داو جونز يغلق عند مستوى قياسي ويحقق مكاسب فصلية تتجاوز 5%

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غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات آخر جلسات الربع الأول من هذا العام، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى في عامين ونصف مع تراجع توقعات التضخم.
وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو 47 نقطة عند 39807 نقاط (الإغلاق القياسي الـ 17 منذ بداية العام)، وحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بنسبة 0.85% و2.1% على التوالي، ليرفع مكاسبه منذ بداية العام عند 5.6%.
فيما زادت قيمة مؤشر“S&P 500” بنحو 0.1% بما يعادل 5 نقاط عند 5254 نقطة (الإغلاق القياسي الـ 22 منذ بداية العام)، وحقق مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 0.4% و3.1% و10.15% على التوالي.
بينما انخفض مؤشر“ناسداك” بنحو 0.1% بما يعادل 20 نقطة عند 16379 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، لكنه حقق مكاسب شهرية وفصلية بنسبة 1.8% و9.1% على التوالي.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108035358
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