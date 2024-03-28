بوتين يوجه بإنشاء منصة سفر رقمية في مجال السياحة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حول تطوير المنتجعات الساحلية على مدار العام، إن هناك حاجة إلى إنشاء منصة رقمية متكاملة في مجال السياحة.

وأشار بوتين في تصريحات أوردتها وكالة“تاس” الروسية“يجب استخدام التقنيات المتطورة في التخطيط للرحلات، من أجل سفر أكثر راحة وأقل تكلفة في البلاد، ولكي تتاح لقطاع السياحة الفرصة للنمو وزيادة كفاءته. ولهذا السبب، ينبغي إنشاء منصة رقمية متكاملة تخص السياحة كما هو الحال في جميع القطاعات الرئيسية”.

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وأضاف الرئيس الروسي أن المنصة يجب أن تجمع جميع البيانات المتعلقة بلوجستيات النقل والفنادق والمقاهي والمعالم السياحية والمتاحف وخدمات المرشدين الخاصين.

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