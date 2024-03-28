بوتين يوجه بإنشاء منصة سفر رقمية في مجال السياحة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حول تطوير المنتجعات الساحلية على مدار العام، إن هناك حاجة إلى إنشاء منصة رقمية متكاملة في مجال السياحة.
وأشار بوتين في تصريحات أوردتها وكالة“تاس” الروسية“يجب استخدام التقنيات المتطورة في التخطيط للرحلات، من أجل سفر أكثر راحة وأقل تكلفة في البلاد، ولكي تتاح لقطاع السياحة الفرصة للنمو وزيادة كفاءته. ولهذا السبب، ينبغي إنشاء منصة رقمية متكاملة تخص السياحة كما هو الحال في جميع القطاعات الرئيسية”.
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وأضاف الرئيس الروسي أن المنصة يجب أن تجمع جميع البيانات المتعلقة بلوجستيات النقل والفنادق والمقاهي والمعالم السياحية والمتاحف وخدمات المرشدين الخاصين.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108035364
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