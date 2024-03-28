صندوق النقد: سويسرا تحتاج إلى إصلاحات قوية في القطاع المالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) رأى صندوق النقد الدولي، الخميس، أن سويسرا تحتاج إلى إصلاحات قوية في القطاع المالي في أعقاب عملية الإنقاذ الحكومي التي تحول بموجبها بنك UBS إلى المصرف الأكبر عن طريق الاستحواذ على“كريدي سويس”.
وقال صندوق النقد الدولي بعد اختتام مراجعته للاقتصاد السويسري إن“عملية الاستحواذ على“كريدي سويس” من قبل UBS التي تمت بدعم من الدولة، أدت إلى استقرار الأسواق المالية، لكن هذه التجربة والآفاق المستقبلية تتطلب أيضاً إصلاحات قوية في القطاع المالي”، وفق ما نقلت سي إن بي سي.
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