زيلينسكي يدعو الكونجرس الأمريكي مجددًا لتقديم مساعدة إضافية لكييف

(MENAFN
- Al-Borsa News) جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته للكونجرس الأمريكي لتقديم مساعدة إضافية لكييف، محذرًا بشكل مباشر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون من التقدم الروسي حيث منعت معارضة الحزب الجمهوري المساعدة لحليف الولايات المتحدة المحاصر.
وبحسب ما ذكرت صحيفة“ذا هيل” الأمريكية، فقد قال زيلينسكي، بعد مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون إنه شكر جونسون ومسؤولين أمريكيين آخرين على دعمهم الحاسم لأوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وأطلع رئيس مجلس النواب على“الوضع في ساحة المعركة”.
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ثم وجه نداءً آخر إلى الكونجرس لإرسال مساعدات إضافية إلى الخارج، حيث أطلق المسؤولون في واشنطن وكييف ناقوس الخطر بشأن تضاؤل موارد أوكرانيا.
وقال:“في هذه الحالة، يعد المرور السريع للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا من قبل الكونجرس أمرًا حيويًا نحن ندرك أن هناك وجهات نظر مختلفة في مجلس النواب حول كيفية المضي قدمًا، لكن المفتاح هو الحفاظ على مسألة المساعدات لأوكرانيا كعامل موحد”.
وأضاف الرئيس الأوكراني أن“محادثته مع جونسون تطرقت أيضًا إلى أهمية قطع مصادر تمويل روسيا لحربها في أسرع وقت ممكن واستخدام الأصول الروسية المُجمدة لصالح أوكرانيا، وهي الفكرة التي تزايدت في الكابيتول هيل كوسيلة لتهدئة بعض المحافظين المتشككين في إرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا”.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108035362
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