاتفاق مع الصندوق الشهر الحالى وترفع قيمته إلى 8 مليارات دولار بخلاف نحو 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولى.
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