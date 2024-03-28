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انخفاض أسهم ترامب ميديا وريديت وإيه إم سي

3/28/2024 11:22:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة داو جونز يغلق عند مستوى قياسي ويحقق مكاسب فصلية تتجاوز 5% بلاكستون تبيع منشآت صناعية في كاليفورنيا مقابل مليار دولار صندوق النقد: سويسرا تحتاج إلى إصلاحات قوية في القطاع المالي

تراجعت أسهم شركات“ترامب ميديا آند تكنولوجي- Trump Media & Technology” و”إيه إم سي إنترتينمنت” و”ريديت” في آخر جلسات تداول الربع الأول من عام 2024.

وعند إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، انخفض سهم الشركة المشغلة لمنصة التواصل الاجتماعي“تروث سوشيال” التابعة للرئيس الأمريكي السابق“دونالد ترامب” (ناسداك: DJT) بنسبة 6.45% عند 61.96 دولار.

فيما هبط سهمي الشركة المالكة لدور العرض السينمائية (نيويورك: AMC) ومالكة منصة التواصل الاجتماعي (نيويورك: RDDT) عند 3.72 دولار (-14.3%)، و49.32 دولار (-14.6%) على التوالي.

وبحسب إفصاح تنظيمي، تقدمت سلسلة دور السينما“إيه إم سي” لبيع ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسهم، قائلة إنها تخطط لاستخدام العائدات لتعزيز السيولة، في ضوء انخفاض إيرادات شباك التذاكر خلال الربع الأول، وفقًا لما ذكرته“ماركت ووتش”.

المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108035360

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