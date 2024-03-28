زيلينسكي يدعو الكونجرس الأمريكي مجددًا لتقديم مساعدة إضافية لكييف

MENAFN - Al-Borsa News) جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته للكونجرس الأمريكي لتقديم مساعدة إضافية لكييف، محذرًا بشكل مباشر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون من التقدم الروسي حيث منعت معارضة الحزب الجمهوري المساعدة لحليف الولايات المتحدة المحاصر.

وبحسب ما ذكرت صحيفة“ذا هيل” الأمريكية، فقد قال زيلينسكي، بعد مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون إنه شكر جونسون ومسؤولين أمريكيين آخرين على دعمهم الحاسم لأوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وأطلع رئيس مجلس النواب على“الوضع في ساحة المعركة”.

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ثم وجه نداءً آخر إلى الكونجرس لإرسال مساعدات إضافية إلى الخارج، حيث أطلق المسؤولون في واشنطن وكييف ناقوس الخطر بشأن تضاؤل موارد أوكرانيا.

وقال:“في هذه الحالة، يعد المرور السريع للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا من قبل الكونجرس أمرًا حيويًا نحن ندرك أن هناك وجهات نظر مختلفة في مجلس النواب حول كيفية المضي قدمًا، لكن المفتاح هو الحفاظ على مسألة المساعدات لأوكرانيا كعامل موحد”.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن“محادثته مع جونسون تطرقت أيضًا إلى أهمية قطع مصادر تمويل روسيا لحربها في أسرع وقت ممكن واستخدام الأصول الروسية المُجمدة لصالح أوكرانيا، وهي الفكرة التي تزايدت في الكابيتول هيل كوسيلة لتهدئة بعض المحافظين المتشككين في إرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا”.

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