انخفاض أسهم ترامب ميديا وريديت وإيه إم سي

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تراجعت أسهم شركات“ترامب ميديا آند تكنولوجي- Trump Media & Technology” و”إيه إم سي إنترتينمنت” و”ريديت” في آخر جلسات تداول الربع الأول من عام 2024.
وعند إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، انخفض سهم الشركة المشغلة لمنصة التواصل الاجتماعي“تروث سوشيال” التابعة للرئيس الأمريكي السابق“دونالد ترامب” (ناسداك: DJT) بنسبة 6.45% عند 61.96 دولار.
فيما هبط سهمي الشركة المالكة لدور العرض السينمائية (نيويورك: AMC) ومالكة منصة التواصل الاجتماعي (نيويورك: RDDT) عند 3.72 دولار (-14.3%)، و49.32 دولار (-14.6%) على التوالي.
وبحسب إفصاح تنظيمي، تقدمت سلسلة دور السينما“إيه إم سي” لبيع ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسهم، قائلة إنها تخطط لاستخدام العائدات لتعزيز السيولة، في ضوء انخفاض إيرادات شباك التذاكر خلال الربع الأول، وفقًا لما ذكرته“ماركت ووتش”.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108035360
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