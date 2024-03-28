بلاكستون تبيع منشآت صناعية في كاليفورنيا مقابل مليار دولار

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باعت شركة“بلاكستون” 48 مستودعًا في كاليفورنيا لشركة“ريكسفورد اندستريال رياليتي” مقابل مليار دولار، ويبلغ إجمالي مساحة العقارات أكثر من 3 ملايين قدم مربع (279 ألف متر مربع).

وبحسب البيان المنشور الخميس على الموقع الرسمي لأكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم، تم تمويل هذه الاستثمارات باستخدام عائدات عروض الأوراق المالية القابلة للتداول الأخيرة من شركة“ريكسفورد” والنقد المتوفر لديها.

وقال“هوارد شويمر” و”مايكل فرانكل”، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لمؤسسة الاستثمارات العقارية (نيويورك:REXR):“تعتبر هذه الاستثمارات الاستراتيجية في أصول عالية الجودة، وهي ذات موقع جيد داخل كاليفورنيا، السوق الصناعية ذات العرض المحدود، لذلك فهي فرصة كبيرة لدفع نمو التدفق النقدي، وزيادة هوامش التشغيل”.

وأوضح“ديفيد ليفين”، الرئيس المشارك لعمليات الاستحواذ في الأمريكتين لشركة“بلاكستون”، في البيان:“العقارات الصناعية لا تزال محل قناعة عالية لدينا، نحن فخورون بأننا نمتلك مستودعات بقيمة 175 مليار دولار على مستوى العالم”.

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