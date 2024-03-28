جيمي ديمون يبيع حصة من أسهمه في جيه بي مورجان بقيمة 31 مليون دولار

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باع“جيمي ديمون” الرئيس التنفيذي لبنك“جيه بي مورجان”، مجموعة أخرى من الأسهم بعد نحو شهر من جمعه 150 مليون دولار عبر صفقة داخلية.
وكشف إفصاح تنظيمي الخميس، أن“ديمون” باع 161.8 ألف سهم من أسهمه في البنك الأربعاء بسعر 195.65 دولار، بإجمالي عائدات تبلغ نحو 31.66 مليون دولار.
ونفذ“ديمون” في فبراير خطة كُشف عنها في أواخر العام الماضي، ببيع 821.8 ألف سهم بمتوسط سعر 182.73 دولار، وكانت هذه أول عملية بيع له لأسهم البنك منذ أصبح رئيسًا تنفيذيًا في عام 2005.
وارتفع سهم“جيه بي مورجان” في ختام تعاملات الخميس بنسبة 0.40% إلى 200.30 دولار، وعزز مكاسبه منذ بداية العام إلى 17.75%.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108035363
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