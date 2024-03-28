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جيمي ديمون يبيع حصة من أسهمه في جيه بي مورجان بقيمة 31 مليون دولار

3/28/2024 11:22:10 PM
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باع“جيمي ديمون” الرئيس التنفيذي لبنك“جيه بي مورجان”، مجموعة أخرى من الأسهم بعد نحو شهر من جمعه 150 مليون دولار عبر صفقة داخلية.

وكشف إفصاح تنظيمي الخميس، أن“ديمون” باع 161.8 ألف سهم من أسهمه في البنك الأربعاء بسعر 195.65 دولار، بإجمالي عائدات تبلغ نحو 31.66 مليون دولار.

ونفذ“ديمون” في فبراير خطة كُشف عنها في أواخر العام الماضي، ببيع 821.8 ألف سهم بمتوسط سعر 182.73 دولار، وكانت هذه أول عملية بيع له لأسهم البنك منذ أصبح رئيسًا تنفيذيًا في عام 2005.

وارتفع سهم“جيه بي مورجان” في ختام تعاملات الخميس بنسبة 0.40% إلى 200.30 دولار، وعزز مكاسبه منذ بداية العام إلى 17.75%.

المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108035363

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