بلاكستون تبيع منشآت صناعية في كاليفورنيا مقابل مليار دولار

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باعت شركة“بلاكستون” 48 مستودعًا في كاليفورنيا لشركة“ريكسفورد اندستريال رياليتي” مقابل مليار دولار، ويبلغ إجمالي مساحة العقارات أكثر من 3 ملايين قدم مربع (279 ألف متر مربع).
وبحسب البيان المنشور الخميس على الموقع الرسمي لأكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم، تم تمويل هذه الاستثمارات باستخدام عائدات عروض الأوراق المالية القابلة للتداول الأخيرة من شركة“ريكسفورد” والنقد المتوفر لديها.
وقال“هوارد شويمر” و”مايكل فرانكل”، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لمؤسسة الاستثمارات العقارية (نيويورك:REXR):“تعتبر هذه الاستثمارات الاستراتيجية في أصول عالية الجودة، وهي ذات موقع جيد داخل كاليفورنيا، السوق الصناعية ذات العرض المحدود، لذلك فهي فرصة كبيرة لدفع نمو التدفق النقدي، وزيادة هوامش التشغيل”.
وأوضح“ديفيد ليفين”، الرئيس المشارك لعمليات الاستحواذ في الأمريكتين لشركة“بلاكستون”، في البيان:“العقارات الصناعية لا تزال محل قناعة عالية لدينا، نحن فخورون بأننا نمتلك مستودعات بقيمة 175 مليار دولار على مستوى العالم”.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108035359
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