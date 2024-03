انخفاض في صادرات وواردات الآلات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لبيانات القطاع التي نشرتها الرابطة البرازيلية لصناعة الآلات والمعدات– Abimaq خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 27 آذار/مارس، انخفضت صادرات الآلات والمعدات في شهر شباط / فبراير حيث سجلت انخفاضاً في أول شهرين من هذا العام. وقد بلغت إيرادات القطاع، متضمنة الاستهلاك الداخلي والاستيراد والتصدير إجمالي وقدره 19.2 مليار ريال برازيلي في شهر شباط/فبراير، بزيادة وقدرها 16.7% بالمقارنة مع كانون الثاني / يناير، وفي نفس الوقت بانخفاض وقدره 14% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. ومنذ بداية العام حتى تاريخه، حققت صناعة الآلات والمعدات إيرادات بلغت 35.7 مليار ريال برازيلي، بتراجع بنسبة 17.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. في الصورة أعلاه انتاج قطع خاصة بشاحنة نصف مقطورة.

ووفقاً للمحلل الاقتصادي والاحصائي في الرابطة البرازيلية لصناعة الآلات والمعدات، ليوناردو سيلفا، فإن ارتفاع ايرادات القطاع عادة ما يأتي في فترة ما بعد الكرنفال، ولكن من الضروري انتظار آداء شهر آذار / مارس لكي نحصل على تقييم أفضل لباقي العام. كما أشار كذلك إلى أن سعر الفائدة الاساسي، على الرغم من أنه يشهد انخفاضاً، ما زال يتموضع في مستويات عالية وهذا يؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات وبالتالي على القطاع.

أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد بلغ إجمالي الصادرات في شهر فبراير 829.4 مليون دولار، وهو انخفاض بنسبة 21.4% بالمقارنة مع شهر يناير وبنسبة 23.2% بالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي. بلغت المبيعات الخارجية خلال العام 1.8 مليار دولار وهي أقل بنسبة 9.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. بعض الدول التي أثرت على آداء هذا القطاع هي الدول الجارة في أمريكا الجنوبية وخاصة الأرجنتين وبوليفيا.

من ناحية الواردات، استوردت البرازيل ما قيمته 2.1 مليار دولار في شباط/فبراير، بزيادة وقدرها 12.4% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2023 وبانخفاض بنسبة 7.2% بالمقارنة مع شهر كانون الثاني/ يناير من هذا العام. ويستمر دور الصين كأكبر مورد في هذا القطاع بالمتنامي، حيث إنها مسؤولة عن 30.9% من الآلات التي تستوردها البرازيل. وفي العام 2017 كانت الصين مسؤولة عن 6.9% من الواردات البرازيلية وفقاً لبيانات الرابطة البرازيلية لصناعة الآلات والمعدات. وتُكمل كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قائمة المصدرين الرئيسيين للآلات إلى السوق البرازيلية.

ووفقاً لتقييم رئيس الغرفة القطاعية للآلات والأعمال الزراعية (CSMIA) التابعة للرابطة البرازيلية Abimaq، بيدرو استيفاو باستوس، فقد أثرت الأسعار المنخفضة والجفاف في بعض المحاصيل البرازيلية على آداء هذه الصناعة. وكان تقييم باستوس بأن القطاع يتمتع بهيكلية جيدة، ولكنه يواجه تحديات مجتمعة مثل الجفاف وأسعار السلع المنخفضة جداً. كما يشمل هذا الجزء كذلك الآلات الزراعية. وبالحديث عن الانخفاض في الصادرات والواردات، فإنها تضمنت ايرادات بلغت 4.2 مليار ريال برازيلي في فبراير محققة زيادة بنسبة 30.8% بالمقارنة مع يناير، ولكنه في نفس الوقت انخفاض بنسبة 28.2% بالمقارنة مع شهر شباط/فبراير من العام الماضي.

واستناداً للرابطة البرازيلية لصناعة الآلات والمعدات، فقد سجلت الدول العربية ارتفاعاً في استيراد الآلات البرازيلية في العام 2023 بالمقارنة مع العام 2022، ولكن من الضروري القيام بدراسة أكثر تفصيلاً لتقييم آدائها في العام 2024. ووفقاً للمديرة التنفيذية للسوق الخارجية في Abimaq، باتريسيا غوميس، فقد كان المستوردون الرئيسيون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بداية العام الماضي وحتى شهر تشرين الأول / أكتوبر، بالترتيب كل من والسعودية وقطر ومصر.

ميغيل أنجيلو/ الاتحاد الوطني للصناعة

The post انخفاض في صادرات وواردات الآلات appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .