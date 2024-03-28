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صندوق النقد: سويسرا تحتاج إلى إصلاحات قوية في القطاع المالي

3/28/2024 11:22:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رأى صندوق النقد الدولي، الخميس، أن سويسرا تحتاج إلى إصلاحات قوية في القطاع المالي في أعقاب عملية الإنقاذ الحكومي التي تحول بموجبها بنك UBS إلى المصرف الأكبر عن طريق الاستحواذ على“كريدي سويس”.

وقال صندوق النقد الدولي بعد اختتام مراجعته للاقتصاد السويسري إن“عملية الاستحواذ على“كريدي سويس” من قبل UBS التي تمت بدعم من الدولة، أدت إلى استقرار الأسواق المالية، لكن هذه التجربة والآفاق المستقبلية تتطلب أيضاً إصلاحات قوية في القطاع المالي”، وفق ما نقلت سي إن بي سي.

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