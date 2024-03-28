داو جونز يغلق عند مستوى قياسي ويحقق مكاسب فصلية تتجاوز 5%

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبلاكستون تبيع منشآت صناعية في كاليفورنيا مقابل مليار دولار انخفاض أسهم ترامب ميديا وريديت وإيه إم سي صندوق النقد: سويسرا تحتاج إلى إصلاحات قوية في القطاع المالي

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات آخر جلسات الربع الأول من هذا العام، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى في عامين ونصف مع تراجع توقعات التضخم.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو 47 نقطة عند 39807 نقاط (الإغلاق القياسي الـ 17 منذ بداية العام)، وحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بنسبة 0.85% و2.1% على التوالي، ليرفع مكاسبه منذ بداية العام عند 5.6%.

فيما زادت قيمة مؤشر“S&P 500” بنحو 0.1% بما يعادل 5 نقاط عند 5254 نقطة (الإغلاق القياسي الـ 22 منذ بداية العام)، وحقق مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 0.4% و3.1% و10.15% على التوالي.

بينما انخفض مؤشر“ناسداك” بنحو 0.1% بما يعادل 20 نقطة عند 16379 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، لكنه حقق مكاسب شهرية وفصلية بنسبة 1.8% و9.1% على التوالي.

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