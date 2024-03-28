انخفاض في صادرات وواردات الآلات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لبيانات القطاع التي نشرتها الرابطة البرازيلية لصناعة الآلات والمعدات– Abimaq خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 27 آذار/مارس، انخفضت صادرات الآلات والمعدات في شهر شباط / فبراير حيث سجلت انخفاضاً في أول شهرين من هذا العام. وقد بلغت إيرادات القطاع، متضمنة الاستهلاك الداخلي والاستيراد والتصدير إجمالي وقدره 19.2 مليار ريال برازيلي في شهر شباط/فبراير، بزيادة وقدرها 16.7% بالمقارنة مع كانون الثاني / يناير، وفي نفس الوقت بانخفاض وقدره 14% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. ومنذ بداية العام حتى تاريخه، حققت صناعة الآلات والمعدات إيرادات بلغت 35.7 مليار ريال برازيلي، بتراجع بنسبة 17.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. في الصورة أعلاه انتاج قطع خاصة بشاحنة نصف مقطورة.

ووفقاً للمحلل الاقتصادي والاحصائي في الرابطة البرازيلية لصناعة الآلات والمعدات، ليوناردو سيلفا، فإن ارتفاع ايرادات القطاع عادة ما يأتي في فترة ما بعد الكرنفال، ولكن من الضروري انتظار آداء شهر آذار / مارس لكي نحصل على تقييم أفضل لباقي العام. كما أشار كذلك إلى أن سعر الفائدة الاساسي، على الرغم من أنه يشهد انخفاضاً، ما زال يتموضع في مستويات عالية وهذا يؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات وبالتالي على القطاع.

أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد بلغ إجمالي الصادرات في شهر فبراير 829.4 مليون دولار، وهو انخفاض بنسبة 21.4% بالمقارنة مع شهر يناير وبنسبة 23.2% بالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي. بلغت المبيعات الخارجية خلال العام 1.8 مليار دولار وهي أقل بنسبة 9.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. بعض الدول التي أثرت على آداء هذا القطاع هي الدول الجارة في أمريكا الجنوبية وخاصة الأرجنتين وبوليفيا.

من ناحية الواردات، استوردت البرازيل ما قيمته 2.1 مليار دولار في شباط/فبراير، بزيادة وقدرها 12.4% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2023 وبانخفاض بنسبة 7.2% بالمقارنة مع شهر كانون الثاني/ يناير من هذا العام. ويستمر دور الصين كأكبر مورد في هذا القطاع بالمتنامي، حيث إنها مسؤولة عن 30.9% من الآلات التي تستوردها البرازيل. وفي العام 2017 كانت الصين مسؤولة عن 6.9% من الواردات البرازيلية وفقاً لبيانات الرابطة البرازيلية لصناعة الآلات والمعدات. وتُكمل كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قائمة المصدرين الرئيسيين للآلات إلى السوق البرازيلية.

ووفقاً لتقييم رئيس الغرفة القطاعية للآلات والأعمال الزراعية (CSMIA) التابعة للرابطة البرازيلية Abimaq، بيدرو استيفاو باستوس، فقد أثرت الأسعار المنخفضة والجفاف في بعض المحاصيل البرازيلية على آداء هذه الصناعة. وكان تقييم باستوس بأن القطاع يتمتع بهيكلية جيدة، ولكنه يواجه تحديات مجتمعة مثل الجفاف وأسعار السلع المنخفضة جداً. كما يشمل هذا الجزء كذلك الآلات الزراعية. وبالحديث عن الانخفاض في الصادرات والواردات، فإنها تضمنت ايرادات بلغت 4.2 مليار ريال برازيلي في فبراير محققة زيادة بنسبة 30.8% بالمقارنة مع يناير، ولكنه في نفس الوقت انخفاض بنسبة 28.2% بالمقارنة مع شهر شباط/فبراير من العام الماضي.

واستناداً للرابطة البرازيلية لصناعة الآلات والمعدات، فقد سجلت الدول العربية ارتفاعاً في استيراد الآلات البرازيلية في العام 2023 بالمقارنة مع العام 2022، ولكن من الضروري القيام بدراسة أكثر تفصيلاً لتقييم آدائها في العام 2024. ووفقاً للمديرة التنفيذية للسوق الخارجية في Abimaq، باتريسيا غوميس، فقد كان المستوردون الرئيسيون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بداية العام الماضي وحتى شهر تشرين الأول / أكتوبر، بالترتيب كل من والسعودية وقطر ومصر.

ميغيل أنجيلو/ الاتحاد الوطني للصناعة

The post انخفاض في صادرات وواردات الآلات appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .